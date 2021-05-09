养娃很焦虑？“小舍得”也要守法律

来源：法治日报

继《小别离》《小欢喜》之后，聚焦“小升初”阶段的现实主义剧《小舍得》上线。这次不说出国留学，不讲高考，而是要让小学生家长们“瑟瑟发抖”，引起很多家长和孩子的强烈共鸣。

“鸡娃”有多让人焦虑？许多观众已经开始担心还没结婚的自己、没出生的孩子、没上学的婴儿……追剧归追剧，莫要动气，如有兴趣还可以了解一下剧中所涉及的法律问题。本期追剧学法，我们将跟随北京雷腾律师事务所律师李艳玲一起看看《小舍得》当中的法律问题。

场景一：南建龙和赵娜在女儿南俪高考前两个月离了婚，多年来南俪一直无法原谅父亲抛弃母亲迎娶护工蔡菊英的行为。虽然“一家人”维持着表面的和平，离婚却一直是南俪母女俩心里的一根刺。南俪是否有权利阻止父亲迎娶蔡菊英？

正如父母不能随便干涉子女的婚姻自由，子女也无权干涉父母的婚姻自由，任何人的离婚、再婚自由都受到法律的保护。民法典规定，子女应当尊重父母的婚姻权利，不得干涉父母离婚、再婚以及婚后的生活。子女对父母的赡养义务，不因父母的婚姻关系变化而终止。因此，南俪想要阻止父亲迎娶蔡菊英是没有法律支持的。

场景二：蔡菊英带着田雨岚嫁进了南建龙家，南建龙供田雨岚上大学，连嫁妆都按亲生女儿的标准置办。田雨岚作为继女，有权继承南建龙的财产吗？是否有义务赡养南建龙？

民法典规定，配偶、子女、父母为第一顺序继承人，子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女，父母包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。同时规定，继父或者继母和受其抚养教育的继子女间的权利义务关系，适用本法关于父母子女关系的规定。

剧中，自蔡菊英与南建龙结婚后，田雨岚随母亲与南建龙共同居住生活，且南建龙给予田雨岚生活上的照料、教育和经济上的供养，说明田雨岚与南建龙之间形成抚养关系，因此田雨岚有权作为南建龙的法定继承人，且有义务赡养南建龙。

场景三：蔡菊英和南建龙结婚多年后，田雨岚才知道房产证上并没有母亲的名字。蔡菊英希望在房产证上加上自己的名字，没想到被拒绝，南建龙说：“你有地方住就行了，你要加名字干什么？婚前财产晓得吧！”蔡菊英可以要求南建龙在房产证加上自己的名字吗？

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第三十一条规定，民法典第一千零六十三条规定，夫妻一方的个人财产，不因婚姻关系的延续而转化为夫妻共同财产。但当事人另有约定的除外。因此，房子作为南建龙的婚前财产，蔡菊英无权要求加自己的名字。当然，如果南建龙愿意与蔡菊英共有房屋份额也是可以的。

此外，根据民法典规定，居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。蔡菊英想实现其老有所居的诉求，可以与房屋所有人商量设立居住权。

场景四：颜子悠的数学老师在校外开了辅导班，被田雨岚举报。公立学校的教师可以在校外开设辅导班吗？是否违法？

为了规范课外培训机构，构建长效机制、规范培训秩序、维护良好教育生态，国务院出台《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》，强调公立机构教师不可以被聘为校外培训机构教师。校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍，不得聘用中小学在职教师。同时强调，对中小学教师“课上不讲、课后到校外培训机构讲”、诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为，要严肃处理，直至取消有关教师的教师资格。

场景五：南建龙为了给外孙、外孙女买学区房，背着蔡菊花偷偷给了前妻几十万元，直到蔡菊花查看银行卡余额才发现钱被取走了。南建龙偷偷把钱用于给孩子买房，蔡菊花是否有权追回这笔钱？

夫妻对共同财产有平等的处理权。民法典规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：(一)工资、奖金、劳务报酬；(二)生产、经营、投资的收益；(三)知识产权的收益；(四)继承或者受赠的财产，但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外；(五)其他应当归共同所有的财产。

南建龙女儿买房，南建龙没有法定的援助义务，若南建龙未经蔡菊英同意将共同财产赠与或借给女儿，蔡菊英有权要回。若南建龙是向前妻履行离婚协议或裁判文书中确定的义务，则蔡菊英无权要回。