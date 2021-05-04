虚胖还实胖怎么分？中医：控制饮食仍是关键

肥胖是现代人常见的健康问题之一，但却也有很多人因为不了解自己究竟是“虚胖”或“实胖”，导致减重方针错误，中医师提醒，肥胖类型和人的“脾胃”息息相关，做好相对应的“减重管理”，才能有效瘦身又不伤身。

扶原中医云林总院长郭大维在面簿粉专“郭大维中医师”发文指出，虚胖的人通常都是四肢部位的肥胖较明显，若去按压他们的脚，脚好像会肿起来，但一段时间又会消下去，此种现象称为“气肿”；实胖则是胖的很均匀，特别是会出现鲔鱼肚、马鞍臀、大象腿和水桶腰，都是实胖的案例。

郭大维接着解释，实胖的人舌头颜色较红、舌苔较厚，由此可知其肠胃吸收一定有问题，建议饮食上应少吃重口味的东西，尤其宵夜绝对不能吃；导致虚胖的原因则大多为缺乏运动导致气虚，久而久之身体动不起来，吃下的食物就容易累积在皮肤里面，若平常又比较爱喝冰的东西，也会让肠道的环境更加“水湿”，因此在门诊中，中医会开一些较利水、补气的配方，协助身体的气血循环。

郭大维表示，许多肥胖的人在夏天常狂喝红豆水、薏仁水、黑豆水、无糖绿豆汁和麦茶等饮品协助减重，但上述茶饮却皆属“寒凉性”，长时间饮用也会导致肠胃吸收变差、肠道变得较虚寒，进而导致腹泻的产生；因此若想透过茶饮减重，最好还是就医听取专业意见。