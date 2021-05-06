规范“宠物盲盒”，打击“带血的生意”

来源：新京报

5月3日，中通快递成都荷花池网点违规寄递狗、猫等活体动物事件被媒体曝光，在舆论的强烈质疑下，这一事件的调查核实与处理快速推进。中通快递很快做出了回应，并向公众致歉。5月4日，中通快递公布了三项整改措施，包括涉事网点暂停快递揽收业务，相关负责人停职检查，扣除其全年绩效奖金，以及展开专项培训。成都邮政监管部门也已介入调查此事。

违规邮寄活物在中国不是第一次发生，相关的事故报道已是屡见不鲜。而近两年“宠物盲盒”的兴起，给活体邮寄治理更是带来更大挑战。

在此类事件中，违规收件的快递公司承担相应的责任是确定无疑的，但售卖、托运的宠物店面以及相关电商平台，同样难辞其咎。也因此，从产业链上下游去整治动物活体邮寄，应当是应然的治理路径。

首先对售卖宠物的店铺来说，寄送的活物是不是有正规的检疫，是否按规定注射疫苗，都涉及公共卫生安全。即便这些都合规，商家这样不顾宠物生死的托运行为，也不符合宠物业应有的道德底线。

实际上，一些提供远程快递选择的网上宠物店大都会以“死亡免费退换”的条件争取顾客。其中“死也要卖”的潜台词着实让人感到冷血。既然事件曝光了，就不该让涉事店家全身而退。譬如，按照《中华人民共和国邮政法实施细则》等法律法规，追究其行政责任；如果涉及珍稀动物以及伤亡数量较大，也要追究相关人员刑责。

涉及此类事件的，还有电商平台。尽管看起来电商平台对事件不负有直接的责任，但也应从净化产业生态的长远利益角度出发，为杜绝此类事件发生提供技术支持。先进的大数据技术不应该只用在精准投放广告上，也应该用于提醒消费者和商家合法合规交易。

这类托运活物的事件大都由网络销售衍生，其实站在平台监管角度上看并不难发现这类违规经营“远程业务”的宠物店家，电商平台应该通过技术手段，尽到平台审核责任，避免违规托运活物的生意在平台蔓延。

而对于最后一环的快递来说，国家邮政局2020年3月其实已经明确向全行业发出通知，“要求规范活体动物寄递、严厉打击非法寄递野生动物”，即，不再要求一刀切禁止寄递活物。但通知也做了明确要求：“对于可以寄递的活体动物，企业应当要求寄件人进行安全妥善包装。在运输、分拣、投递环节，要将内件为活体动物的邮件快件进行有效物理隔离，在确保活体动物邮件快件本身安全性的同时，避免其他邮件快件污染、损毁”。

主管机构给出了活物寄送的政策原则，相关的执行标准、操作细则需要相关企业配合主管机构加以细化。但遗憾的是，违规的活物托运依然大行其道。快递企业如何尽快进一步制定并落实执行标准、细则，如何强化审核，眼下来说是迫切的任务，也是应尽的职责。

综上，对违规邮寄活物的现象可以从产业链的角度观察，不仅是下游的快递企业，上游的店家、电商平台都要纳入治理的对象。把制止违规的措施前移，在追责快递企业的同时，也要明确涉事商家、平台的责任。如此，才能从局部的事件着手，改善整个产业生态。