整治“饭圈”问题，护航青少年健康成长

来源：新京报

新京报社论

5月8日，在中国国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家网信办介绍了2021年“清朗”系列专项行动有关情况，再次提出要严厉打击引发网络粉丝群体非理性发声应援等行为，并在随后答记者问时，就此前被舆论热议的粉丝“倒奶打榜”事件表态，明确要加强“饭圈”研究，引导理性追星。存在既久的“饭圈”问题，由此再次被纳入公共治理视野。

非理性“饭圈”衍生的问题，已屡见不鲜。此前有某明星粉丝引发的风波余音未了，今又见粉丝为选秀“倒奶打榜”惹争议，更因追星造成群体的盲从与撕裂，各种谩骂互撕、人肉搜索、造谣攻击，让网络空间乌烟瘴气、充满戾气。而超出能力的非理性应援、集资和消费，传递出的炫富拜金气息，也误导和侵蚀着青少年的“三观”。国家层面对此开展专项整治，可以说是势在必行。

事实上，针对非理性“饭圈文化”的批评，一直是舆论场中的主流声音。近日发生的粉丝“倒奶打榜”事件，在让人大跌眼镜的同时，也让公众的不满情绪有了一个集中的爆发。而国家层面也始终对此保持着高度关注，就在去年7月，还开展了为期2个月的暑期专项整治，重点整治了诱导未成年人无底线追星、“饭圈”互撕等价值导向不良的信息和行为。教育部等六部门随后也印发通知，特别强调要加大对“饭圈”等问题的治理力度。这些，无疑都是为净化未成年人网络空间、营造清朗健康网络环境的努力。

但是，由于其相对独立的“圈子”特性，“饭圈”似乎成了一个“结界”，“饭圈”乱象也因此轻易就死灰复燃、卷土重来。这就提醒，整治“饭圈”非理性行为，要有针对性举措，从根本上铲除其“非理性”土壤。

如，“饭圈”常见的谩骂互撕、挑动对立、刷量控评、教唆过度消费甚至大额消费等不良行为和现象，源头分别来自于非理性的粉丝、职业黑粉、恶意营销号，以及浑水摸鱼赚取流量的网络平台。为此，除了要加大对“饭圈”的理性引导和规范外，还需细化、落地相关惩戒措施，痛打敢于挑事、纵容乱象的职业黑粉、恶意营销号和网络平台。

与此同时，“饭圈”较为集中的网络平台，也应切实履行起负责和管理的责任，建立粉丝社群管理机制，对不良账号、不良信息及时处理。视频网站平台开设“饭圈”类节目时，应遏制利用饭圈非理性行为的“氪金”冲动，譬如设置“花钱买投票”环节，否则节目可能遭受停止播出等处罚。在此方面，就需有关部门加强对平台的日常监管，压实平台的主体责任。

实际上，“饭圈”问题还不仅是一个“圈子”问题，而是一个综合问题。比如，“饭圈”不仅与粉丝、明星、社交平台直接相关，同时也与明星经纪公司和团队、节目赞助商、视频网站平台等有关，其衍生问题甚至牵涉社会方方面面。因此，纾解“饭圈”问题，也需各方群策群力、综合施策，将各自的利益小算盘放一边，将社会责任和公共利益放在首要位置，力争治本治源，才能让“饭圈”真正走向健康、理性。

说到底，以“清朗”系列行动为抓手，对“饭圈”的非理性、无底线等问题进行常态化治理，让其在法律法规、公序良俗，以及社会主流价值体系之下规范发展，不仅是营造风清气朗网络环境的需要，也是为青少年健康成长护航。