这届中老年人，沉迷总裁文？

来源：中国新闻网

“女人，你得到我的许可了吗？”“别跟我作对，你没这个本事”……如果对这类句式眼熟，那么你大概率在有意无意之间，曾经看到类似的“总裁文”桥段。

高冷总裁，酷帅多金，容易爱上善良的灰姑娘……种种要素都让总裁文看起来像是为年轻女读者搭建的一个美好文学世界。

然而，如今它似乎正在突破年龄限制，大把收割中老年人碎片化的时间和精力。就比如最近的一个热门问题：你们的妈妈，喜欢看霸总小说吗？

“总裁文”的套路

在网络小说中，总裁文是较为典型的女频爽文，算是更早的“玛丽苏”文学的一种变体。

2000年前后，随着一批网络文学平台的兴盛，总裁文或者说霸总文开始流行，类别可能有重生、虐恋等等，可以简单理解为，现代版的贫家女与霸道总裁相爱的故事。

故事架构则基本脱胎于上世纪八十年代的某些言情小说，但人物设定和情节则紧紧贴合现实，不断改良，女主角是灰姑娘，但并不是柔顺到没有自我。

比较常见的套路是，从内容上，故事情节似曾相识：女主角出身相对贫穷，或者出身于富贵之家但不受重视，家族为了达到某种目的，准备牺牲掉女主角。

但就在这个“牺牲”的过程中，女主误打误撞，遇到一个大富大贵的“霸道总裁”男主角。两人在生活或者工作中产生某种交集，然后，他会不可救药地爱上女主角，要为她牺牲一切。

之后，男主角会动用自己的各种势力，帮助女主伸张正义或者实现人生逆袭，中间可能夹杂着各种狗血桥段，类似“是我，不满意？”的对白又酸又中二，最后两人花好月圆。

打发时间的读物

常人印象中，由于总裁文兼具商业、家庭、近乎谍战的人际关系争斗以及种种言情浪漫桥段，读者一般以年轻女性为主，却很难想到，中老年人也会沉迷其中。

王阿姨今年五十多岁，早前喜欢看玛丽苏文，最初看期刊、杂志中的连载小说，网络时代来临，习惯了上网读小说，类型变化不大，多数是“大女主”或“霸道总裁爱上我”的套路。

篇目可以不固定，每天能看多少内容随缘，主要取决于当天忙不忙，“早上做完饭后等家人吃饭的时间，晚上吃完饭的一点时间，睡前看得比较多。”她说。

“但读这类小说确实已经成为每天活动的必选项，只不过花费的时间略有不同，一到两个小时不等。”她曾复盘过自己为啥爱看玛丽苏文、总裁文，得出的结论是：

“无聊，打发时间，这是最主要的原因。”

对阅读期待的满足

喜欢通过手机看文章的，可能不止王阿姨一位。

第十八次全国国民阅读调查报告显示，在接触过数字化阅读方式的群体中，50周岁及以上人群占23.2%，较2019年的20.4%增长了2.8个百分点。

在资深网文编辑董江波印象中，许多50后、60后都比较喜欢看书，也热衷订阅报刊杂志。他们年轻时流行的推理悬疑小说、官场小说、家庭婚姻等综合类文章，往往爽感极强。

随着互联网崛起，传统的出版物的阅读受众范围与当年已不可同日而语。对当下生活、语境的反应，网络文学更贴近、及时，满足了人们的阅读期待。

阅读介质改变带来的影响，同样体现在了老年人的阅读上。他曾分析过身边老年人的朋友圈，经常分享的文章主要有健康养生、霸道总裁文等三大类。

在网络文学中，单纯讲职场、家族斗争的小说并不那么吸引中老年读者。而总裁文这种融合家族、公司、爱、复仇等众多元素，较为契合中老年人当年的阅读习惯，容易受欢迎。

在工作中，董江波经常发现，编辑总遇到年龄比较大的读者来咨询，如何充值看小说，所看的内容基本都是快节奏、爽感度高、情节元素比较综合的霸道总裁文。

中老年人，沉迷总裁文？

中老年读者偏爱总裁文的情况并不鲜见。曾有不少网友提到自己的经历，比如在地铁上看到有些许白发的中老年人举着手机看小说，结果发现小说名字叫“我的冰山总裁老婆”……

也有网友半调侃得设置中老年总裁小说防沉迷系统：天知道我妈一边说眼睛看不清了，怎么一边抱着手机随时都在看小说。

中老年人爱看总裁文，可能与互联网公司对��片化时间的收割有关。有文章提到，某读书APP新用户注册可选择年龄和性别，选择50岁以上女性的话，首页推荐的几乎都是总裁文。

另外，网文平台会投放视频微短剧或者广告，吸引用户观看，最后再引流回APP。有的读书类APP设有“总裁豪门”分类：“男主人设为家世显赫，权势滔天的霸道总裁小说”。

董江波则认为，总裁文能得到中老年读者的欢迎，甚至成为一种每日打卡的娱乐消遣活动，跟中老年人精神生活不够丰富有一定关系。

它们的故事节奏快，不需要太多深入思考，手机等移动终端提供了便利的阅读条件，于是，读总裁文成为打发时间的娱乐活动。这与短视频流行的原因很相似。

最近一段时间，王阿姨则有意识地控制了看网络总裁文的时间，“说到底，喜欢看总裁文只是一种消遣，需要适度。”