来源：新华网

近日，志愿者在四川成都一快递点拦截了160多个“宠物盲盒”，里面的宠物大多奄奄一息，有的甚至已经死去，令人痛心。“宠物盲盒”为何成为“带血的生意”？

“踩在小动物尸骨上挣黑心钱”

“做这种生意的老板，完全是踩在动物尸骨上挣黑心钱。”回想起在成都市金牛区荷花池中通快递网点发现被打包的160余只小狗小猫，陈运莲还是久久不能平复自己的心情。

3日晚，陈运莲带着志愿者在该快递点拦获了160余个“宠物盲盒”。记者了解到，“宠物盲盒”是指一种“不知道里面有什么、但开箱有惊喜”的娱乐项目。宠物一般被装在盒子里运输，由于环境恶劣、缺乏空气流通，极易造成盒内的动物死亡。

半个多月前，成都爱之家动物救助中心基地负责人陈运莲接到电话反映，荷花池中通快递网点每晚都有上百只小狗小猫被运走。“有些死掉的小狗小猫直接被扔在路边，甚至都生蛆了。”陈运莲说，志愿者暗访跟踪半个多月，最后证实了事件的真实性。

5月3日晚7时，陈运莲带着几名志愿者在该网点蹲守。刚刚天黑，她们就发现一辆平板车拉了满满一车的小狗小猫，车内不时传出小动物的惨叫声。“箱子全部用绿色的塑料袋盖着，运送人员动作迅速地将一个个‘活体包裹’搬到货箱中。”陈运莲说，货箱是全密封的，根本没有空气流通。

志愿者们立即拨打了110，并拦住运货人员、紧急对现场的160余只小动物做了应急处理。小动物们已经被折腾很久了，从市场上被收来、又被关在笼子中运输，当晚就发现有几只3个月以下的小狗小猫死掉了。

记者了解到，目前，志愿者们已将救助的小动物接回救助基地安置，其中出现患病症状的38只猫狗已第一时间被送往宠物医院治疗。

“带血生意链”：电商平台售卖、晚上偷偷快递、“死了能补发”

事件发生后，中通快递方面公开道歉，称经调查核实，这批活体动物是平台电商客户线上销售，中通快递成都荷花池网点违规揽收，并公布了三项整改措施。记者从成都市邮政管理局了解到，关注到寄递“宠物盲盒”相关情况后，邮政管理部门已展开调查。

记者了解到，近年来类似“宠物盲盒”事件时有发生，背后正逐渐形成一条地下产业链。“卖家先在电商平台上打着各种旗号卖，买家下单后，卖家就给快递点邮寄，快递点一般会选择在晚上偷偷寄，快递单上一般写‘货品’。”成都一位快递点工作人员说。

在一些电商平台、短视频网站上，记者发现，“宠物盲盒”售价从几元到几百元不等，猫、狗、兔子、仓鼠等小动物都能发货，有的卖家还宣称“收到有惊喜，死了能补发”。记者询问一些卖家是否给盲盒里的动物打过疫苗，大多数卖家直接表示“没有”“不需要”。

成都一位宠物医生表示，商家装进盲盒的小动物多数来路不明、带病带菌，且缺乏必要的疫苗接种，而由于运输途中存在各种风险，不少动物在运抵目的地之前，就已经奄奄一息。即使能够到达买家手中，结局往往就是被丢弃、自生自灭。

记者了解到，此次志愿者将一部分救助的小狗小猫送去检验后发现，一些小动物身上携带了细小病毒，还有的狗已经感染犬瘟病毒。

一位参与此次现场救助的志愿者透露，这些猫狗发货地是成都三联花鸟市场，一方面，市场上的无良商家漠视生命，不顾小动物死活，通过“宠物盲盒”增加噱头，促进销量；另一方面，快递网点多是加盟制，正常货品一单就挣一两块钱，日常经营压力大，为了多挣点钱，有的快递网点也愿意与商家勾结，干起“血淋淋”的生意。

加大打击力度 规范全链条管理

记者了解到，通过快递邮寄未经检验检疫的活体动物，在中国早已经是明令禁止的行为。2020年3月19日，国家邮政局向全行业发出通知，要求规范活体动物寄递、严厉打击非法寄递野生动物及其制品行为。对于可以寄递的活体动物，企业应当要求寄件人进行安全妥善包装。在运输、分拣、投递环节，要将内件为活体动物的邮件快件进行有效物理隔离，在确保活体动物邮件快件本身安全性的同时，避免其他邮件快件污染、损毁。

虽然明令禁止，但近年来，“宠物盲盒”热屡禁不止，折射出背后仍有监管盲区。“对待生命的态度，体现了一个社会的文明程度。盲目购买未经检疫的动物，不仅存在安全隐患，也是漠视生命的行为。”四川大学法学院教授韩旭说，从网上买“宠物盲盒”，属于买卖双方的私下交易，一般如果没有及时举报，政府主管部门主动介入查实很困难。比如，有的快递点专门在晚上运输，目的就是掩人耳目。有的消费者也是被商家忽悠购买，一旦发生纠纷，维权很难。

当前，基层执法也遭遇“多头管理”的困境。成都一位基层民警告诉记者，此次“宠物盲盒”事件因为警方没有执法权，已经移交到农业农村局。但农业农村局工作人员透露，他们负责动物运输、防疫执法，这类“宠物盲盒”涉及范围比较复杂，除了运输防疫，还多数涉及买卖经济纠纷、生态环保问题等，他们也缺乏完善的执法权。

“希望相关部门联合起来加大监管力度，依法制裁、坚决取缔网上非法活体交易的恶劣行为。”陈运莲呼吁，真正喜欢小动物的人可以用领养代替网络购买。

一些关爱小动物的社会人士也呼吁，有关部门应尽快完善相关动物保护法，规范理顺活体动物寄递的全链条管理环节，加大违法行为打击力度。