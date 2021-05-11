来源：中国新闻周刊

作者：陈丽媛

2021年5月11日，第七次全国人口普查（以下简称七人普）主要数据情况公布，国务院七人普领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆在发布会上通报相关情况和主要数据。

宁吉喆对普查主要数据进行了介绍，根据七人普调查结果，我国（指中国）全国人口共141178万人，与2010年（第六次全国人口普查数据，下同）的133972万人相比，增加7206万人，增长5.38%，年平均增长率为0.53%，比2000年到2010年的年平均增长率0.57%下降0.04个百分点。数据表明，我国人口10年来继续保持低速增长态势。

这次人口普查以2020年11月1日零时为标准时点开展，主要目的是全面查清我国人口数量、结构、分布等方面情况，为完善我国人口发展战略和政策体系、制定经济社会发展规划、推动高质量发展提供准确统计信息支持。

男性比女性多3490万

在户别人口部分，我国全国共有家庭户49416万户，家庭户人口为129281万人；集体户2853万户，集体户人口为11897万人。平均每个家庭户的人口为2.62人，比2010年的3.10人减少0.48人。

宁吉喆分析，我国家庭户规模继续缩小，主要是受我国人口流动日趋频繁和住房条件改善年轻人婚后独立居住等因素的影响。

在人口地区分布上，我国人口分布呈现出人口向经济发达区域、城市群进一步集聚的现象。其中，我国东部地区人口占39.93%，中部地区占25.83%，西部地区占27.12%，东北地区占6.98%。与2010年相比，东部地区人口所占比重上升2.15个百分点，中部地区下降0.79个百分点，西部地区上升0.22个百分点，东北地区下降1.20个百分点。

在性别构成中，从数据来看，我国人口的性别结构持续改善。男性人口为72334万人，占51.24%；女性人口为68844万人，占48.76%。总人口性别比（以女性为100，男性对女性的比例）为105.07，与2010年基本持平，略有降低。出生人口性别比为111.3，较2010年下降6.8。

而从年龄构成来看，我国的生育政策调整取得了积极成效，但同时，人口老龄化的程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。数据显示，我国0—14岁人口为25338万人，占17.95%；15—59岁人口为89438万人，占63.35%；60岁及以上人口为26402万人，占18.70%（其中，65岁及以上人口为19064万人，占13.50%）。与2010年相比，0—14岁、15—59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点。

在人口数据的受教育程度人口统计中，我国具有大学文化程度的人口为21836万人。与2010年相比，每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人，15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降为2.67%。宁吉喆介绍，受教育程度的持续改善反映了10年来我国大力发展高等教育以及扫除青壮年文盲等措施取得了积极成效，人口素质不断提高。

在七人普的城乡人口数据统计中，我国居住在城镇的人口为90199万人，占63.89%；居住在乡村的人口为50979万人，占36.11%。与2010年相比，城镇人口增加23642万人，乡村人口减少16436万人，城镇人口比重上升14.21个百分点。

同时，我国的流动人口规模进一步扩大，人口流动趋势更加明显，人户分离人口为49276万人，其中，市辖区内人户分离人口为11694万人，流动人口为37582万人，其中，跨省流动人口为12484万人。与2010年相比，人户分离人口增长88.52%，市辖区内人户分离人口增长192.66%，流动人口增长69.73%。

此外，我国民族人口呈现稳步增长的态势，汉族人口为128631万人，占91.11%；各少数民族人口为12547万人，占8.89%。与2010年相比，汉族人口增长4.93%，各少数民族人口增长10.26%，少数民族人口比重上升0.40个百分点。

宁吉喆表示，当前，我国的人口问题面临全局性、长期性和战略性问题，七人普在全面查清我国人口数量、结构、分布的情况后，获得了大量的宝贵信息资源，准确反映了当前人口变化的趋势性特征。当前，已经对普查数据进行整理、分析和开发，后续将会采取更多方式公布普查成果，配合相关部门对人口的发展的研究，为促进人口长期均衡发展提供统计信息支持。

专家：东北地区人口外流还会继续

人口学家、前国家计划生育委员会专家委员会委员梁中堂认为，人口普查数据中，总人口是重点和核心，从总人口的增长比例来看，此次七人普的下降幅度比此前的人口普查下降幅度都要大，“与1982年第三次人口普查后的四次人口普查比，这是增长比例最低的。”

梁中堂认为，人口的发展是经济社会发展的结果，我国从农业经济转变为市场经济、工业经济，必然会导致经济模式对社会的“干预”，人口增长自然会下降，“所以说虽然是多年来普查最低的一个生育率，但是是处于正常轨道上的。”

此外，梁中堂对七人普数据中的城市化数据表示关注，他表示，从城市化发展数据来看，体现了我国较高的城市化发展趋势，这也有赖于国家出台户籍制度的改革，改变了农业人口和非农业人口严格的区分，这是值得肯定的。

对于性别比数据，梁中堂认为，此前的人口普查都呈现出男女性别比失衡的问题，但是七人普的性别比从数据看趋于正常。他表示，这或许与我国取消一胎政策有关，此前因为严格的计划生育，出现了瞒报女孩出生率的问题，现在这些情况有所改善，人口数据也将慢慢回归正常。

宁吉喆在当天的新闻发布会上表示，从人口迁徙流动情况看，人口流动依然活跃，人口的集聚效应进一步显现。普查结果表明，居住地与户籍所在地不一致的现象已相当普遍，2020年我国人户分离人口达到4.93亿人，约占总人口的35%。其中，流动人口3.76亿人，十年间增长了将近70%。从流向上看，人口持续向沿江、沿海地区和内地城区集聚，长三角、珠三角、成渝城市群等主要城市群的人口增长迅速，集聚度加大。

复旦大学人口研究所原所长、复旦大学城市与区域发展研究中心主任王桂新认为，人口迁移与其内在规律、资源禀赋、发展基础、国家发展战略的实施、市场化程度以及受其影响的经济发展水平等密切相关，七人普数据也说明了这一点。

“遗憾的是，七人普这次没有公布户籍人口城市化率，希望能尽快取消常住人口城市化率和户籍人口城市化率的差别。”王桂新表示，人口城市化发展有其内在规律，正常情况下，人口城市化水平总是在不断提高，只是速度会有不同，我国新型城镇化战略作为国家战略推进，无疑会加快人口城市化的水平，但户籍人口和常住人口城市化的差别不仅会造成社会严重不公平，更重要的是抑制了社会生产力，不利于社会经济的发展。

他认为，应该放开生育，计划生育政策是适用于我国一个阶段的政策，已经到了完成历史使命，应当终止的时候。

此外，王桂新表示，从我国人口地区分布数据来看，东部地区地理环境优越、发展基础好，改革孕育的市场化能力和水平自然比较高，而东北地区虽然资源丰富、发展基础较大，也曾有辉煌的历史，但是出现人口外流、比重下降，“从目前状况可以预料，如果情况不改变，人口迁移流动和分布趋势还会继续，自然也会对区域经济产生深刻影响。”

宁吉喆在发布会的答记者问环节也提到了东北地区的人口问题，他透露，从这次普查的数据看，东北地区的人口十年来发生的变化呈现几个特点：一是总人口依然较多，但是出现了负增长。2020年，东北三省总人口9851万人，接近1亿人，规模依然较大，但比十年前减少了1101万人。二是出生人口性别比为106.3，低于全国平均水平，并且处于正常范围。三是老龄化程度较深，65岁及以上人口的比重为16.39%，提高了7.26个百分点，高于全国平均水平。四是人才储备丰富，拥有大专及以上文化程度的人口占总人口的16.75%，15岁以上人口平均受教育年限10.16年，东北地区这两个反映人口受教育程度的指标，都是高于全国平均水平的。五是城市发展基础较好，东北地区常住人口城镇化率达到67.71%，在全国数据是排在前面的。

宁吉喆认为，东北地区人口的减少，受到自然环境、地理环境、人口生育水平和经济社会发展等多方面因素的影响。东北在我们国家处于高纬度地区，冬季相对漫长且寒冷，一些东北人口向比较温暖的南方迁移流动，这也是全球许多国家人口迁移流动的趋势性特征，欧洲、美国都有这种现象。

“东北人口的减少受生育观念、生育行为等因素的影响，东北地区的人口自然增长率虽然长期低于全国平均水平，但要认识到东北地区经济正处于结构调整的攻坚期。”宁吉喆表示，当前东北经济发展的韧性仍在，潜力很大。这里有一批关系国民经济命脉和国家安全的战略性产业。东北地区在科技人才、现代农业、装备制造、交通设施等方面基础都是比较好的。