男性比女性多3490万，意味着有3490万光棍吗？

来源：中国新闻网

备受关注的第七次全国人口普查结果11日发布。数据显示，中国男性比女性多3490万人，出生人口性别比下降至111.3。

这一性别比是否合理？3490万的男女人数差距，意味着有3490万光棍吗？

不意味着有3490万光棍

具体而言，中国男性人口为72334万人，占51.24%；女性人口为68844万人，占48.76%。总人口性别比为(以女性为100，男性比女性的比例)为105.07，与2010年基本持平，略有降低。出生人口性别比为111.3，较2010年下降6.8。

“中国人口的性别结构持续改善。从出生人口看，出生人口性别比2020年为111.3，较2010年降低了6.8，逐渐趋向正常水平。”中国国务院第七次全国人口普查领导小组副组长、国家统计局局长宁吉喆表示。

“男性比女性多3490万并不意味着有3490万光棍。”南开大学经济学院教授、中国人口学会副会长原新对中新网记者表示，这是中国持续多年的出生人口性别比偏高造成的男性盈余、女性赤字，人口性别比偏高现象依然存在。

“本来女性的预期寿命比男性就要长，总人口中女性偏多是正常情况。总人口性别比在102-103，出生人口性别比在103-107是合理范围，但中国性别比还是超出了这一区间。”原新表示，岀生性别比失衡最严重的出生人群进入婚育年龄，婚姻竞争和成本也会加剧。

中国人民大学副校长、老年学研究所所长杜鹏也告诉中新网，相比于总人口性别比，大家更多关注的是出生人口性别比，现在来看正逐渐向正常水平回落。

出生人口性别比是指活产男婴数与活产女婴的比值，正常值保持在 103~107。1982全国生育调查显示，中国的人口出生性别比为 107.2；1990年、2000年第四次、第五次全国人口普查数据分别为116.9 和118.6。在2007年《中国统计年鉴》中，这一数据则达到了125.48。

“今年111.3的数据仍然偏高，但比起往年趋于正常，总体上也正逐渐向正常水平回落。”杜鹏表示。

辽宁吉林，女比男多

第七次全国人口普查数据同时显示，31个省份中，总人口性别比在100以下的省份有2个，在100至105之间的省份有17个，在105至110之间的省份有9个，在110以上的省份有3个。

其中，东北男女比例“最平衡”，辽宁、吉林、黑龙江的性别比在31个省份中排名最低，分别为99.70、99.69、100.35，远低于全国总人口性别比105.07。辽宁、吉林更是31个省份中唯二女多男少的。

“想当年，计划生育政策在老工业地区是实行得最彻底的，独生子女的观念早已深入人心，男孩女孩都一样，甚至女孩更‘得宠’，所以不会刻意去追求生男生女。”有东北网友表示。

“常住人口的性别结构与出生性别比、人口迁移、寿命长短有关。”上海社科院人口所副研究员、上海老年学学会秘书长杨昕对媒体分析称。

杨昕表示，第一，根据现有的人口普查、1%人口抽样调查等分省数据，黑吉辽三省的出生人口性别比均显著低于全国平均水平；第二，从平均预期寿命来看，这三个省又明显高于全国，全国不到78岁，这三个省中两个是80岁，一个已经超过79岁，由于男性预期寿命低于女性，所以预期寿命越长的地区人口性别比会越低；最后，东北三省也是中国当前人口净流出省份，而流动人口中男性占比相对较高。

如何应对？

虽说性别比整体向好发展，但应对男女比例失调依然是严峻挑战。

为了解决这一问题，各级政府已经出台了一些相关措施，禁止非医学需要的胎儿性别鉴定， 禁止非医学需要的选择性别的终止妊娠等等。

今年4月，国务院办公厅发布《中国反对拐卖人口行动计划(2021—2030年)》，要求大力开展出生人口性别比偏高综合治理工作。

