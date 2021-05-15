从《山河令》到《司藤》 今年爆款IP剧不看明星了？

来源：中新网客户端

爆款IP剧，一直是衡量电视剧发展趋势的指标之一。

自影视行业进入“寒冬”以来，爆款IP剧也不同于以往。尤其是今年，从《山河令》到《司藤》，都非流量明星和大IP的组合。

在骨朵网络影视峰会上，不少业内人士认为，要打造更多爆款，只有回归内容本身，把故事、人物做到极致。

IP剧正名了？

作为近些年被妖魔化程度最高的词汇之一，IP剧曾风靡一时，但在遭遇“剧情注水”“演技尴尬”等诸多问题后也迅速遇冷。

经历连续几年的低迷后，IP剧迎来一些新变化。《2020中国电视剧风向标报告》显示，IP开发与再加工成为影视创作的主要趋势，特别是网络剧的IP改编数量稳步上升。2020年IP改编剧集数量同比持续增加，占比超过半成。

清华大学教授尹鸿评论道：“这两年不少好作品来自于IP，是为IP剧的正名。IP加影视不应该是相互消耗，它恰恰是相互得益。互联网IP本身就是原创的创作，所以这个优势在2020年再次被显示出来。”

这种情形持续到今年，2021年上半年多部爆款剧或热播剧都由IP改编而来，包括《山河令》《司藤》《赘婿》《你是我的城池营垒》《御赐小仵作》等，这几部剧豆瓣评分都在6.5分以上。不过，仍有一些古装IP剧播出效果不如预期，如《锦心似玉》《上阳赋》《斗罗大陆》。

以往，名气越大的IP越具备优势，但从近几年实际经验来看，IP越大魔改的风险也越大，反而是不太知名的IP剧容易“弯道超车”。骨朵传媒创始人王蓓蓓认为，当下影视行业，大IP、大明星、大组盘时代已进入尾声。

爆款剧如何诞生？

那么，在今天，如何打造一部好的IP剧？

首先是剧本改编。《山河令》总制片人马韬表示，其实《山河令》IP的修改难度不太大，按照武侠的路子走就行了。他们想做的一点是：与以前的老武侠区别开来。“这么多人物在故事里面，每个人物能够对应当下观众的共情点，把这些在剧本里做扎实，然后观众会发掘在里边埋的东西，才会有兴趣一直追下去。”

“在原著的基础上做加分项，这是我的心得。”悦凯娱乐影视制作中心总经理、《司藤》制片人伍星焰认为，《司藤》这个IP的悬疑性很好，故事性、逻辑性强，要把优点保持住，它的感情戏有很多留白，所以他们在感情戏上做了最大的改动，包括对男主人设和男女主互动细节的调整。

而《司藤》影视化改编最大的风险是世界观，就此他们咨询了很多专家来规避雷区，包括男女主角的血缘问题等，把所有的功课做在前头，让雷点在剧本阶段都解决掉。

《赘婿》导演邓科则认为，改编IP没有一劳永逸的办法，必须得花很多心思研究，去想象里面的可能性。他表示，《赘婿》是有一定改动的，小说有很多的优点，但也有一些天生不适合影视化的东西，比如在一些两性问题的讨论上。

除了剧本外，对于一部剧来说，演员、角色人设、特效、服化道等各个环节也至关重要。

《山河令》主演们的服装备受网友称赞。马韬透露，武侠剧里有很多打戏，因此他们设计了很多大袖的衣服，营造打戏的美感和飘逸的感觉。服装色彩也按照人物性格来搭配，给周子舒设计的冷色系，温客行则比较活跃，是按春天的色系来设计的。

《司藤》中，景甜对女主角司藤的诠释，突破了很多观众对她的认知。伍星焰认为，角色和演员的适配度很重要，景甜身上的气质，加上她对这个角色的用心程度，让大家觉得她就是司藤的不二人选。

“大浪淘沙到最后，拍精品剧的人还会在沙滩上”

企鹅影视高级副总裁韩志杰曾从失败的大IP案例中总结出三个问题，即被数据左右、迎合讨好市场、把更多精力和预算押在流量明星身上而不是创作上。在他看来，IP本身没有错，只是市场对IP的认知出了错。

随着泡沫退去，影视市场也迎来一场大洗牌。短视频平台的崛起，又让长短剧的竞争加剧。在后影视寒冬的今天，影视公司该如何生存，又将如何迎接下一次的风口？

完美世界影视总裁、李峥工作室总制片人李峥认为，过去几年影视行业的资本泡沫期已经成为过去式，未来的影视行业很可能会借助科技的力量来进行规模性、合理化的生产。科技帮助制作项目更高效的同时，互联网化也会降低产品的成本，这是一个自然而然的过程，但审美这件事儿始终是机器是没法取代的。他认为，大浪淘沙到最后，拍精品剧的人还会在沙滩上。

西嘻影业内容研发中心总经理周晓筱认为，面对竞争，影视项目的内容端和制作端都要保证有更高的工业化标准。

“现在像注水、拖沓的做法都是被观众反感的，短剧、中剧可能在未来会更受到市场欢迎。我们也会想，影视剧本身的价值和魅力是在什么地方？观众针对影视项目、影视产品消费的又是什么呢？个人认为更多的是消费故事和情感。那么我们就要回到这种影视剧本身的价值魅力和能量上面来，把故事、人物，观众们在其中的情感需求和共鸣给做到极致。”

优酷剧集中心总经理谢颖则分享，其实每一类内容只要有了自己固化的用户和忠实的用户就可以存活，所以未来，视频平台会更加注重精品内容的价值，而不单单只看流量，这也将是整个长视频平台未来会走向会员价值体系的方向。

“我们的策略是：不要铺张要效率；不要偶像要演员；不要流量要价值。”