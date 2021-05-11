上线安卓版 Clubhouse能破“短命”魔咒吗

来源：北京商报

作者：陶凤、汤艺甜

搅动了社交领域的一池春水之后，音频社交应用Clubhouse已不复2月时的盛况，下载量一路走低，外界关于其昙花一现难持久的讨论也不绝于耳。不过，Clubhouse也在悄悄发力，比如为了打破准入壁垒，其安卓版本上线在即。不过，现在这条赛道已经是卧虎藏龙，各方大佬都在盯着这块蛋糕，准备搏一搏，于Clubhouse而言，前景不甚乐观。

突破口

在接连不断的预告之后，Clubhouse终于确定安卓版本的正式上线时间。当地时间5月9日，Clubhouse在官网发布文章称，将于本周日（5月15日）登陆谷歌安卓平台，向在美国的安卓用户推出其应用的测试版本，并在几天或几周内登陆其他英语国家市场。

“我们在未来几周的计划就是收集社区的反馈，解决遇到的任何问题，并努力增加一些新的功能，例如支付和俱乐部建设，然后再更广泛推向大众。”Clubhouse表示。

这或许是Clubhouse挽救下滑态势的举措之一。虽然才诞生一年，但1月底的火爆，让Clubhouse成了全球互联网行业家喻户晓的一款App。彼时，在马斯克等名人的“带货”之下，Clubhouse红极一时。在最火爆的时候，Clubhouse的邀请码一度在二手平台被炒作至上千元一个。

但Clubhouse进入门槛较高，不仅只针对苹果系统用户开放，并采用邀请制，仅有拥有邀请码的用户才能注册使用。盛况没有持续太久。据Sensor Tower的数据，Clubhouse下载量在2月曾达到960万次的峰值，到了3月，下载量跌至270万次，4月则仅有90万次。

下载量的减弱，意味着Clubhouse的发展开始大幅放缓。除此之外，Clubhouse还面临着产品自身缺陷带来的监管挑战。4月初有消息称，Clubhouse平台上约130万用户信息被上传到黑客网站上。对此，Clubhouse方面表示否定，称系统未被入侵，并指消息提到的信息只是用户在平台上的公开信息。

在此前，法国数据保护机构国家信息与自由委员会表示，在接到投诉后，已对语音聊天应用Clubhouse展开调查。

内外交困之下，Clubhouse有必要找到新的突破口。“这肯定是Clubhouse拓展市场增量的一个渠道。”互联网分析师杨世界坦言。

其实，在此前由于仅限于苹果用户而被诟病时，Clubhouse就明确表示，正在开发安卓版本；5月初，Clubhouse在官方博客进一步确认，即将推出初期Beta版本，让少部分安卓手机用户率先测试，未来数星期有望开放给更多用户试用。

群狼环伺

对于Clubhouse来说，安卓版本的上线有望为其在全球获得更多新用户，但这条路不会太好走，毕竟财大气粗的后来者越来越多。

比如巨头Facebook（面簿）。4月19日，Facebook首席执行官扎克伯格宣布，未来几个月将会发布多款强调语音内容而非文本、图像或视频的产品。其中，较早被提上日程的是名为Live Audio Rooms的音频功能，用户可以通过Live Audio Rooms与他人进行实时对话。

Facebook的醉翁之意已经很明显了——宣战Clubhouse。除了Facebook，Twitter更早之前就蠢蠢欲动了，4月面向全球用户推出语音聊天功能Spaces，堪称Clubhouse的进阶版——低门槛的加入方式，同时也会率先推出安卓版本和网页版。

另外，Spotify于3月底宣布收购Betty Labs，后者的主打产品——Locker Room主要为体育迷提供线上语音社交的服务。几乎同一时间，Linkedln也宣布了研发语音功能的计划，此前已有开发人员展示了Linkedln App里隐藏的音频聊天界面，目前处于前期测试阶段。

除了Clubhouse一夜火爆引发的眼红，音频社交这一赛道的确也有其发展空间。据安信证券研究中心发布的最新报告，2023年全球在线音频市场规模将从2018年的105亿元增长至307亿美元，复合年均增长率为23.8%。

虽然赛道拥挤，但从当前的发展来看，除了隐私，音频社交面临的问题并不少。杨世界还表示，音频社交这种方式更适合在这种私域圈内分享，在商业变现方面可能也存在天花板。

在商业变现方面，此前Clubhouse少有提及，不过最近，Clubhouse也开始改善，4月时，Clubhouse宣布与支付公司Stripe合作，允许用户向Clubhouse上的创作者汇款。该公司表示，该工具是允许创作者直接获得报酬的众多功能中的第一个。

Facebook也有类似的考量，在“官宣”几款音频产品的同时，Facebook还表示，打算推出名为Stars的功能，用户可直接向音频直播间创建者打赏，未来还将开通单次购买或订阅频道功能；此外，Facebook还将为Soundbites设立专门的创作者基金用于激励音频创作者。

对于竞争和变现等问题，北京商报记者联系了Clubhouse方面，不过截至发稿暂未收到具体回复。

“其实如果从产品功能方面来讲的话，音频社交其实很早在国内就有了，只不过是没有发展起来，Clubhouse之所以这么火，是因为借助疫情这个机遇发展起来了”，杨世界指出，但Clubhouse有一个天花板，就是要始终保持内容的延续性以及用户黏性。