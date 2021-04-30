“五一”假期明日开启 各地部署严防“人从众”

来源：中国新闻网

5天长假、中国国内疫情形势稳定、民众探亲出行意愿高涨……这个“五一”假期注定不一般。明天，假期将正式开启，在迎接旅游市场复苏的同时，各地也已提前部署严防“人从众”，对宰客等乱象，更是坚决说不！

“五一”假期来临 有景点“一票难求”

这个“五一”能有多火？节前，酒店、机票、景区门票的预定火爆程度就已经预示着这个假期的“不同寻常”。

据中国交通运输部披露，“五一”假期预计全国客运量将达2.65亿人次，每日客运量将达5300万人次。客流总量上升接近2019年水平；比2020年同期上升120.1%。

以火车票为例，4月29日下午，记者登陆12306网站查询，发现4月30日当天，北京至郑州、武汉的所有高铁、动车车次已经都无余票。北京至上海、成都的高铁、动车，只有个别车次还有余票。

机票、酒店价格上涨。例如，此前携程数据显示，“五一”机票订单量已经赶超2019年同期水平，增长23%。“五一”机票经济舱平均票价为1021元，超过2019年同期均价。此外，“五一”期间酒店预订量比2019年同期增长43%。

除了住和行，有些热门景点也出现“一票难求”现象。

以故宫博物院为例，目前，5月1日至5日5天假期的门票已经全部售罄。国家博物馆假期的门票同样也全部约满。

严防“人从众”！景区全面实行预约制

民众旅游出行热情高涨，但在疫情仍未结束的背景之下，这个“五一”假期，防控工作不能有丝毫松懈。

假期前，文旅部已明确提出要求，各地景区景点“五一”期间要严格落实“限量、预约、错峰”的要求，根据自身承载能力和当地疫情防控指挥机构要求，合理确定、严格执行限量要求，控制好接待游客数量，并全面实施门票预约制度。

另外，文旅部近期发布的《关于进一步做好A级旅游景区安全工作的通知》中也要求各地文旅部门进一步加强A级旅游景区安全管理。

通知指出，各地要加强对疫情形势预判和风险评估，科学动态调整防控策略和措施，精准做好A级旅游景区疫情防控工作。

各地景区也已作出详细部署。

例如，武当山风景区近期发布消息称，自2021年5月1日起武当山景区实行全网实名制预约购票。游客必须至少提前一天在各大网络平台进行实名制预约购票，入园时持本人身份证进行人证比对、人脸比对成功后即可乘坐观光车进入景区。

泰山景区在假期也将实行限流，依照要求，每日限流8.55万人，并分四个时间段实名制预约。

宰客、哄抬价格？坚决遏制旅游乱象！

伴随旅游市场复苏，一些“乱象”也有抬头趋势。早前，“三亚海胆蒸蛋”事件就曾登上热搜，引发关注。

近期，监管部门已加大检查力度，对宰客等旅游乱象坚决说“不”！临近假期，多地以发布文件或召开告诫会等形式，为商家提前“敲警钟”。

例如，近日，黑龙江省市场监管局组织召开了2021年黑龙江省旅游市场重点景区价格提醒告诫会，要求各景区单位要严格遵守价格法律法规。市场监管部门提醒消费者，在景区游览时，如遇到价格等方面消费问题，及时拨打12315投诉、举报。

在山东青岛，青岛市各级市场监管部门日前向经营者发布了《关于规范“旅游季”市场价格行为的提醒告诫书》。

上述文件要求经营者严格执行明码标价规定，标价内容要真实、清晰、醒目，价格变动时要及时调整，不得在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用。

从全国层面看，来自文化和旅游部的消息显示，3月以来，各地文化和旅游行政部门持续推进旅游市场专项整治行动，重点查处未经许可经营旅行社业务等违法违规经营行为，共出动文化市场综合执法人员2.6万余人次，检查各类旅游市场经营单位8453家次，立案调查68件。

“五一”出行，别踩这些坑！

假期将到来，收拾行囊准备开启“诗和远方”模式的同时，一些事项也要特别注意，以防踩坑！

1、选择旅行社和旅游产品时，应确认吃住行、景点、保险等具体事项；在线预订旅行产品，应提前预订并及时确认，避免出现进不了景区、住不了酒店等问题。

2、租车应选择具备相关资质、口碑好的租车服务企业，不盲目追求低价；签订租车合同时需仔细阅读合同条款，查看计费规则，确认车辆是否存有故障等问题。

3、外出就餐选择《营业执照》和《食品经营许可证》齐全的餐饮服务单位。

4、按需点餐，杜绝浪费，就餐时使用公勺公筷。

5、对于新鲜的嫩芽、鲜蔬类食品，应注意加工和储存安全，避免出现过量食用产生的“毒、害、副”作用。

6、选购食品(特别是进口冷链食品)，建议到正规的超市或市场选购，注意包装及标签信息完整性，不购买来源不明的食品，按照说明保存和食用。

7、理性面对各种节日促销活动，切勿因商家的活动宣传而盲目抢购。

8、警惕健身、美容美发、教育培训等机构开展的低价充值、办卡等促销活动，留意其经营情况是否存在异常。

9、勿轻信商家口头承诺，将关键细节以书面形式加入协议中。

10、遵守防疫规定，避免前往中、高风险地区；出行时佩戴口罩，保持安全社交距离，谨慎参加封闭场所大规模聚集活动，如出现发热等症状，应及时就诊。