八成95后有容貌焦虑？！男性医美花费惊人……

来源：新华网

“熬夜秃头要植发”“再瘦几斤穿衣服会更好看”“皮肤不够好怎么办？”当今时代，对于颜值的需求促使着颜值经济生态圈不断丰富，从“一键美颜”到美妆护肤、从健身塑形，到整形医美，年轻人讨论着如何变得更美的同时，也有人看到了颜值即生意。

如何变美，已成为越来越多普通人的追求。打开微博，和“容貌焦虑”相关的数十条话题频登热搜，阅读总量超过10亿次。

网友：我不化妆出门的话，我觉得没有人会有注意到我。但是如果我今天早起两个小时，去选择一个最好的妆容，所有人对我的态度都会变好。

据不完全调查，95后年轻人中近八成人表示容貌焦虑。其中对自己容貌非常不满意，需要很多医美项目提升颜值的重度焦虑者占4.5%。

爱美不分性别，近年来有更多的男性愿意为脸砸钱。

2020年至2021年，男士专用品牌的同比增速达到了56%。2020年男性医美消费平均客单价是女性的2.75倍。

如今“头”等大事也是容貌焦虑人群的一大痛点，脱发已有年轻化趋势。

国家卫健委2019年的调查数据显示，中国脱发人数超2.5亿，平均每六人中就有一人脱发，其中男性约1.63亿，女性约0.88亿，30岁前脱发的比例高达84%，比上一代人的脱发年龄提前了20年，呈现明显的低龄化趋势。

脱发趋势催生需求，毛发产业发展迅速。据预测，未来中国假发市场行业规模约为250亿元（人民币，下同，51亿新元）至350亿元。近几年中国植发行业的用户保持60%-80%的增长幅度，植发产业2020年时市场规模已突破200亿元。