“青春饭”吃完之后，外卖小哥们该何去何从？

来源：工人日报

“北大博士后为做研究送半年外卖”，近日上了热搜。北京大学社会学系博雅博士后陈龙为完成博士论文的田野调查，在2018年体验了5个半月的外卖骑手工作。日前，陈龙在媒体发文自述这段经历。平台经济劳动者的职业发展与困境，再次引发社会关注与媒体讨论。

目前，中国约有2亿名灵活就业者，其中很大一部分选择了依托互联网的新就业形态，包括快递小哥、外卖骑手、网约车司机、网络主播等等。平台+个人，近年来这种新的就业形式在解决就业方面，突显出前所未有的优势，同时，相较于公司+员工，这种灵活就业带出的不稳定、技术含量低、没有职业前景等问题，也困扰着其从业人员。“青春饭”吃完之后，他们又该何去何从？对这一庞大的职业群体进行技能提升和培训，意义重大。

要想不普通，行行需深耕

4月27日，2021年庆祝“五一”国际劳动节暨“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛动员大会在北京人民大会堂举行，会上表彰了2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号获得者。大会结束后，作为新经济领域的获奖代表，“外卖小哥”宋增光和“快递大哥”关立平合了一张影。今年二人都获得了全国五一劳动奖章。

宋增光是饿了么上海公司的培训专员，关立平是申通快递有限公司从业多年的驾驶员。

外卖小哥与快递小哥等平台经济领域从业者登上全国领奖台，早不是个案。

2014年10月，宋增光进入外卖行业的第一份工作，就是一名外卖骑手，工作在普陀区的一个站点。“记得自己第一天，只接了3单。”宋增光回忆说，他也是经过一番磨炼后，业务才不断熟练起来。接单数量慢慢增长，6单、9单，到后来最多曾接过40单。半年后，宋增光就成了站长，开始负责分管站点的管理工作。2020年初，由于业绩突出，宋增光经过几次转岗后，成了饿了么上海地区培训专员，专门负责新骑手的相关培训工作。

从小哥到讲师，在这个被不少人看来只能“赚快钱”、吃“青春饭”的职业，宋增光突破了“天花板”。

无独有偶。2020年6月，“90后快递小哥获评杭州高层次人才，购房将享百万元补贴”的新闻一度让业内外人士感到意外。这个故事的主人公叫李庆恒，是位95后快递小哥。李庆恒说，自己之所以能够成功获评杭州市高层次人才，主要是因为2019年参加浙江省第三届快递职业技能竞赛时，获得了快递员项目的第一名，当时他已奔跑在快递一线5年。

此外，除了活跃在“最后一公里”的配送员，平台经济中还有身处无人机设计、人工智能、机器学习等前沿岗位的技术人才，而这些岗位都需要知识支撑。

流动的“甜蜜与哀愁”

三百六十行，行行出状元，但前提是建立在不断钻研和深耕之上。这是宋增光总结出来的经验。

作为一个全新吸纳就业的领域，平台经济具有门槛低、流动性大的特点，其中极高的流动率也让在这个行业深耕的人，变成了少数派。

“多数人，特别是年轻人，就是为了挣快钱，感觉收入低于自己的预期，就换工作，跳槽了。”自2010年3月成为申通一名快递运输驾驶员，关立平在这个行业干了10多个年头，他看过太多的青年人来了又离开。

“干快递是苦功夫。”关立平说，“如何规划路线，怎么安排送件，和客户的沟通等等，都是技巧。不仅要勤快，还得动脑子、下功夫。”但他发现，总体来说，年轻的快递员能耐着性子长期干下去的很少。

当了培训专员后，宋增光有更多机会接触上海地区不同站点的骑手。“流动率可以说相当高。”据他估计，平均一个外卖配送站点一年内会换掉一半以上的人。“有的站点，3个月前是一拨人，3个月后再来，70%可能都变成了新面孔。”

李庆恒走红后，曾一度引发了大家对快递小哥被评为高层次人才的讨论。谈到快递职业技能的高低，李庆恒说，当年参加比赛内容都是基于快递员每天的操作流程，比赛内容都和快递行业日常工作息息相关。“比如说如何在多物品收寄时快速、准确找出违禁品；易碎品包装要用最少的物料将4个高脚杯包起来，确保从1.6米高摔三次不会碎……”李庆恒说，“不管在哪个职业哪个岗位都要用心做好自己的工作，多学习多锻炼，挑战自己、突破自己，你就是这个行业的人才。”

平台经济从业者高流动率，一方面让业内劳动力流动保持高度活跃，但同时也让从业者持续的技能“升值”变得困难。而这背后，不仅仅是年轻人“太浮躁”等从业者自身问题这么简单。

打造平台经济人才队伍，需多方合力

国防大学政治学院副教授、胡磊研究发现，平台经济保持高流动率的背后，关键问题之一是平台经济本身是一种“去劳动关系化”的用工形态。“网络平台经济条件下，雇佣模式由企业+员工转向平台+个人，既提高了生产要素配置和利用效率，也推动了企业用工弹性化和劳动者就业灵活化。”胡磊分析，同时“‘去劳动关系化’包括去劳动合同化用工、去雇主化就业、遮蔽事实劳动关系等情形,实质是去除雇佣或从事从属性劳动的束缚。”

对于平台经济从业者的职业发展，他建议，“对接科技发展趋势和市场需求，推动政府、企业与社会力量合力加强网约工数字技能和专业技能培训，引导并激励网约工提高终身学习意识、自主创新能力和劳动服务质量。”

在所有平台经济从业领域中，快递业走在了前头。近年来多地出台政策，对于快递小哥评职称，予以政策支持。

从2019年起，天津市人社局将快递工程专业纳入本市职称评审范围。同年9月，顺丰速运公司的员工卢喜文拿到首张初级职称证书。自2019年出台《甘肃省快递工程专业职称评价条件标准》，首次设置“快递工程”专业评审以来，截至目前，甘肃共有857名快递小哥获得职称。此外，北京、上海、浙江等多地也出台了相关政策。

相比快递业，身处外卖行业的宋增光不无羡慕。关于外卖员的职称认定，目前只有杭州等少数地区有。

2020年底，杭州20名外卖骑手通过了相关培训与考试，成功获得“网约配送员”职业技能等级认定初级证书。据悉，有了正式的职业技能水平证明，这20人还可享受政府培训补贴、杭州市积分落户加分和个人所得税专项抵扣等技能人才政策。

“这是一个好的开始。”宋增光说。

