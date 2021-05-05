来源：中时新闻网

台湾华航机师与诺富特饭店的疫情持续蔓延，确诊者足迹在双北走透透，台北市长柯文哲与新北市长侯友宜重炮开轰中央防疫缺失。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中则自信满满，保证不会是部立桃园医院的翻版，反酸有意见者怎不早讲？陈时中打死不认错，说穿了就是为选战铺路，绝不留下防疫不当的纪录。

华航疫情风暴远甚于部桃事件，确诊者足迹遍及大众交通工具及新光大楼等商圈。柯文哲质疑疫苗施打顺序错误，条列中央4项缺失，最严重的是防疫旅馆没有“分舱分流”，与部桃犯了同样的错误，显示已是第2次犯错；侯友宜则批中央不采纳入境全面普筛的建言，造成民众恐慌，是防疫严重疏失。

不只双北市长开轰，前卫生署长杨志良及中华民国防疫学会理事长王任贤等人都批评“分配疫苗顺序”错误，才导致华航机师疫情扩大。陈时中面对各界善意的建言，不思反求诸己，总是回应政策没有错误问题，还反酸建言者对疫苗施打顺序有意见，公布时为什么不早讲？

陈时中为何老神在在、死不认错？可以从疫情没扩大前，他频频接受媒体专访、勤跑公开活动行程一窥端倪。多位汲汲营营布局2022县市长选举的绿营战将，看着陈时中可以天天在疫情记者会曝光已够吃味了，但对陈时中而言却还不够，除了防疫绩效，他急于形塑铁汉柔情形象，目的就为选举打底。

明年双北市长选战是兵家必争之地，各家机构民调的绿营人选陈时中都名列前茅，不论征战台北市或对决拼连任的侯友宜，都有放手一搏机会，导致陈时中的防疫思维永远是政治考量优先，一旦脱口承认防疫不当，未来势必成为选战攻击焦点，尤其防疫神坛坐久了的陈时中，早已错觉自以为是神，专家建言自是马耳东风。