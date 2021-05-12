家庭教育剧：贩卖焦虑不如拆解焦虑

来源：光明日报

从围绕新手爸妈的《虎妈猫爸》、聚焦高考的《小欢喜》《少年派》，到讲述子女出国留学的《小别离》《带着爸爸去留学》《陪读妈妈》，再到近期播出的围绕“小升初”的《小舍得》、“幼升小”的《陪你一起长大》、还有待播的聚焦幼儿教育的《小痛爱》，聚焦升学问题的《学区房》……近年来，教育题材创作不断升温，已然成为当前影视剧的宠儿。

这些作品凭借现实主义创作风格，用贴近生活的讲述方式，从当下父母的情绪焦虑点切入，直击教育热点话题，直面子女升学、出国留学、代际冲突等教育痛点，引发观众广泛的共鸣和讨论。

观照社会现实问题，再现家长对教育的期盼

与以往相比，越来越多教育题材的影视剧主体开始从校园转向家庭，着重探讨亲子关系与家庭教育，而叙事方式也升级到多线群像的模式，更加符合不同风格家庭的教育现状。不过，无论主体如何变化，其观照现实的创作宗旨没有改变，涉及孩子升学、代际摩擦、教育理念碰撞、离异家庭、海外留学、学区房等话题，戳中观众痛点，引发强烈的共鸣。

近期播出的《小舍得》《陪你一起长大》等剧，延续以往的现实主义风格，从“小升初”和“幼升小”这些教育中的特殊阶段切入故事。《小舍得》是继《小别离》《小欢喜》后第三部聚焦当代教育问题的电视剧，讲述在“小升初”期间父母与孩子之间摩擦和治愈的故事；《陪你一起长大》讲述了四个典型家庭在育儿过程中父母和孩子共同成长的故事，突出了亲子关系中“陪伴”的重要性；待播剧《学区房》讲述了因儿子“幼升小”购买学区房问题引发的种种闹剧；还有此前刻画出典型“中国式父母”群像的《虎妈猫爸》《小欢喜》《小别离》等，都从不同角度再现了当代家长对子女教育的焦虑与期盼。

这些作品戳中当下家长的心，将千千万万个家庭面临的问题浓缩于几个“典型”家庭之中，戏剧又真实地再现了升学期间不同家庭面临的现实困境和处理态度，引发观众思考家庭对子女教育的影响。在《小舍得》中，父母“幡然醒悟，决定给孩子一个快乐的童年”；而《陪你一起长大》则更是强调了父母在育儿过程中同时也是“育己”，“我也是第一次做妈妈”“爸爸也是第一次当爸爸”，更具社会启发意义。

在当前“教育热”不断升温之际，影视作品应坚持创作，避免套路与悬浮，在艺术化表达中回应观众期待、直击社会问题。当具有生活气息、倍感熟悉的情节通过戏剧化的方式演绎出来，观众尤其是为人父母者同样的困惑和烦恼借由剧情得以抒发，与剧情产生共情，产生强烈的代入感。

创作不应贩卖焦虑，也不能不切实际

不难看出，大多家庭教育剧基本上都是围绕代际冲突、父母间教育理念差异、夫妻情感等话题展开，剧情如何在保证戏剧效果的同时，最大化地还原真实成为一大创作难题。在《小舍得》的总制片人徐晓鸥看来：“《小舍得》在保持温暖现实主义基调的基础下，更多地去思考教育本身，挖掘造成教育焦虑背后的原因。所以这个剧的出发点是’比较’，而不是‘内卷’。我们不是为了去贩卖焦虑，而是去展现、积极面对和解决问题，回避尖锐和狗血的方式。创作者的这种初心和诚意，我相信观众都是能够看得懂的。”

《小舍得》中几个家庭在育儿道路上所遇到的困惑来自现实中的原型。故事中，南俪一家为提升女儿数学成绩，全家出动帮忙补习，而父母过度焦虑的后果便是孩子也在暗自攀比。中国传媒大学研究生院副院长任孟山表示：“创作不应贩卖焦虑，但也不能不切实际，应该给观众呈现出创作者的思考，给观剧观众留下思考的空间和可参考的路径。”

教育题材影视作品基本围绕生活在北、上、广、深等大城市的精英及中产阶级的教育焦虑展开，剧中多出现高档小区、重点中小学、高消费场所等场景，被观众吐槽“全是精英家庭且不接地气的焦虑”，很难从中找到认同感。如前些年播出的某剧关注���下热门的“低龄留学热”现象，本是一个好题材，却因剧情脱离实际播出后高开低走。剧中叛逆的儿子、分居的夫妻这样标签化的人物未能将角色的内心立体地展现出来，而观众通过该剧对富裕家庭这一群体的认知也较为浅显单薄。

中国电视艺术委员会主任编辑赵聪说：“判断一部现实题材作品成功与否，重要在于其是否符合实际、来自生活，这就需要创作者对当下的生活有着更为深刻的体验，在博得收视率的同时也需要考虑实际，做到话题与现实的有机融合。”

教育题材扎堆，应为纾解负面情绪提供可参考方向

一直以来，教育都是一个全民话题，这也是近年来以子女教育为主题的影视创作不断“升温”的主要原因。一部优秀的家庭教育剧往往包含着对现实问题的反思和升华，但如今同类作品扎堆，为博得高收视和话题度，不少剧集的创作也陷入了同质化严重、不切实际、过度贩卖焦虑的泥潭。

在赵聪的理解中，“优秀的文艺作品，应起到为观众纾解情绪、排解苦闷的作用，体现出文艺作品治愈人心的力量”。他呼唤植根于现实又能照亮现实生活的“温暖现实主义”剧作，在轻快的叙事节奏中，用亲情、爱情、友情，给予观众精神上的慰藉、解决现实中的烦恼、发现生活中真挚的小美好。《小别离》《小欢喜》《小舍得》中的每一位家长，都是中国街头巷尾最普通的爸爸妈妈，在呈现现实的同时，不刻意渲染焦虑，在含笑带泪中凸显亲情的可贵；《陪你一起长大》着眼于刻画最朴实、动人的生活细节，与观众一起探讨什么才是最好的教育，与众多新手爸妈一同成长。正如《小欢喜》主演兼编剧黄磊所说：“我写高考，其实更关心的是’过关’。过了一个关，就会有一个小小的欢喜，小小欢喜累积在一起，就成了你人生中的一部分。”

“教育题材家庭剧对城市中产阶层教育焦虑的艺术化表达，应帮助观众认识自身所处的社会处境，调节在教育议题上的公共情绪，达到抚慰人心的目的。”浙江师范大学文化创意与传播学院教师张凯滨说。教育题材一直是一个“香饽饽”，如果以后此类题材影视作品不加码贩卖焦虑，而是展现现实生活中真实又感动的“欢喜”，或许能开拓出更多新的创作思路。