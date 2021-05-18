来源：半月谈

作者：王默玲 杨有宗 朱翃

近日，上海警方披露了申城首例“套路加盟”合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人90余名，涉案金额逾7亿元。犯罪嫌疑人通过收购或注册“茶芝兰”等50余个奶茶品牌，以虚假宣传对外推销加盟服务，伺机实施合同诈骗。随后，作为“茶芝兰”品牌代言人的马伊琍，通过其个人及工作室社交网络平台发表致歉声明，并向受骗消费者、加盟商致以歉意。网友质疑：“明星代言又双叒翻车，一句道歉真的够吗？”

近年来，明星代言屡屡翻车，大有愈演愈烈之势。有网友整理的一张明星代言风波表中，从涉及食品安全的保健产品，到涉嫌虚假宣传的厨卫用具，再到违规招生被罚的培训学校，直至近来动辄涉案资金破亿、受害者甚众的平台爆雷、公司诈骗事件。明星代言五花八门、处处“踩雷”，但事件发生后，明星们的处理方式却很一致——“道歉+解约”“我敦促、不负责”“当下就自省、未来再严谨”……

道歉有用吗？这个答案不言自明。有的明星刚跨过一个代言风波，就又为另一个翻车产品站台。某明星网络社交平台账号评论中，不少网友指出，其代言的多款口服液、胶囊、降压仪等产品都涉及违法违规问题，虽“四处踏雷”，但网上依然能搜索到该明星最新代言的消息。一边踩雷、一边收钱，代言问题产品给消费者乃至社会造成的负面影响，在明星那里就如同掸掉衣服上的灰尘一样简单，转头又能拿钱代言。

为何愈演愈烈？诱惑太高，代价太低！虽然每每代言产品出事之后，明星们都强调要更加审慎严谨，但现实中明明有坑，“前有明星翻车，后有来者跟进”的事情并不少见。此前不少明星代言的P2P平台爆雷，让众多参与者损失惨重。明星本应对此类金融产品代言更加审慎，但此后又有不少明星站台的金融产品出现涉嫌非法集资、忽略风险误导投资等问题。更不用提虚假宣传高发的保健品、中老年养生产品等，多少明星虽明知这是“密集雷区”，但一批批代言人却前赴后继帮无良商家收割一波又一波的“韭菜”。

代言时冲在前头，出事后躲在最后。因为目前的法律法规对于代言人是否要承担连带责任，还存在界定难等问题，且不少明星不再以“代言人”自居，而是以“首席体验官”“明星推荐官”等模棱两可的身份“暗中代言”，这些都使得明星在代言过程中应负的责任变得难以厘清，而明星们也乐得“浑水摸鱼”：只要“钱到位”，冒着风险也要上，反正最终责任不由我担！

明星代言岂能变成诈骗“帮凶”？不应给明星打“擦边球”、钻法律空子的机会。对于不爱惜自己羽毛、不惜以恶劣社会影响为代价谋取利益的明星，社会不能一忍再忍，应探索出台措施追究其连带责任，让其“凉凉”！