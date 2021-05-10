《长歌行》背后的历史 大唐的至暗时刻

来源：华西都市报

热播剧《长歌行》再现了唐初与东突厥的“渭水之盟”，剧中阿诗勒部大举南下，一路势如破竹，直抵渭水之滨，唐都长安岌岌可危，李世民御驾亲征，设空城计稳住了延利可汗，双方约定在渭水便桥上会盟。

延利计划在会盟时，让阿诗勒隼和阿诗勒涉尔将李世民当场射杀，迪丽热巴饰演的李长歌却假扮狼师的人，故意射中李世民手中酒杯，使延利刺杀的阴谋暴露，也给了唐军问罪的口实，阿诗勒部不得不撤军。

真实历史中，渭水之盟是怎样的呢？为何李世民将此次会盟看作屈辱的城下之盟？

突厥兵临城下 李世民六骑退兵

渭水之盟发生于唐高祖武德九年（626年），这并非偶然。这一年六月唐朝发生了玄武门之变，秦王李世民杀死太子李建成和齐王李元吉，清剿了东宫和齐王府。八月九日，李渊逊位称太上皇，李世民登基。

唐王朝一连串的宫廷政变和权力更替，让一直虎视眈眈的敌人以为有机可乘，投靠突厥的梁师都劝突厥人趁机入寇，于是颉利、突利二可汗率兵十万南袭泾州，又攻入武功，京师震动，长安城进入戒严状态。

八月二十四日，突厥攻占泾阳东边的高陵。唐王朝也没有坐以待毙，李世民任命勇武著称的名将尉迟敬德为泾州道行军总管，抵御来敌。八月二十六日，尉迟敬德与突厥战于泾阳，他不负所望，小挫了突厥锐气，擒获一名部族酋长阿史德乌没啜。

局部的小胜，并未阻挡住突厥多路大军南下的马蹄。八月二十八日，颉利可汗率主力抵达渭水便桥北岸，距离长安不足20公里，刚刚奠基的唐王朝眼看就有覆灭的危险。

颉利可汗还派出使者执失思力，到长安炫耀天威，同时探听虚实。执失思力虚张声势，称颉利、突利两位可汗率领的百万大军已至，唐王朝还不快快请降！李世民一怒之下将执失思力软禁在门下省。

也有人认为，这个执失思力早就成了唐朝的双面间谍，他这次出使并非为突厥“以观虚实”，而是“入朝献策”，将突厥内部矛盾重重的虚实全部告知了李世民。李世民将其软禁在宫城之内，实质是在保护他。

李世民扣下使者后，集结大军，出玄武门，与侍中高士廉、中书令房玄龄、将军周范等六骑率先赶赴渭水河畔。李世民与颉利可汗隔河对话，谴责颉利背叛之前的盟约，史载“突厥大惊，皆下马罗拜”。随后各路唐军逐渐集结，“精甲曜日，连旗蔽野”，这其实是李世民设的疑兵之计，当时长安并没有多少兵力。

李世民令大军退后布阵，自己单枪匹马上前与颉利会谈。大臣萧瑀拉住李世民的马，劝谏他千万不可轻敌涉险。

李世民淡定地说：“我早已有对策。突厥敢倾巢而出，直抵渭水之滨，就是看到我唐内乱。朕又刚刚即位，突厥以为我大唐无力抵抗。如果这时示弱，闭门拒守，突厥必然放纵士兵大肆掳掠，那时就难以控制局面了。因此朕单骑独出，看似信心满满，故意轻视他们，又炫耀军容，以示必战的决心，这样才能出其不意，扰乱突厥人的计划。他们远道而来，深入我唐领地，必然有所畏惧，我们有了战必胜的把握，与他们和谈，才能使和约更牢固。制服突厥，在此一举。”

这招确实把突厥人唬住了，颉利见李世民身后军容严整，使者执失思力又被扣下，不禁面露惧色，请求议和。李世民当场准了，约定了议和日期，而后回宫。

八月三十日，李世民斩白马为誓，与颉利可汗会盟于渭水便桥之上。这次渭水之盟后，突厥退兵。九月一日，颉利可汗送来马三千匹、羊一万口，李世民不要这些牲口，只要求颉利可汗归还一路南下掳走的人口。

签城下之盟 具体细节史书未载

按照新旧《唐书》《资治通鉴》等正史记载，“渭水之盟”好像是唐朝的胜利，李世民凭借个人胆识和智慧，率六骑退走十万大军，会盟后第二天，突厥就献上羊马牲口无数。或者像《长歌行》等电视剧中那样，英武霸气的唐太宗在会盟中完全占据上风，对突厥形成心理碾压。

史书还记载，突厥未请求议和时，唐军将领纷纷请战，李世民却不同意与突厥开战，因为他比一般人看得更长远。李世民在会盟圆满结束后，就向萧瑀解释了他为何主和不主战：

在李世民看来，突厥兵虽多却军纪涣散，就是一群乌合之众，上下级的忠臣度都是靠贿赂收买，突厥各部落各有各的心思，都是见钱眼开，征战也只是为了搜刮掳掠。所以在和谈期间，颉利可汗其实是没有同盟的孤家寡人，他帐下各部落的达官贵人都私下在和唐朝眉来眼去，希望牟取更多私利。李世民如果想开战，完全可以大摆鸿门宴，一顿酒就能擒获突厥各大小酋长，开战必然势如破竹，摧枯拉朽。而且李世民还留有后手，他派遣长孙无忌和李靖等在幽州设下伏兵，阻断突厥的归路，如果要开战，前后夹击，易如反掌。

但李世民并没有选择战争手段，史书称李世民自觉“即位日浅，国家未安，百姓未富”“为国之道，安静为务”。李世民以为，战争不如安抚，战争必有死伤，损失太大；就算战胜，与战败者之间结怨更深，败者为了复仇会更懂得励精图治，其患无穷。“将欲取之，必固与之”。不如送给他们玉帛，满足他们的贪欲，他们得到了财物，理当退兵。如此一来，他们会变得更加骄惰，而忽略武备，渐渐走上毁灭之路，然后就可以一举歼灭他们。

渭水之盟真是这样吗？等到贞观四年（630年），李靖克复定襄、威振北狄时，李世民说“足报往年渭水之役”，“足澡吾渭水之耻”，说明渭水之盟在李世民心里就是城下之盟，实为“渭水之耻”。

突厥答应退兵，唐王朝到底付出了什么代价？像宋朝一样赔偿岁币多少？遗憾的是，史书只字未提，最大可能是盛世大唐的当权者，将王朝草创之初的屈辱史删了个干干净净。

一洗渭水之耻 李靖击灭东突厥

渭水之盟之前，唐与突厥早有盟约。隋末大乱时，北方突厥却盛极一时，“控弦且百万，戎狄炽强，古未有也。”北方少数民族契丹、室韦、吐谷浑、高昌都受突厥役使，割据军阀中窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等都向突厥称臣，李渊也不例外。

隋大业十三年（617年），李渊在太原起兵时，为了免除后顾之忧，腾出双手消灭中原割据势力，就向突厥称臣。李渊秘书温大雅在《大唐创业起居注》中记载，李渊曾说，“征伐所得，子女玉帛，皆可汗有之。”李渊为了得到突厥出兵相助，“待（突厥）使，愈益敬畏，不失藩臣之礼。”《贞观政要》也记载了李世民对侍臣所说：“往者国家草创，突厥强梁，太上皇（李渊）以百姓之故，称臣于颉利，朕未尝不痛心疾首，志灭匈奴，坐不安席，食不甘味。”

如此说来，李世民在渭水之盟时谴责颉利可汗背弃的盟约，应该是唐向突厥称臣、纳贡，突厥则不侵扰唐边境并出兵相助。虽然有盟约，但突厥唯利是图、贪得无厌，从唐武德三年（620年），突厥入侵凉州开始，一直侵扰不断，唐朝主要以防守为主。玄武门之变，突厥又看到了南下掠夺、勒索的机会，才有了泾阳之战、渭水之盟。

李世民登基不满20天，就遭遇“泰山压顶”，要突厥大兵撤军，可以选择的也无外乎继续示弱服软，称臣、纳贡、和亲。虽然盟约的细节，史书尽数刊落，但从两《唐书》中李世民谈及渭水之耻和渭水之耻后他的行为表现来看，还是能还原部分真相。如他说突厥“惟财利是视”，“将欲取之，必固与之”，“今我卷甲韬戈（停战），口以玉帛（赔钱），彼既得所欲，固知其退也。”这些都是李世民说漏嘴，史书没有删尽之处。称臣免不了，赔钱也免不了，至于赔了多少，正史不载，北宋笔记小说《唐语林》称唐太宗“空府库”以求突厥退军。兵临城下，奇耻大辱，难怪李世民“痛心疾首……坐不安席，食不甘味”。

经历渭水之耻，李世民的伟大之处，就在于他的临危应变、能屈能伸、知耻后勇。

渭水之盟后，李世民亲率各卫将士在显德殿勤练箭术，奖赏勇士，考核将帅，又勤修德政，稳固政局，离间东突厥各部。终于在贞观三年（629年），李世民趁东突厥分裂衰弱之际，命李靖等兵分六路，展开反攻，于630年生擒了颉利可汗，东突厥自此灭国。

“单于稽颡，耻其雪乎！”李世民心情大悦，大赦天下，举国欢庆五天。曾向突厥称臣的太上皇李渊，听闻颉利可汗被擒，召集皇上、后妃、王公大臣，在凌烟阁设宴，李渊弹起琵琶，李世民和突厥颉利可汗起舞，南越酋长冯智戴咏诗，公卿纷纷祝酒，“皆呼万岁，极夜方罢”。当时盛况，百姓获安，四夷咸附，“胡、越一家，自古未之有也”（唐高祖语）。

后人可曾想过，大唐，差点在盛世前夜夭折于渭水之滨。

参考文献：《旧唐书》《新唐书》《资治通鉴》