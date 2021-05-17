德国军队撤离阿富汗 谁管他们的当地雇员？

来源：德国之声

据《明镜周刊》的报道，约80名前外交官、联邦国防军将领、政治家和学者联名要求德国政府为阿富汗当地工作人员提供更好的保护。该新闻杂志获得的一封致政府的公开信称，为联邦国防军担任翻译、警卫或助手等工作的阿富汗人担心，撤军后，他们生命有虞。

公开信表示，德国现在必须“迅速、无文牍主义地”接纳相关人士及其家属。新进，国防部长克朗普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）确曾承诺过不会置阿富汗雇员的生死于不顾。但公开信的签名者们指出，“要担心的是：这正是正在发生的事情。”除多名联邦议员外，签名者中还包括前联邦国防军总监施奈德汉（Wolfgang Schneiderhan）、前联邦外交部国务部长米勒（Kerstin Müller）、2009年至2013年担任联邦国防军作战部主任的格拉茨（Rainer Glatz）。曾先后作为大使领导德国驻喀布尔外交使团的两名前外交官也是公开信的签名者。

公开信指出，根据国防部提供的数据，自2013年以来，共有大约800名当地人员被接到德国，几乎都是在该计划启动后的短时间内实现的，而从2014年至2021年期间，只新接收了15人。

在北约撤军决定框架内，联邦国防军于5月1日正式开始撤离阿富汗，最晚于9月11日结束。届时，所有国际部队都将离开这个兴都库什地区国家。联邦国防军有可能最早于7月初就完成撤离使命。

德国国防部部长克朗普-卡伦鲍尔强调了保护联邦国防军当地雇员的必要性，为此，将设立当地联络办公室、简化来德手续。鉴于北约正快速撤军，相关措施也须快速落实。无论曾以何种形式替驻阿外军服务过的人，在当地都会遭白眼。