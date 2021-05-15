一篇1000元？学位论文查重为何坐地起价

来源：人民日报

作者：张近山

毕业季临近，很多高校毕业生开始忙着为学位论文查重，“学位论文查重乱象”话题再次登上热搜。有记者调查发现，学位论文查重的价格水涨船高：“2月初120元（人民币，下同），现在550元，翻倍地涨”“购买后若没有及时使用，涨价后还得补差价，要想快点拿到查重报告，则需付额外加急费”……某电商平台上的硕博学位论文查重服务，售价普遍在500元左右，最贵的卖到了1800元。飞速上涨的论文查重价格，给一些毕业生增添了不少烦恼。

价格的上涨与供求关系的变化有关。近年来时常爆出的抄袭、剽窃、篡改他人学术成果事件，警示人们整治学术不端行为的重要性。在此背景下，教育主管部门和高校对学生的学位论文质量越来越重视、要求越来越严格。论文重复率由此成为高校治理学术不端行为的具体抓手，不仅关系到学术道德评价，还直接影响到大学生能否顺利毕业。因此，随着高校毕业生数量持续增长，论文查重的“刚需”越来越大，让一些商家有了涨价的底气。

实际上，中国教育部学历查询网站和一些高校都提供了正规的论文查重渠道，为何一些毕业生仍要购买查重服务？主要是因为这些渠道的查询次数有限，也与市面上的查重商家能够提供“降重”服务有一定关联。一般来讲，查重后如果发现重复率超标，降重便成为紧随其后的步骤。“见红就删，见黄就改”，一些人采用关键词同义替换、变换句式、语义转述等“技巧”来降低论文的重复率。更有甚者，少数毕业生为使论文的重复率达标，直接购买商家提供的降重服务。然而，这样的降重服务，不仅不会提高论文的原创性，还有代写论文的嫌疑，与严谨细致的学风背道而驰。

需要区分开来的是，一些“被迫降重”现象是查重技术瑕疵导致的无奈之举。有些毕业生使用查重服务后发现，论文中的专业术语、实验仪器甚至导师名字都被标红。有人为了降重，不得已对引用甚至案例进行修改，导致论文的可读性和连贯性受到影响。克服机器查重存在的一些机械化倾向，要在升级查重技术的基础上，不断完善论文质量审核机制。论文重复率作为刚性的制度，不能被取消，更不能被弱化，但同时，也要避免陷入唯技术论的误区。尊重科学规律、坚持多元评价，才能引导大学生认真对待、高质量完成学位论文。

相比重复率这一静态的数字，毕业生和导师更应当关注的，是学术论文写作乃至于学习能力培养的动态过程。从确定论文题目、收集相关资料、搭建写作大纲到开题、修改完善和答辩，毕业论文写作的每个环节都必须认真对待。教师应在平时的指导中做好学术与科研榜样，涵养学生的学术道德。学校要帮助学生认识学术不端的严重后果，增强学生学术诚信意识。凝聚多方合力，筑牢诚信根基，“论文查重焦虑”便能不攻自破。

前段时间，一位博士的毕业论文致谢感动了无数人。本着诚信态度、坚持原创原则、用心完成的毕业论文，不仅是对多年求学时光的总结，也是学术诚信的内在要求。功夫用在平时，涵养学术道德、树立学术诚信意识，不仅能轻松走过论文查重这一关，也能更好开启未来的旅程。