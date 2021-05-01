你的注意力，值“1.6个亿”

来源：澎湃新闻

作者：澎湃特约评论员 张萍

4月29日，中国国家广电总局表示已责成北京市广电局对电视剧《倩女幽魂》制作机构涉嫌违反制作成本配置比例有关规定启动调查。此前4月28日，上海市税务部门宣布受理并对郑爽“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行依法调查。

这几天，打工人对“208万”“1.6个亿”这个数字恐难释怀。有心人算过了，月薪6000块（人民币，下同）的上班族要干2666年，才能挣到流量小花郑爽一部戏的薪资。

被匪夷所思的高薪击晕之余，或许可以从别的维度去理解这个数字：你的时间、你的注意力远远比想象得要珍贵。

流量经济的底层逻辑其实很简单，你的注意力构成了明星的流量，明星凭流量获得资方投资，资方再通过制作各种影视产品向粉丝“收割”成本和利润。没有你的注意力，整个流量经济的闭环甚至无法启动，这就是网友口中所谓的“1.6个亿里有每一个会员的贡献”。

从这个逻辑出发，不难发现各种对峙背后对流量的争夺。最近70多家影视传媒单位和500多位艺人联合发声，反对网络短视频侵权行为。这场“宣战”在保护知识版权的主题之外，也是对受众注意力的竞争。不问自取、无成本的“剪辑、切条、搬运”肯定是违法违规，应该坚决抵制。从市场的角度，都去看短视频，谁还会买会员看正版全集？这严重影响了流量市场价值的兑现。

你的注意力对外是流量经济的根本，对内是自我实现的成本。

经济学对此早有分析，有个词语叫机会成本，说的是每一个选择的成本都包含了放弃那个选项的最终收益。对自己的时间的分配是否实现了效益最大化，不仅要看投入了什么，还要看放弃了哪些可能。

比如用一周下班时间刷一部100多集的无脑剧，意味着你放弃了用这些时间读一部经典文学或者学会用一样新技能的成就；你从读书时期开始，追自己爱豆的每一条动态、去每一次签售、跑每一场应援，意味着你不可能用这个时间去进一步缩短与梦想的距离；你每一次聚会都刷着短视频、盯着老铁直播，意味着你不可能用这个时间去获得一场高质量、有温度的对谈……对流量的屈服贡献，慢慢吞噬掉的是自己的人生。

机会成本就像硬币的B面，因其隐性，常被忽略。当它没有以“1.6亿元”的巨大利益砸向我们的认知之前，其实它也已经静水流深地影响我们的生活、改变着周遭的世界了。

我们当然有选择放空、选择当一个“罐头人”被“投喂”的权利，只是在此之前应该清楚你的“垃圾时间”不是真的垃圾，它可以演绎出很多可能性。想要获得更具智性的生活，不想轻易当流量的“韭菜”，必须更多地看到并顾及隐性的机会成本。

当越来越多人惜时如金，不满足于廉价的即时快乐，所谓的“奶头乐”综艺烂剧、流量咖收天价片酬现象自然会少下去，争夺我们注意力的高品质影视产品也会多起来。珍视自己的注意力，将注意力放在自我价值的实现上、放在真实的情感和人身上，改变现实的努力多一些，生活和我们所处的世界，也会不一样。