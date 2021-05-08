“饭圈文化”咋成了无脑文化？

来源：微信公众号“侠客岛”

最近，网上一则10秒钟的视频让人看了好生心疼：一群大爷大妈不停地拆包装，把白花花的牛奶倒入沟渠。咋回事？

原来选秀节目《青春有你3》中，有一个给“偶像”投票的环节设定，只要购买指定乳制品并开盖扫码，粉丝就能为自己的“偶像”投票。于是粉丝们真金白银地整车整箱买奶，拧开盖子就为投票，这奶肯定喝不完，开了又不可能转手再卖。于是，就出现了短视频中的那幕场景。

浪费吗？真浪费。离谱吗？很离谱。这场景背后是变态的“饭圈文化”。

一

“你一票，我一票，哥哥今天就出道；你不投，我不投，妹妹何时能出头？”

近年来，这种批量制作“偶像”、再用各种环节让粉丝埋单掏钱的做法，已成平台娱乐选秀节目的标配套路。

于是，赞助商掏了大钱，不仅在节目上赢得曝光，还能通过投票环节提升产品销量；粉丝掏钱就能看到“战果”，自己支持的偶像票数刷刷上涨——这看似是让各方都满意的“多赢”局面。

其伴生的结果就是，“粉丝运营”分工明确，越来越专业化，“饭圈”高度组织化，阵营分化越发明显。

例如，每当自己的“偶像”面临淘汰或晋级等重要关头，人称“数据女工”的粉丝就会披挂上阵。他们会点开各大社交平台，频繁切换手中账号，签到、转发、投票、打榜、控评、反黑……不辞劳苦，全情投入。

“数据女工”能“勤劳”到什么程度？偶像发新歌了，要去打榜；偶像发微博了，“目标评论10万条”；有人对偶像言辞不利？组团去社交平台控评、净化，誓要为偶像正名！

这样整齐划一的行动，离不开精心设计与组织规划。在“饭圈”，有自发组建的“应援组”“打投组”“控评组”“反黑组”，可以说训练有素、秩序井然，几乎每次出手都能掀起风浪。

例如，2018年，某选秀综艺夺冠选手发布新歌MV，短短10天，微博累计转发就达1.04亿次！要知道，当时微博月活用户才4.46亿，也就是说，有1/4用户都转发了这首MV。

这种好到异常的数据自然引发猜测。之后，多款提供批量转发微博服务的App浮出水面——

其中，两款代表性App，旗下拥有17万个微博大号，同时绑定3000余万微博小号；大号是粉丝常用账号，小号则为短期内注册，目的是冲唱片销量、作品播放量、微博热度、各大排行榜名次等数据。

这些都是有偿App。其中一款收到的粉丝充值款项竟达700万元。

据“饭圈”观察人士透露，在刷数据的过程中，会有后援会负责人、数据站站长及专门与公司对接的人员把控全局，执行过程也是分工细致，常人基本上干不了这活儿。

二

有人说，不就是追个星嘛，看作品、听听歌不就行了？这些粉丝为啥这么拼，让圈外人看了都一脸懵？

其核心奥秘，是“养成系”的商业逻辑和粉丝参与感。

简单来说，现在的选秀节目，谁能出道、谁“站C位”，关键是看谁得到的投票多。因此，粉丝会觉得，自己的偶像能否出道、能红多久，跟自己应援打call是否努力直接相关。努力了，“自家哥哥”就有票、有话题、网上舆论环境好；不努力，“自家哥哥”就没曝光、没话题、受冷落、被人黑。

在中国艺术研究院学者孙佳山看来，近年来，“饭圈文化”越来越强调流量明星与粉丝个体成长的“伴生性”，甚至将粉丝与流量明星打造成“老母亲养儿子”式的关系。在“流量至上”的导向下，粉丝购买力越强，偶像的“商业转化率”就越高、越有商业价值，越能得到更多资源。

为了让偶像始终当红，粉丝给他们刷数据、保咖位，就必定“在所不惜”。

于是我们看到，这些粉丝不仅要集资买偶像的专辑（有人甚至一买就是几千几万套）或电影票，还要给偶像送礼，在日本、韩国曾经流行的“应援式追星”方法在中国“饭圈”日益普及；同时，以贴吧、微博、微信群、Owhat等互联网平台为据点，粉丝集资应援行为愈演愈烈。

这些“饭圈集资应援”大致可以分三类：一是包含实物回报的，比如卖专辑、周边，将所得利润用于支持偶像相关活动；二是不提供实物回报，但承诺把粉丝的真金白银用于选秀投票、给偶像送礼；三是说好了为偶像“搞钱”，承诺提供回报却并不兑现的诈骗行为。

整车买奶投票再把奶倒掉，不过是集资应援的最新现象而已。

孙佳山告诉岛妹，在这种应援过程中，青少年粉丝极易被资本逻辑洗脑，产生法律与社会问题。例如，有些粉丝在追星之余，无差别接收着拜金、拜“颜”、攀比等混乱价值观。甚至一旦有人与特定粉丝群体意见相左，这些人还会使用人肉搜索、人身攻击、诋毁造谣乃至线下斗殴等行为进行攻击。

三

粉丝沉迷“饭圈文化”不可自拔，谁是赢家？谁是输家？

毫无疑问，制作这些选秀节目的平台方，始终致力于让粉丝上瘾并进行更多在线现金交易。粉丝花了钱，偶像能不能出道另说，平台、赞助商绝对能把巨大收益揽入囊中，并将内定人选送向“王座”。

经营“饭圈”也有相当多的乱象。例如，有的应援会组织者卷款跑路、“喜提”海景房；万众瞩目的艺人，可能前脚刚出名获利，后脚就被曝出违法失德黑历史，惊呆吃瓜群众。

孙佳山认为，尽快完善相关法律法规已迫在眉睫。针对粉丝应援中可能存在的诈骗行为，要有具体的惩治依据，相关组织应当主动公开应援账目、明确资金流向、规范化经营。对于广大青少年来说，要端正追星心态，以精神的成长、独立和完善为最终目的，避免被畸形的“饭圈”文化绑架。

如今，被曝出倒奶丑闻的相关节目已被责令停播、整改，节目制作方爱奇艺也已对“倒奶视频”造成的影响致歉，并关闭《青春有你3》所有助力通道。说到底，这种不健康的资本玩法既没营养也没吃相，必须彻底整治。