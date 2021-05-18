总和生育率低至1.3，中国是否跌入“低生育率陷阱”？

来源：新华社

作者：魏玉坤

第七次全国人口普查结果显示，2020年中国育龄妇女总和生育率为1.3，处于较低水平，中国是否跌入“低生育率陷阱”？

国际上通常认为，总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。中国国务院第七次全国人口普查领导小组办公室有关负责人表示，“低生育率陷阱”需要满足两个条件，一是总和生育率降至1.5以下，二是需要持续一段时间。

据介绍，2020年中国育龄妇女总和生育率低至1.3，这主要受到育龄妇女数量持续减少和“二孩”效应逐步减弱的影响。从2020年来看，新冠肺炎疫情增加了生活的不确定性和对住院分娩的担忧，进一步降低了居民生育的意愿。

“本次普查结果是自2010年第六次全国人口普查以来，我国总和生育率首次低于1.5，是否会持续低于1.5还需要进一步观察。”这位负责人说。

低生育率已经成为全球性现象。这位负责人预计，未来随着经济社会发展，尤其是工业化、城镇化带来的生活方式和生育观念的转变，低生育以及由此带来的少子化、老龄化将是世界各国普遍面临的问题。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，增强生育政策包容性，推动生育政策与经济社会政策配套衔接，减轻家庭生育、养育、教育负担，释放生育政策潜力。

“我们将在全面把握人口自身发展规律及人口与经济社会发展的互动关系的基础上，密切跟踪监测出生人口变动趋势，相关部门及时反映新情况新变化，为深入分析研究优化生育政策提供有效的统计信息支持。”这位负责人说。

低生育率是当前中国人口发展呈现出的新情况新变化之一，中国人口主要矛盾正由总量压力转变为结构性挑战。

普查结果显示，中国劳动年龄人口下降，人口老龄化逐步加速。与2010年相比，中国劳动年龄人口减少4000多万人；60岁及以上人口数量比重为18.70%，与2010年相比上升5.44个百分点。

北京大学人口研究所所长陈功分析认为，“十四五”期间，中国将从轻度老龄化迈入中度老龄化。随着第二次生育高峰出生的“60后”群体步入退休年龄，老年人口增长速度将明显加快，到2030年占比将达到25%左右，其中80岁及以上高龄老年人口增加幅度更加明显。

“未来，应在新发展理念指引下，从经济社会发展全局高度和国家中长期发展层面谋划人口发展，以系统思维和整体布局最大限度地发挥人口要素对社会经济发展的支撑作用，加快构建人口长期均衡发展及其与经济社会、资源环境协调发展的新人口发展格局。”陈功说。