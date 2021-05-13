成都学生坠亡事件：击碎谣言最好的武器是公开透明

来源：人民日报

视频监控连续完整，发现后第一时间拨打120，遗体至今仍在殡仪馆保存……这几天，四川成都49中学生坠亡事件引发广泛关注。

随着更多细节的披露，真相得以还原，事实得以澄清，由此产生的舆论风波也应就此消弭。一个年轻生命的猝然离去令人悲痛，追问事情真相、了解来龙去脉，这是家长的权利、公众的关切。只是，一场本该以事实为依据、法律为准绳的案件调查，却被大量网络谣言和各种未经证实的匿名信息，裹挟了网络舆论，让情绪化的表达代替了理性客观的讨论。这让人不得不反思，为何事件会发展到这一步？

即便技术手段再发达，对于一个突发事件，查清事实也有一个过程。关注之时，需要给真相一点水落石出的时间，也要保持客观冷静理性。为了获取关注度不惜剑走偏锋，枉顾事实真相造谣生事、煽风点火，对网络信息不加甄别偏听偏信，不仅不利于推动事件解决，反而会给查清真相增加许多干扰因素。每个人都是网络环境的“责任人”，应承担起击破谣言、倡导理性、维护清朗网络空间的责任。

击碎谣言最好的武器，是公开透明；化解舆论质疑，靠事实说话。置身互联网舆论场域，主动发布权威信息、公开回应舆论关注、及时披露更多事实，就能有效解决信息不对称的问题，尽可能挤压谣言滋生的空间。

现在事件真相大白，走出情绪化、回归理性思考，关键要追问一个花季少年为何走到这一步？近年来，青少年心理健康问题越来越引发关注，一些青少年出现焦虑、抑郁等情绪，严重影响了生活和学业，甚至产生极端行为。呵护青少年身心健康，离不开家庭、学校乃至全社会的高度重视、科学引导、及时干预。惟其如此，才能让类似悲剧不再发生。