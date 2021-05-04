“俗气”舞姿再掀“理工生没文化”争议

作者：苏米

清华大学校庆短裙尬舞视频引爆舆论。有关清华大学校庆的一段舞蹈视频4月25日在大陆网络热传，视频中，几名长发披肩的女生身穿金色短裙表演了一段舞蹈。

大陆微信公号“冰川思想库”4月25日发文称，乍一看无甚稀奇，军乐队吹奏着并不美妙的音乐，女舞者身着流苏如草绳的肉色短裙跳舞，场面令人尴尬。这不就是上世纪末十八线小镇买卖开张庆典的“时尚风情”吗？

正觉得纳闷，发这个算是怀旧不成？看到现场横幅上赫然出现了清华大学和校内标志建筑，这才恍然大悟。尬舞表演不是“巴黎夏天大商场”“环球洗浴中心”的开业典礼，而是清华大学建校110周年的庆祝现场！

文章表示，有人感慨，清华以理工见长，人文审美的底蕴不足，耽误了青春靓丽的美女博士们。其实对清华人文水准的质疑，很难消除。2019年的新生欢迎横幅错别字事件，就曾让清华人痛心不已。

2019年新生入校季，围棋国手柯洁、诗词美少女武亦姝等“网红学生”入校，让清华大学风光无二。可是，迎新条幅上的错别字被网络曝光，很不凑趣地大煞风景——“热烈”写成了“热列”实在不是高等学府该犯的错误，更何况是清华这样的江湖地位？

更让人尴尬的是，一些清华校友、师生护校心切，宣称“列烈通假”，非但没有找回场子，更被文科生们吊打。

文章称，一场风波沸沸扬扬，坐实了“理工生没文化”的“刻板印象”，也算是连累了一大片。如今“校庆尬舞”又被广为传播，或许理工生“没文化”之余还得加一条“审美品味低”的定论了。特别是“文科生误国论”余悲未尽，来自文科生的报复……令人期待。

文章表示，就事论事，此番“尬舞”的伤害性远低于当初的错别字事件——毕竟清华不是中戏，跳舞不行没什么大毛病。只是在110周年校庆的时间节点出这事，侮辱性有过之而无不及。但愿这一次清华的回应能更机智一点。

文章称，面对调侃，清华大可不必过于在意。别字也好，尬舞也罢，大部分评论者并无多少恶意，无非是感慨罢了。如若就像有人说的，这段“尬舞”是学生社团在游园会上的自发表演，并非官方组织的活动，那就更不必苛责。

评论表示，人文素养、审美格调的短板普遍存在，理工如此，文科就更好吗？请看我们的大屏幕小屏幕，有多少赏心悦目、高格调的影视作品？这可不是理工生造的孽。同样的道理，“文科生误国”也属扯淡，楼塌桥断也不是文科生做了手脚。