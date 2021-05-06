成年人“纸尿裤自由”仍非易得

来源：钱江晚报

当身体失控，你会如何面对？生育、意外、衰老，都有可能导致两便失禁，剥夺一位成年人对身体的最基本掌控。

数据显示，2019年，成人失禁用品的市场规模达到93.90亿元，与2018年相比增长33.60%。目前，全国400多家企业瞄准了其中的商机，而在中国成人失禁用品行业十强中，五家公司都聚集在杭州。

钱江晚报·小时新闻记者聚焦杭州的纸尿裤龙头生产企业，也继续走访纸尿裤的使用者，看看怎样帮助使用者消除后顾之忧。

浙江珍琦护理用品有限公司是在国内较早涉足成人纸尿裤领域的企业。2004年，公司业务只面向海外市场，产品主销欧美及日本。

“那时，在国内很难推广这个产品，很多人根本没听说过成人纸尿裤。”董事长俞飞英回忆说。直到四年后，国内消费者才逐渐涌现，珍琦随即打开了国内市场。随着社会老龄化日益加剧，近几年，在国内，珍琦成人纸尿裤的销量以30%的速度增长。

但在俞飞英看来，高峰期远远没有到来，“现在，中国有4000多万失能失禁人群，成人纸尿裤的市场渗透率不到8%，而婴儿纸尿裤的市场渗透率已达到67%。”

与注重安全卫生，追求精细化、高质量的婴儿纸尿裤截然不同，俞飞英发现，消费者选择成人纸尿裤时，更倾向于购买价格低的产品，“很多人的购买习惯是，对孩子要用最好的，对老人差不多就行了。他们对成人纸尿裤的价格极度敏感，但容易忽略安全问题。”

这其中心态不难理解，“毕竟婴儿纸尿裤意味着新生，你知道最多使用三年。而成人纸尿裤，你无法预判要买到什么时候。”统计显示，在中国，老人卧床的平均时间达到近9年。因此，尽管一片成人纸尿裤的平均生产成本高于婴儿纸尿裤，但价格依然要比婴儿纸尿裤低。

使用成人纸尿裤的月开销约是300至450元

目前，国内一些造纸企业生产的单片成人纸尿裤的价格在3至4元之间；而专业的成人纸尿裤出产的产品，单片价格更多在1至3元之间。

在纸尿裤面前，尽管一些老人迈出了接纳的第一步，却也往往出于节省的念头，舍不得用。杭州一家公办养老院内曾居住过一对85岁的夫妻。为了节约，爷爷坚持一天只给老伴用一两片纸尿裤。今年初，奶奶不幸离世，没来得及使用的纸尿裤已塞满了一整个衣柜。

在更多家庭，有人会在纸尿裤里垫尿片，从而只更换费用仅一元左右的尿片；有人会直接垫毛巾，反复清洗；也有人会晒洗纸尿裤，从而反复使用……

身为脊髓损伤者，58岁的章建文已使用纸尿裤十年。30岁时，他不慎从屋顶坠落，从此高位截瘫，终日坐在轮椅上，裤裆里塞着尿瓶，身上的异味一度将他困在家中。

直到2011年，纸尿裤第一次出现在他的生活里，他才真正走了出去。2014年，章建文开发了国内第一个“脊髓损伤者数据库”——杭州市富阳区脊髓损伤者管理系统。脊髓损伤者大多存在两便失禁，可章建文注意到，彼时，在富阳400多名脊髓损伤者中，使用纸尿裤的人寥寥无几。

2014年底，章建文创立了杭州市富阳区蓝天下公益服务中心，此后，依靠社会募捐和企业捐赠，“蓝天下公益服务中心”开始为富阳区脊髓损伤者免费派发部分纸尿裤。章建文却仍满心忧虑，“这些伤友七八成都是低保户，一旦捐赠停止，很多人可能都不会继续使用纸尿裤。”按照一日四到五片计算，使用成人纸尿裤的月开销约300元至450元。

在上海市，社区“困难重度失智老人救助”项目已运行12年，为大小便失禁、生活不能自理且居家护理的重度失智老人，每年提供价值近2000元的护理用品，包括成人纸尿裤、一次性尿片和床用护理垫等。记者了解到，目前，浙江尚未出台相关的政策。

让失禁者获得更多尊严，产品的未来很宽广

现在，在网上销售纸尿裤的店家时不时会收到买家留言提醒，“不要在包装上标注成人纸尿裤。”

“普及推广、科学使用，也要保护隐私。”俞飞英介绍说，在市场更成熟的日本和欧美，尿不湿产品已经拥有丰富的形态，一些纸尿裤在外形和体感上都几乎与内裤没有差异。

“如果纸尿裤就像内裤一样，你还会感到使用它羞耻吗？”俞飞英认为，这正是整个行业需要思考的产品方向——让纸尿裤变得更轻盈、更透气，从设计产品之初，就可以打消用户的心理负担，让更多人更有尊严地去面对衰老以及失禁。

作为深耕纸尿裤领域的生产者，俞飞英相信，未来，成人纸尿裤会像婴儿纸尿裤一样受到更强烈的重视。

“就像老了要拄拐杖辅助行走一样，纸尿裤是一个针对排泄的辅助产品，虽然它相对隐私，但无法替代。”俞飞英预测，2025年之后，成人纸尿裤的需求会真正开始凸显。

