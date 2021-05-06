五一出游答卷“改错” 让应急管理制度更完善

来源：工人日报

刚刚过去的“五一”假期，中国旅游新闻频上热搜——继5月1日因大风吹扬地膜引发京广高铁接触网故障、北京西站停运数十趟始发列车造成旅客滞留之后，5月4日大风天气再次导致北京铁路局管辖范围内多条铁路出现接触网挂异物、致大批列车晚点。此外，假期内，一些景区人流过大过密，湖北荆州某景区游客拥挤甚至有人大喊“退票”；北京恭王府景区一票难求，40元的门票被黄牛抬到150元。

随着国内疫情防控形势稳定，今年“五一”假日旅游火爆早在各方预料之中。为应对这波“补偿式旅游”“报复性旅游”，文旅部在4月底即要求各地景区景点“五一”期间严格落实“限量、预约、错峰”要求，控制好接待游客数量。总体来说，“五一”期间，多数景区面对假日出游这张“答卷”，考出了令游客较为满意的分数。但现实中的偶发、突发状况，也折射出假日旅游管理尚存一定改进空间。

比如，一些景区在实行错时预约制度后，仍出现扎堆排队等情况，说明门票预约制度还应更加精准和细化。景区在根据最大承载量、游客出游趋势来确定每日门票预约数量分配之外，不妨将预约精确到具体时段，让有限资源的分配更趋优化；可以通过对具体游览路线、顺序进行科学设计，有效引导游客错峰游览和分流；针对爽约者过多导致门票资源浪费、黄牛囤票倒卖等现象，尝试实行预约时缴纳部分票款、引入排队候补门票机制等措施。

比如，与旅游密切相关的企业、行业也要“做最坏的打算”，科学筹划、精心设计应急预案，降低突发事件的应对风险。此番大风吹扬异物致接触网故障、多次造成大面积列车晚点，反映出相关部门对出行高峰时期可能出现的问题和隐患预判不足，全局性、整体性的应急预案仍欠完备。从交通运输、餐饮住宿，到公安、消防、气象等多个部门，一方面平时就要下足功夫，健全各类应急管理制度，积累丰富经验，提升处突能力；另一方面，在假日出游高峰期，应加强各部门间的沟通与联动等，健全科学完善的、可行性强的硬核应急预案。

在出游需求集中释放的假期里，如果“人从众”不可避免，那么做好提升旅游品质、提升游客出游体验和满意度的文章，就显得尤为重要。这个“五一”假期里，一些地方不乏细致、暖心之举——在河南周口，一名医生因在游览途中为突发疾病晕倒的老者急救，被景区终身免票；在上海，南京路武警再现拉链式人墙，疏导游人有序过马路；四川乐山、江苏扬州、重庆等地呼吁本地市民尽量不出行、将热门景区门票优先销售外地游客、开放机关和事业单位内部停车场、开放政府机关食堂为游客提供简餐等，这些构成了假日里一道道美丽的风景。

假日出游高峰期，对相关地方和行业是一次大考，同时也是学习借鉴经验、总结改进不足的契机。眼下，“无预约，不出游”已然成为旅游新常态，限量、错峰、全域旅游等概念和做法日渐成为提升旅游质量的法宝。与此同时，预约机制不够细化、应急预案不够完善、应对处置突发情况能力不足等问题也暴露出来。以这些问题为切入点和着力点，切实提升风险应对能力，倒逼有关部门和行业补上管理中的漏洞和短板，不仅有助于保障更多游客假日出游品质“更上层楼”，还将助推公共应急管理水平的进一步提升，促进相关行业和领域走向高质量发展。

“五一”假期已然画上句点，而为“五一”假日旅游答卷“改错”的工作刚刚开始。