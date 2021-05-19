华为“回攻”政企市场

来源：21世纪经济报道

5月17日至18日，在华为中国生态大会2021上，华为轮值董事长徐直军对华为的数字化策略、企业业务规划进行了阐述。

他谈道：“2011年，华为成立了面向政企客户的企业BG，到现在已经走过了十个年头。在众多伙伴的支持下，2020年华为企业业务的收入历史性地跨越了1000亿人民币，达到了1003亿人民币。”

事实上，遭遇多重制裁后，企业BG成为华为的重要增长点，企业业务本身也是华为营收中占比第三的业务板块，加快B端业务的拓展，也给华为自身补充粮食。

从去年开始，华为就在加码政企数字化市场，而政务、各行各业的数字化转型过程，离不开ICT基础设施，华为也早早参与其中。今年，“十四五”规划也明确提出，要加快数字化发展，建设数字中国，国内的数字化机遇不言而喻。

面对蓝海，华为也定下新目标，华为中国政企业务总裁吴辉表示：“到2025年，华为中国政企营收目标，将达到2600亿元。”

两大变革应对数字化挑战

徐直军表示，根据2019年的数据，中国数字经济的GDP占比是36%，比全球平均水平41.5%略低。我们看到了巨大的发展空间，但另一方面，中国企业的数字化虽然有了一定基础，但距离成熟还很远。根据清华大学的调研：39%的企业数字化战略规划模糊，48%的企业未明确组织架构调整，75%的企业尚未运用人工智能等。

华为还发现，政企客户正面临着“新数字鸿沟”的挑战，一方面是行业与信息化、数字化之间的鸿沟，另一方面则是从个体到组织的数字普及率与发展差距的鸿沟。

因此华为将通过两方面的变革来推动行业的数字化转型，徐直军表示，一方面，华为将变革现有合作伙伴体系，打造真正的能力型伙伴体系，另一方面是升级数字技术生态。同时他再次明确华为的角色：“华为坚持被集成，做少数项目的集成是为了支持长期的被集成。”

拆解来看，徐直军坦言，在向能力型伙伴体系转型的过程中，进展不大。华为将重新思考变革，包括重新设计优化评估和定级体系、基于评估让能力强的伙伴获得更多机会、建立流程机制保障回报，能力强贡献大的伙伴获得更多激励。

在数字技术生态升级方面，华为升级了鲲鹏计算、昇腾AI、鸿蒙OS、HMS Core、自动驾驶MDC、华为云等六大生态。

比如，徐直军介绍道，已经有12家整机伙伴推出鲲鹏系列服务器和PC产品。截止到今年4月，伙伴鲲鹏服务器出货达总出货的60%以上，今年全年预计达到80%以上；面向2021，华为1+8设备将会全面升级到鸿蒙操作系统，预计到年底整体的规模会超过2亿，同时面向第三方的合作伙伴，也会进行全面适配，包括智能家居、健康仪器、出行、教育等各类终端的设备也会超过1亿。

华为的公有云业务在国内排名第二，是全球五朵云之一，面向技术类伙伴，华为云HDC已经发布了沃土云创计划，根据计划，2021年将投资1亿美元；HMS也在深入各个垂直行业，截至2021年一季度，全球开发者加入了HMS生态的数量快速增长，已经超过270万，集成HMS Core的应用也达到13.4万个。

加码国内政企市场

接下来，华为将继续加大对国内政企数字化市场的投入，在海外市场受阻的情况下，中国区业务将成为关键性的增长，当前政府和企业的数字化新需求不断地涌现，从发布会看来，华为欲整合多个业务线的生态，来发力B端市场。

当前，政企行业的数字化转型持续提速，但转型过程却不是一蹴而就的。对此，华为中国政企业务副总裁何达炳表示：“目前行业数字化可划分为5个级别：L1信息化增强，L2场景数字化，L3业务数字化，L4数据资产化和L5数字化变革。”

为了更好地满足处于不同阶段的行业客户转型需求，华为将和合作伙伴提供5类服务，即面向L1级客户提供领先的ICT技术，面向L2级客户提供行业场景化的产品组合能力和云/管/边/端架构能力，面向L3客户级提供业务上云能力，面向L4级客户提供数据资产化能力，并推进行业标准化；面向L5级客户提供数字化咨询与集成能力，以及辅助运营能力。

需要注意的是，政企的数字化、智能化服务背后，涉及到的范围非常广，它不仅仅需要底层硬件的支持，更重要的是更“软”的解决方案，即B端的软件部分。其中，硬件的部分，国内已经有成熟的基础建设，包括原先的通信设备、数据中心等等，以及进行中的一些新基建领域，在现有的基础之上，华为可以加速扩展B端的软件应用、操作系统，或者统称为解决方案。比如，华为提出的行业“智能体”，便是软硬件结合后的系统性解决方案。

据悉，截至2020年，与华为中国政企业务发生交易的合作伙伴数量超过11000家，与ISV伙伴发布的联合解决方案超过1600个，地市业务增长45%。

一位软件从业者告诉21世纪经济报道记者：“目前在国内政企数字化市场中，还没有出现如SAP、Salesforce这类的解决方案巨头，国内企业总体而言还是在Windows平台上做创新。企业级的市场，需要新的范式、新的力量接入，而华为有其优势，包括管理模式、对中国市场的了解、重资产基础、B端经验等。”

随着华为的加码，垂直行业的操作系统、软硬件一体化解决方案能否开启新范式，数字化产业链上能否形成新商业模式，等待市场检验。