杭州杀妻分尸案当事人：作案时 妻子曾醒来喊我名字

来源：北京青年报

5月14日上午，杭州杀妻碎尸案在杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）一审开庭审理。

2020年7月5日，53岁来惠利的“失踪”引发媒体关注。她的再婚丈夫许国利曾称，一觉醒来就发现妻子不见踪迹，他还为此悬赏寻人。

事发第18天，警方在化粪池提取检测到人体组织，在与来惠利的DNA对比后，确认来惠利遇害。7月23日，杭州警方以涉嫌故意杀人罪对许国利进行刑事传唤。许国利交代，他因家庭生活矛盾对来惠利产生不满，在7月5日凌晨，趁妻子熟睡时把她杀害，分尸后分散抛弃。

此次一审开庭，来惠利和前夫所生的大女儿作为刑事附带民事诉讼的原告，要求被告人许国利赔偿相关亲属各项经济损失合计271万余元。

庭审中，许国利一度落泪，表示对杀害妻子的行为后悔不已，愿意道歉并尽可能赔偿。许国利说，事发当天与妻子发生口角，杀害妻子的行为是激情犯罪，没有预谋，希望法院对其轻判。

14日中午，杭州中院宣布择日宣判。

丈夫请求精神鉴定被驳回

5月14日早上，不少杭州市民来到法院门口，希望能够旁听此案。一位市民提到，自己在昨日下午前来法院询问旁听事项，法院答复称有身份证、健康码就可以进入，但当天被告知没有旁听证，无法旁听。

一位原先住在三堡北苑的居民也来到现场，她与死者来惠利曾是邻居，她的印象里，来惠利“相貌很好，性格直来直去的”，对于来惠利的遇害，她十分惋惜。

因为旁听人数限制，嫌疑人许国利老家亲属方只拿到了两个旁听席位，14日上午，许国利的大嫂和弟弟代表亲属方出席庭审。许国利亲属在此前接受媒体采访曾表示，虽然许国利平时很照顾家里的亲人，跟大家关系也很好，但在这件事儿上“他走错了路”。

参加庭审的还有受害者来惠利与前夫的大女儿余某，她作为该案附带民事诉讼的原告出庭。余某介绍，妹妹许某怡对这次庭审并不知情。许某怡是来惠利与许国利的女儿，来惠利遇害时只有11岁，目前她由姐姐余某抚养。

此外，十余名来惠利老家亲属在14日上午6点多从萧山区出发来到法院，后也被告知没有旁听资格。来惠利表姐表示，事情过去快一年了，提到此事，大家还是很难受。

14日的庭审中，许国利一度情绪激动。他表示，自己和妻子的婚姻生活一开始是很幸福的，但后来有一些积怨导致他觉得很压抑。许国利称，那段时间的精神状态是一个非常极端的状态，一直想自杀。和妻子的一些矛盾憋在其心里，他每一次都觉得非常压抑，但当着女儿面，不好发作，也找不到地方排解。

庭审中，许国利提出精神鉴定的请求，但被法院当庭驳回。法院认为，许国利的杀人过程心思缜密，对犯罪行为有所掩盖，再则许国利的家族并没有精神病史，所以驳回请求。

作案过程中，妻子曾醒来喊他名字

庭审中，许国利对自己的作案动机和作案手段进行了交代。

据庭审旁听人员介绍，许国利供述，2020年7月4日当天，夫妻俩在家里做了肉圆，当天晚上清洗绞肉机时手受伤了，两人为此发生口角，晚饭也是分开吃的。之后，许国利又想起自己和妻子在日常的生活中的矛盾：比如房子和钱，以及小女儿的教育问题，在女儿成绩滑坡后，妻子不让他插手管教。另外，许国利认为妻子觉得他是外地的，得不到她的尊重。

许国利说，这一些列的联想让他产生了杀人的念头。

当晚睡觉前，他往妻子的牛奶中投放了安眠药，并在晚上22点至23点期间，用胶带对妻子进行封口，并用枕头按压，至妻子窒息。许国利提到，在捂住妻子口鼻后，妻子从睡眠中醒来，并喊了他的名字，他曾有短暂犹豫，但还是杀死了妻子。许国利说，自己在杀死妻子后，自己也懵了，过了好久才把妻子遗体拖到卫生间进行处理。

庭审旁听人员表示，庭审中，许国利提出自己对杀害妻子的行为属于激情犯罪。他在事发前购置的作案工具并不是以杀人为目的购买的，而是为了家用，不存在预谋杀人，希望法庭予以轻判。

公诉人认为，许国利是有预谋的犯罪，犯罪手段及其残忍，社会影响恶劣，罪行极其严重。

许国利的辩护律师认为，指控许国利的部分证据缺失，没有客观证据，只有许国利供述。部分重要人体组织未被收录在案。

辩护律师还称，许国利杀人系不和谐家庭关系引起，主观恶性不深，且许国利家庭情况特殊，还有一名小女儿需要照顾。小女儿曾向辩护人表示，平时父母对她宠爱有加，母亲去世了，她希望得到父亲的关爱和照顾，还写下了谅解书。鉴于此特殊情况，建议法庭充分考虑，不要对其处以极刑。

将不会上诉，并接受民事赔偿

据参加旁听的人员介绍，许国利曾在庭审上说，自己的心情已经无法用后悔来形容，“但除了后悔，我没有其他的话可说”。他提到，跟妻子相识30年，分开后又辗转走到一起，这条路是非常不容易的。

据悉，许国利的小女儿在庭前通过辩护人向法院出具了一份谅解书，希望父亲得到轻判。小女儿在谅解书中提到，“希望还有父爱”。

旁听人员说，在庭审过程中，许国利情绪基本比较冷静，但在提到小女儿时，许国利情绪激动。许国利提到，自己非常想念小女儿，希望孩子赶紧长大，能够自己照顾自己。

两位女儿提起的刑事附带民事诉讼，要求许国利赔偿经济损失合计271万余元。许国利表示会全部答应。之后，许国利补充说，会优先赔偿大女儿的要求，他认为小女儿的赔偿要求不是她的个人意愿，自己一分也不会给。但如果小女儿确实提出赔偿要求，自己也愿意答应。至于他手中的财产能否满足女儿们赔偿请求，他并不确定。

在最后陈述阶段，许国利对自己的行为表示认罪、悔罪，并向家属道歉。

14日上午12点47分，庭审结束，杭州中院宣布将择期宣判。在庭审中，许国利明确表示，不论判决结果如何，自己不会提出上诉。

法院外，来惠利表姐在听旁听人员描述作案过程时流下眼泪，情绪激动，她认为许国利“太恶了”，应当判处死刑。