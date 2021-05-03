70家伪国学分支机构遍布全中国 “国字号”野鸡大学遭取缔

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

“明明是野鸡，却让人感觉像是凤凰。”

“又是中国又是国学，两个‘国’字感觉就离谱。”

“从国学到量子力学，国学是个筐啥都往里装。”

国学学士、硕士、博士学位全部可授予，校区、校歌、毕业证书样样不缺，还有70家分支机构遍布全中国，一所对外宣称是国家部委批准成立的高端教育学府，日前被北京市民政局依法取缔。

国学、国字头、野鸡大学，无论哪一重身份，中国国学院大学都充满争议。伪国学邪火不退，野鸡大学以假乱真，怎么破？这么一所漏洞百出的“大学”，为什么敢肆无忌惮地公开挂牌？

针对中国国学院大学采取的取缔行动，从今年年初就开始了。

1月28日，民政部接到群众举报，中国国学院大学涉嫌未经登记，擅自以民办非企业单位名义进行活动。2月1日，北京市民政局对中国国学院大学立案调查。

4月23日，北京市民政局依法取缔中国国学院大学及下设“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”等遍布全国的70家分支机构。

经调查，北京市民政局认为中国国学院大学的行为违反了《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定，事实清楚，证据确凿，依法予以取缔。

不止如此，中国国学院大学不仅违反了民事条例，还涉嫌刑事犯罪。

据悉，中国国学院大学伪造了国家部委公文、登记证书，私刻印章，并发布带有“中国国学院大学”的所谓“红头文件”。

北京勇者律师事务所主任易胜华告诉中国新闻周刊，这涉嫌违反《刑法》第二百八十条：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金。

易胜华指出，由于非法社会组织不能成为犯罪的主体，因而对其组织相关责任人员为追责对象。目前，中国国学院大学常务副校长龚某某、张某某也已被公安机关羁押。

公众认为，这类非法机构敢于通过公开设立分支机构、举办揭牌仪式、颁奖活动等方式收取费用，应加大打击力度，以示惩戒。

易胜华认为，除依法取缔、没收财产外，对相关组织直接负责人，应当综合衡量其实施的行为及社会危害程度等，对其进行定罪量刑。

也就是说，既要考虑通过刑事规制惩处犯罪达到震慑作用，又要考虑按责任大小进行区分，对犯罪分子合理量刑实现罚当其罪，而不能为了加大惩处，一味追求从重处罚。

那么顶格处罚会是什么？易胜华指出，该等非法社会组织涉及的罪名，可能为颠覆国家政权罪、聚众扰乱社会秩序罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪造国家机关公文、证件、印章罪。上述罪名中情节较为严重的，可能被判处无期徒刑。

中国国学院大学，名字乍听挺“高大上”，到底是一所什么样的大学呢？

经执法人员调查，中国国学院大学对外宣称是文化部批准成立的传统文化高端教育学府，有校区、校歌、毕业证书等，是目前中国国内外唯一具有授国学学士、硕士、博士学位的实体学院。

在中国高校体系中，确实有大学设置国学院，比如中国人民大学国学院。不过，单独设立一所国学院大学，似乎闻所未闻。

中国人民大学国学院教授宋洪兵向中国新闻周刊表示，东亚范围内除日本外，其他国家和地区都没有国学院大学，中国学界和教育界也从未考虑过所谓“国学院大学”的问题。

日本有国学院大学。不过，日本的国学院大学是因为研究神道教而得名，这跟中国文化中的“国学”是两回事。

宋洪兵指出，在中国不是成立“国学院大学可能性大不大”的问题，而是压根就没有过这样的设想。民国时期，唐文治在无锡创办过国学专科学校，也没有过“国学院大学”的提法。

无学历办学资质，是伪国学最突出的两个问题之一。2019年年初，华夏学宫，一所名不见经传的国学培训机构，因为孙楠携子女的加入，名噪一时。因为华夏学宫具备的是培训资质，并非办学历教育的资质。

伪国学最突出的另一个问题，是压根不懂国学。国学的博大精深，落到伪国学手里，就变成“国学是个筐，啥都往里装”。

比如这次被取缔的“中国国学院大学国医药生命科学院量子医学研究院”，打着量子科学的幌子，宣称可以通过激发人体自愈系统及机体的自我修复功能，从而根治疾病、逆转衰老。

宋洪兵指出，国学作为一个相对于西学的知识体系，是在清末民初被确立起来的。总体来说，就是传统的经史子集之学。如果从更为广义的角度来理解，国学就是中国古代固有的学问体系。国学具有核心内涵，外延相对比较广泛。

不过，国学不是一个筐，啥都能往里装。只是现在社会上很多人愿意把自己说成“国学大师”，愿意把自己的事情说成“国学”，那是功利层面的事情，其实与国学关系不大。

归根结底，中国国学院大学这家非法社会组织，不过是一所野鸡大学罢了。

在2019年中国野鸡大学名单中，就曾有392所野鸡大学上榜。高等教育资源最发达的首都北京，同时以151所野鸡大学高居榜首。

为数不少的野鸡大学，在教育界以假乱真。2019年，“211工程”北京邮电大学被误列进野鸡大学名单，学校为此在官方微博上怒发声明。

原来，在传来传去的野鸡大学名单中，真正的野鸡大学叫做中国邮电大学。乍一看，谁是野鸡还真有点懵，因为超过70%的中国大学都是以三项式（地名+学科名+性质类别）命名，而“国字头”又是高校起名的热门选项。

野鸡大学光从名字看不出来。比如华北水利水电大学，听起来挺像野鸡，实际上根正苗红，由水利部与河南省共建，在水利界声名显赫。

要辨别野鸡大学其实很简单。截至2020年6月30日，中国高等学校共计3005所。只要不在教育部公示名单里的，就是野鸡大学。

同时，针对中国国学院大学这样的非法社会组织，北京市民政局提示，可登录中国社会组织政务服务平台，通过全国社会组织信用信息公示平台的查询页面进行查验，获知其是否登记。

稍加留心，野鸡大学并不难甄别。不过，野鸡大学中依然出现了中国国学院大学，并肆无忌惮地公开挂牌。宋洪兵表示，这个问题涉及到相关主管部门及监管部门。

从另外一个侧面，说明社会层面对国学的需求，更需要高校的国学研究机构面向社会，多做一些传播和普及国学的工作。

而追求优质高等教育资源的需求，打开了野鸡大学的市场。尽管高等教育进入普及化阶段，优质资源还比较稀缺。在近三千所大学里本科只占50%，这也是野鸡大学能够存在的土壤。

