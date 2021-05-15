15个特大城市女多男少 怎么适应“她城市”

来源：中国青年报

最近出炉的“七普”数据显示，中国男性比女性多3490万人。与男多女少“大形势”形成反差的是，15个特大城市的统计年鉴“不约而同”地出现了一个共性：女多男少。这15个城市不但包括了北上广深四个一线城市，还包括了成都、南京、杭州等城市。

出现这种现象并不奇怪，作家王安忆在《男人和女人，女人和城市》一文中曾说过：城市作为一个人造的自然，远较乡村适合女性生存。在城市中，女性得以摆脱农业社会的限制，可以充分发挥女性的灵巧和智慧。

这也道出了某些城市出现“性别倒挂”现象的一些原因。大城市服务业发达、繁荣，女性就业机会更多，比如销售行业、教育行业等都需要大量的女性，这些岗位与女性更有亲和力、执行力与善于沟通的特点相吻合。有研究表明，女生在男生传统上领先的理工科中也具有很大的赶超潜力。

从婚恋、安家上来说，很多男性到了一定年龄之后，因买房、安家等问题，会离开大城市到中小城市，以此降低生活成本。相对而言，女性在这方面的压力要小一些，这也在客观上造成大城市女多男少。

我认为更关键的原因在于女性受教育程度的提升。2019年国家统计局公布的《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》统计监测报告显示，女性高等教育毛入学率由2010年的26.5%快速提高到2018年的48.1%。2019年高等教育在校生中女研究生人数为144.8万人，占全部研究生的比重达到50.6%。女性受教育水平的提升，强化了女性对职场地位稳定和上升的期待，而这恰恰是大城市才能够满足的。

既然如此，如何适应“她城市”便成为城市治理一道绕不开的题。不必讳言，我们现在的许多城市貌似对女性并不是那么友好。

职场上经常会面临“生育”与“升职”的单项选择题；妈妈们在一些公共场合很难看到母婴室；女士厕所前经常排长队，还要面临在女厕碰到“小异性”的尴尬等。

独居女性可能更难一些。今年年初，北京一名独居女生被困浴室30多个小时，最后靠着敲击厕所管道被楼下邻居注意到才获救，让人唏嘘不已。而这样的事件不是第一起，应该也不会是最后一起，独居的不便也不限于此。

作为一名在省会城市独居的女性，我不敢轻易让自己生病，因为可能到时连医院都去不了；洗澡不敢锁门怕万一出事打不开……总之，少了那么一点安全感。可能有人会说，既然独居这么不方便，为什么不结婚、不合租……我想说的是，难道多些安全感的方法，只能靠与他人“互相取暖”？

一座以安全文明为基础的现代都市，应该给予城市中所有人免于恐惧的自由，这种给予应当与性别无关，与年龄无关，与地域无关。一个城市治理者有责任与义务正视问题，补齐短板，让所有人感受到城市生活的美好。

比如，制定有效举措，让育龄女性不再被企业视为“累赘”。虽然法律有相关规定，但如何做得更有温度考验着管理智慧。或许可以考虑，对消除女性生育后顾之忧的企业，提供一定的税费优惠等鼓励政策。

比如，参照对独居老人的照顾模式，根据独居青年的实际需求，多提供一些保障，让她（他）们在紧急时刻可以在最短时间内得到帮助。

这并非矫情，也不是“太敏感”。既然女多男少是城市发展的客观事实，那城市就要未雨绸缪学会如何“讨好”女性，为女性提供更多机会与保障。“她”好了，城市才会更好，城市发展才能获得更多动力。

还是那句话：人，才是一座城市最宝贵的资源。有人，城市才有未来。