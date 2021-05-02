韩星八杯水减肥法 营养师：但还要搭配”这招“才有效

韩星宋慧乔的八杯水减肥法，指的是每天在八个固定的时间，喝一杯约250毫升的水，不用特地改变其他生活或饮食习惯，就可以成功减肥，排除体内多余脂肪，但这真的有用吗？营养师表示，起床到睡前饮用8杯水的时间可平均分配，但建议搭配均衡饮食或168断食，双管齐下。

营养师高敏敏在脸书粉专“高敏敏营养师”发文列出8杯水时间表，供民众参考；另提醒，多喝水是好事！但不是每个人都适合8杯水减肥法，若每天吃大餐光靠喝水也无法有效甩肉。

8杯水时间表

●第一杯起床

起床后→代谢养颜

●第二杯9:00

工作前→提高专注力

●第三杯11:30

饭前→饱腹垫胃

●第四杯13:00

饭后→帮助消化

●第五杯15:30

下午→减少疲劳

●第六杯17:30

晚餐前→缓解饥饿感

●第七杯19:00

饭后→助消化代谢

●第八杯21:00

睡前→避免血液浓稠（频尿者可减量）

高敏敏表示，这些水分的摄取并非是含糖饮料、浓茶、调和果汁、浓咖啡等，而含糖过多会造成脂肪囤积之外，浓咖啡因也会让身体排出更多的水份；建议民众，这个方法要搭配均衡的饮食或现在很流行的168断食，双管齐下促进身体代谢，才会看到效果。

高敏敏提醒，如果有肾脏病患需要限水的情况，并不适合喝太多水，还有胃溃疡、消化不良的人，饭前饭后喝水建议间隔一小时才不会导致消化不良，以及频尿的人睡前的水份不要摄取过多。

高敏敏建议，每人每天还是要至少补充1500-2000cc的水，这样每日水份才足够，加上天气越来越热，也可以多吃含水量高的蔬果如，西瓜、黄瓜、冬瓜等，补充水份也补到纤维跟维他命。

