冠病：六个你需要知道的变种病毒

来源：多维新闻

作者：蔺思含

随着全球进入新冠病毒（冠病）疫情第二年，从原始毒株变异而来的各类变种病毒，成为各国政府所面临的重大挑战。

目前全球范围内有哪些值得变种病毒值得注意？其传播力度和致病性如何？现有的疫苗是否能有效预防？

冠状病毒在传播过程中会自然发生变异，由病毒在复制过程中出现的随机、微小的错误所产生。研究人员发现，一个新冠病毒每一个月大概会出现一到两处复制失误——这些失误即为突变（或称变异，mutation）。至今为止新冠病毒已经出现了上万种突变，但真正能改变病毒适应性（viral fitness）的突变数量很少。当病毒积累到一定量足以改变其适应性的突变，便会形成独特的变种（variant）。

本文为此梳理六种最值得关注的变种病毒以及他们各自的特征。

B.1.617（印度“双重变异”）

最近使印度疫情彻底失控、在一个月内单日确诊案例数飙升数十万的新变种为B.1.617——也被称为“双重突变毒株”。该变种总共拥有13处突变，但当中两处突变——E484Q和L452R令其格外棘手。前者位于病毒与人体细胞表面受体相结合的棘状蛋白（spike protein）上，在其他一些变种中表现出更强的传播力以及避开抗体的能力，后者L452R也被认为拥有比其他更强的传染力，但其原因尚且不明。值得注意的是，同样的突变在美国加州（California）的一个传染力较强的变种（CAL.20C）中存在。

该毒株最早在去年（2020年）10月在印度被发现，但从今年一月起才开始逐步增长。根据《印度斯坦时报》（Hindustan Times）报道，在今年2、3月间，该变种还只占印度各类变种的24%，但4月1日其比重已经达到了80%。

上周，印度医学研究理事会（Indian Council of Medical Research，ICMR）指由巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech India）研发的Covaxin新冠疫苗能够有效中和这一双重突变毒株。

当下，根据“GISAID”（全球共享禽流感数据倡议组织）平台的数据， 目前已有21个国家检测出该变种。

B.1.351（南非变种）

去年12月在南非首次发现的变种B.1.351目前已经传播至至少20个国家，且在北美、英法德等欧洲国家形成本地传染链。

南非研究人员根据电脑建模推算该变种的传染力，比此前在南非传播的其他变种高50%（该研究尚未经过同行审查）。

莫德纳（Moderna）及辉瑞（Pfizer）疫苗的研发公司均表示，初期实验显示其疫苗对该变种的有效率降低。强生公司（Johnson & Johnson）美国生物科技公司诺瓦瓦克斯医药（Novavax）实验数据亦显示保护率降低，但对轻症和中度感染仍有60%的有效率。

此外，在对有新冠感染历史的人的感染力上，实验室数据表明B.1.351躲避抗体反应比其他变种高出20%。

P.1（巴西变种）

作为南非变种的近亲，巴西变种P.1拥有数个与其相同的突变，包括能够帮助病毒更好的锁定人体细胞的棘蛋白突变N501Y以及能够削弱抗体免疫力的E484K。

变种P.1经由日本卫生部门在四位从巴西返回日本的旅行者身上发现，携带该变种抵达巴西亚马逊州首府玛瑙斯（Manaus）后，该变种迅速在南美各大城市传播。截止发稿时间，该变种已经传播至至少37个国家，除拉丁美洲各国外、瑞典亦出现了较大范围的本土传播。

由牛津大学（University of Oxford）科学家上个月发布的一份研究（尚未经过同行审查）显示，尽管该变种与南非变种拥有相同突变，但其突破免疫反应（包括疫苗及自然抗体）的能力要比后者弱得多。

B.1.1.7（英国变种）

B.1.1.17变种于去年9月在英国南部被首次发现，其占比在短短三个月内迅速增长至伦敦总确诊案例数的三分之二，并由此引发了欧洲的第三波疫情。

首席科学顾问瓦兰斯（Patrick Vallance）在新闻发布会上证实，英国出现的变种新型冠状病毒传播效率比原有病毒高出70%。且多项后续研究指出该变种的致死率亦显著高于此前的变种。今年3月发表于《英国医学期刊》（BMJ）的一项研究指出，感染该变种的患者死亡的风险比其他患者高68%（实际风险区间为32%至104%）。

目前该变种已经传播至最少94个国家，除欧洲各国外，美国、加拿大、南美各国均出现规模较大的传播。

B1.526（纽约变种）

除了来自英国的B.1.1.7外，近几个月另一种在纽约迅速扩散的新毒株为B1.526。研究人员在去年11月首次发现，据纽约市卫生部门4月12日报告，该变种已经在全市所有基因测序的样本中占比达到45%，超过英国变种（30%）。

该毒株含有可避开抗体免疫力的突变E484K，而另一种形式的B1.526毒株则含有S477N突变，帮助加固病毒与人体细胞的结合。不过，这种毒株的致病性、耐药性仍属未知，但哥伦比亚大学的研究人员发现，携带E484K突变的患者年龄要比一般患者平均年龄大六岁左右，而且住院的可能性也更大。

CAL.20C（加州变种）

美国西海岸的加州近来亦发现一种传播力更强的变种CAL.20C（又称B.1.427/B.1.429）。去年9月还未被检测出的这一毒株，在一月下旬已经成为加州的主要感染源。根据加州大学三藩市分校（UCSF）、加州大学柏克莱分校（UC Berkeley）等本月联合发布于《细胞》（Cell）学术期刊上的研究，CAL.20C要比原病毒毒株传染率高出20%。

对于这一变种的耐药性及致死率仍有待进一步研究。

