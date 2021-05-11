瞬间爆燃伤五人！莫让“电动车进电梯”威胁公共安全

来源：新京报

作者：侃人

惊心、糟心、揪心、担心，是很多人对此事的直接观感。

5月10日晚，一段“电瓶车进入电梯后突然起火爆燃”的视频在网上流传。视频显示，一男子推着电瓶车进电梯，突然起火，3秒内火焰吞噬了整个电梯间，电梯内的3名男子、1名女子和1个婴儿都被烧伤。

据四川日报报道，记者从成都消防处获悉，该事件发生在成都成华区丛树家园小区，成华区消防救援大队出警灭火后，已将几名伤者移交给120救治。另有媒体报道，婴儿伤势看上去较为严重。

“太可怕了”，是这起事件新闻跟帖区的高频词。

可怕在爆燃的猝不及防，可怕在亲历者的无处逃遁，可怕在所有受害者进电梯时，就把命运交给了不确定性风险。

视频中，电瓶车起火，来得让人措手不及；火势蔓延，也是呈迅雷不及掩耳之势。监控里，不过几秒钟的时间，只见浓烟和火焰不见人，这给人的视觉冲击可想而知。加上被烧伤女子抱着被烧伤婴儿痛哭的画面，这难免让网民们隔着屏幕都心有余悸。

说起来，电动车自燃，已经不算是什么“新闻”了。由此而来的悲剧，也时有曝出。饶是如此，这起个案中的“火焰瞬间吞噬电梯间”场景，仍很难不让人深受触动。

事实上，“电动车在电梯内起火”的情况并非首次发生。去年8月，广西南宁，一女子推电动车进电梯后，电梯厢门刚关上后不久，电动车就突然冒出浓烟并伴随着火光，幸亏电梯抵达6楼后厢门打开，女子及时将电动车推出电梯外，但后果依旧很严重——电动车短短15秒内爆燃了3次，从起火到浓烟蔓延楼道仅用了40秒钟，整个楼道都被熏黑。

此前天津消防曾科普过，电动车在四种情况下很容易发生自燃：一，线路破损；二，擅自改装；三，超出使用年限；四，线路短路。一旦自燃，起火速度极快，100秒内，火焰温度可高达近1000℃。

电梯关闭后，又是个密闭空间，狭小区域遇剧毒浓烟，后果不堪设想——对在场者来说，若视线被滚滚浓烟阻挡，大概率会被高温烟气灼伤；若是窒息于剧毒气体之下，可能连命都保不住。

可以说，电动车尤其是那些电器线路规范敷设、充电过载保护、材质防火阻燃等设计不合格的电动车“进楼入户”，无异于埋下不定时炸弹。

早在2018年，国务院安委会就表示，要下功夫解决电动自行车“进楼入户”“人车同屋”等问题。当年5月18日，国务院安委办曾召开专门会议，对全面开展电动自行车消防安全综合治理工作进行动员部署。

各地的消防安全综合治理也动作频仍。2018年6月起，湖北就将违规停放或堵塞疏散通道者纳入个人征信。去年5月1日，上海针对“进楼入户”问题开出电动自行车违停首张罚单。在部分地方，还针对电动车违规进楼问题采取了智慧化管控方式，如在小区试点AI摄像头加持的电梯禁止电动车进入感应系统，一旦发现电动车进入，就会通知后台，并无法关门。

但就眼下看，物管物业对电动车“进楼入户”问题重视不够的现象仍很普遍。这次事发地是拆迁安置房小区，很多房子尚在装修中，因此物业管理“没有那么严格”，常有业主或租客推电动车“上楼”的情况。这本就遗患无穷。

鉴于此，各地基层监管部门和乡镇街道等显然应提高敏感度，加强监督检查，在要求各居民小区设置合格集中临时充电点、集中停放场所的基础上，明确物业的巡查、劝阻、制止，以及制止无效后向城管执法部门或消防部门报告的义务，对疏于管理、未尽义务者该处理的绝不含糊。在此之外，鼓励并支持更多有条件的小区试点防电动车进电梯智能识别系统，“技防+人防”相结合。

说到底，人命关天，安全至上，公共安全容不得电动车“进楼入户”乱象的一再威胁。毕竟，在安全问题上，概率没有大和小，只有有和无，也只有确保万无一失，才能避免一失万无。