追星投票倒“牛奶”，谁在操纵粉丝“浪费”？

来源：新京报

作者：丁慧

前有资本家把牛奶倒掉也不给穷人喝，后有粉丝打榜专门买“牛奶”倒掉，只为扫瓶盖内侧二维码。

近日，网上热传的一个视频，让网友们瞠目结舌。视频中某品牌大量被拆开的牛奶（实际为乳酸菌饮品）直接被倒入沟渠中，而且只倒掉手头的这些还不算完，背后还有一整面“牛奶”墙等着被倒掉。

这样荒诞的事情起因于某选秀节目的投票。据《新晚报》报道，涉事饮品是某选秀节目的合作方，观众购买后可以为该选秀节目的选手投票，但投票需要扫二维码,而二维码在瓶盖内，开了瓶才能扫码投票。因而也有粉丝戏称投票的“票”是“奶票”。

粉丝为了追星看演唱会、要签名都很常见，但为了追星“只要瓶盖不要奶” “成箱成箱地倒牛奶”也是闻所未闻，如此明目张胆浪费食品的行为竟然在现实世界中上演。

可以看出的是，饮品厂家与选秀节目合作的出发点是靠“粉丝经济”卖饮品，借此提高品牌和选秀节目的影响力，粉丝也可以借“买牛奶”获得投票权，相当于饮品厂家与选秀节目合作为粉丝“买牛奶”的行为披了一层“皮”。

可在选秀节目后期，选手们争夺出道位的关键时刻，人气值直接决定着选手是否拥有出道机会——人气看不见摸不着，最直接的体现当然是选手获得的票数。一些粉丝为了支持自己喜欢的选手，让其顺利出道，为了得到额外的投票权，别无选择，只能购买该品牌的“牛奶”得到具有投票权的二维码。

这也造成了各个选手粉丝间的“囤票竞争”，于是就能在该品牌网点看到如此“盛景”，刚上架的、瓶盖带二维码的“牛奶”，被各家粉丝秒抢一空。

而此时，“牛奶”必然就成为粉丝眼中可以不眨眼浪费掉的产品，“买牛奶”和“买票”这两者早已经本末倒置。所谓的粉丝群体中的“买椟还珠”不过如此。

厂家和选秀节目主办方相当于一起把“选手出道机会-卖产品-粉丝投票”三者捆绑一起，最终“收割”的还是粉丝的钱包，而粉丝注重“牛奶”的附带的功能（打投）而非可实用性。

但这样诱导粉丝买东西应援的做法，显然有违规之嫌。

早在2020年2月发布的《网络综艺节目内容审核标准细则》就明确规定，“节目中不得出现设置‘花钱买投票’环节，刻意引导、鼓励网民采取购物、充会员等物质化手段为选手投票、助力”。从现实来看，一些平台类似“买牛奶才能获得投票权”的行为有打擦边球之嫌。

更重要的是，在《反食品浪费法》刚刚生效之际，这种大张旗鼓的浪费，无异于跟法规叫板，其合理性显然值得审视。

作为不少视频平台的香饽饽，选秀节目不仅丰富了民众的精神生活，也蕴含着巨大的经济潜力。但是，一些平台和厂家对于“粉丝为追星投票倒牛奶”等现象的出现，显然也应该有所警醒。

平台科学设置比赛环节，正确引导粉丝而非挑战社会底线，才能发挥选秀经济的正向作用。那种利用粉丝追星心理进而过度捆绑销售的做法，也该消停了。