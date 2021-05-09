杭州野生动物世界丢豹又瞒“豹”，漏洞有多少

来源：钱江晚报

5月1日，杭州转塘龙门坎村村民在山林里发现一只疑似豹子的猫科动物，并拍到多张照片。5月6日，钱江晚报小时新闻客户端报道此事后，有一位读者认为，图片上的动物基本可以判断是豹，而且应该不是野生的。

随着事件进一步发展，这位读者的判断被证实是对的。昨天，富阳区相关部门调查后确定，杭州野生动物世界对发生未成年金钱豹外逃事件发表道歉声明，承认有豹子出逃，而且还不止一只，有三只！

刚开门就收到闭园通知

游客吃了闭门羹

昨天中午11点35分，钱江晚报·小时新闻记者赶到杭州野生动物世界。门口已有不少安保人员和警务人员。

安检口停留着不少游客，“我们专门赶过来的，还带着小孩子，为什么就突然闭馆了？”

“我们也是头一次遇见紧急闭园的这种情况”，一位工作人员安慰游客，“园内现在出现安全问题了，如果安全都没法保障，是不能开门的。”

记者询问一名客服部工作人员。她表示，昨天刚开园就接到闭园通知，当天应该不会开门迎客了。至于何时开园，工作人员说现在不能确定。

从野生动物世界门口的全景图来看，从大门进入园区，穿过主大门广场，经过火烈鸟岛向前就是掠食险境区，那里有美洲花豹和猎豹。

野生动物世界发布致歉声明

主要负责人已被控制

昨天，富阳区发布公告，针对杭州野生动物世界三只未成年金钱豹外逃这一情况，富阳区迅速采取行动进行搜索警戒，做好公共安全防范工作，同时，责令杭州野生动物世界立即关闭园区，进行停业整顿，迅速排查动物外逃原因，全面梳理安全隐患，并对野生动物世界主要负责人进行了控制。

昨天下午17点左右，杭州野生动物世界发布“致歉声明”内容如下：

“鉴于我园发生未成年金钱豹出逃事件，特此向公众说明情况，并诚挚致歉。前期，因考虑到出逃的未成年金钱豹攻击性较弱，担心事件公布会引起恐慌，未及时公布有关信息。对事件造成的影响，我园深刻反思、深表歉意，诚恳接受社会公众的批评和监督。我园将引以为戒，切实履行企业安全生产的主体责任，积极配合相关部门进行事件调查处置，全力追回在逃两只未成年金钱豹，竭尽全力做好后续工作。自今日起，我园根据要求临时关闭，全面梳理和自查园区安全运行管理问题并逐一抓好整改落实。对事件造成的影响，我园再次表示深深的歉意。”