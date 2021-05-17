全球气温再上升2°C 我们将与这五种食物永別了！

来源：联合报

人类在面对气候变化所带来的巨变中，农业与粮食生产可谓是受灾第一线，随着气温逐年上升，海洋酸化与不寻常的极端气候，已经对于人类饮食结构造成莫大的影响。

与人类饮食息息相关的动植物生态，目前正遭受温度的上升所带来的影响，远比预想的还要大。

美国航空暨太空总署（NASA）曾在2021年1月14日发表分析，表示2020年的地表气温与2016年同时并列历史最高温，更直指过去10年是历史上气温最高的期间。

2020年，全球全年平均温度，比1951至1980年的平均温度上升超过1.02℃，而全球的温度不断在上升，与二氧化碳的排放量有绝对的关系。

即使全球都有共识应该要试图控制二氧化碳的排放量，但根据NASA的分析显示，即使2020年疫情席卷全球，工业、农产业等纷纷受到冲击而降低生产量，空运与航运班次也大幅降低，照理来说在全球大停工的状态下，二氧化碳的总浓度应该可以获得有效的控制，但观测结果却显示浓度仍持续增加，因此科学家大胆预测2021年的平均温度也将持续攀升不减。

来自NASA的Aqua卫星上的大气红外测深仪（AIRS）仪器，表面温度记录证实了NASA过去七年的GISTEMP资料库结果是有记录以来最热的。

若是说到二氧化碳与食物之间有什么关系，最直接的相关性就是碳足迹（Carbon Footprint），食品的碳足迹指的是食物生命周期总共产生的温室气体排放量，包含从原料开始、生产制程、运输等。而以下这五种产品就是碳足迹相当高的食品种类：

1、小麦

小麦作为人类的重要主食来源，因气候变迁在种植上面临更多挑战，包含逐年上升的气温、不断减少的雨量以及不断变种的植物病虫害等，根据国际非营利组织国际玉米和小麦改良中心2019年的研究显示，持续不断的气候变化与干旱，将影响全球60%的小麦产地产量，未来将可能引发粮食不足与饥荒。

2、枫糖浆

枫糖浆是北美具代表性的农产物，近乎可以直接与加拿大划上等号，而枫糖树的生产，包括糖含量以及糖浆的流量，与温度、降雨量之间有著绝对的相关性。根据2019年9月15日的相关研究直接指出，不断上升的温度直到2100年，整个枫糖的采收季节将会提前1个月，糖含量浓度将会下降0.7°Brix，以现阶段来说，加拿大的枫糖产业已经面临了产量下降的困境。

3、海鲜

由于全球二氧化碳含量的上升，海水的酸度正在不断地增加，目前海水的酸度值相较于工业化之前，已高出25％，除此之外加上不断上升的温度，海洋生物也正面对生理结构的变异，目前有相关研究在2010年4月指出，长期暴露於酸化海水的海洋生物，已经出现了与生理相关的直接与间接影响，如骨骼变异、代谢变化等，研究同时也指出这样的变异将会成为海洋生物的世代遗传基因，且随着温度不断再升高，海洋生物有可能因为适应不良，或是原本栖息的海域受到破坏而死亡，进而导致渔获枯竭的现象。

4、巧克力

虽然说，巧克力的原料“可可”，是耐旱的作物，由于其植物特性，对于节节高升的温度还算是能够承受，但是可可树却熬不过随之而来的缺水现象。以目前的状态下来说，到2050年，西非的平均温度可能会提升2°C以上，在降雨量有限的的状态下，可可树为了维持生命，会将自身体内必要的水分排出，简而言之，没有稳定的水源，可可的产量将会随之下降，未来巧克力的价格也就会随之上涨。

5、葡萄酒

最直接影响葡萄生产量的因素，包含气候、土壤以及葡萄的品种等，所有的因素综合起来会构成一个完整的栽培体系，温度与水量影响了葡萄的成熟程度、葡萄树的产量与品质，葡萄产量与品质变化进而就有可能会波动到价格，根据2010年的研究显示，到2100年温度上升超过2°C，全球将会有56%的葡萄种植地遭到破坏。

这不是想像，而是正在发生的事。在2021年3月中旬，法国部分地区的温度飙升到26°C高温，突如其来的高温现象，导致法国葡萄园中的葡萄开始提早开花，到4月初的时候，温度突然骤降至-7°C，低温随之而来的是霜冻现象，法国80%的葡萄园都受到严重的冲击，也因为这样气候的突变，今年法国葡萄的收获量也许会创下历史新低，法国农业联盟（FNSEA）认为本次春季霜冻现象，不只对于葡萄树栽培，也会在树木栽培上造成威胁，而这两者的影响将会带来近30亿欧元的损失。

仅仅的升温2°C，听起来对于人体体温的感受可能差別并不大，但背后随之发生的是更大的问题及挑战，环境的变化正在影响著全球的粮食生态体系。

而牵动这些事情发生的原因，与人类的生活习惯习习相关，碳排放量从大到整个供应链，小到汽机车的使用，都会对环境造成影响跟危害，全人类一同实行碳排放量减低的计划，才有可能为地球目前所面临的环境危机尽一份心力。

