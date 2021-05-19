曹县，是如何成为“宇宙中心”的？

来源：中新网

最近几天，中国山东的一个小县城曹县火了。

更有甚者，有人直接把曹县说成了“宇宙中心”。这些显然都是网友的调侃。但，曹县是怎么火起来的？

666的曹县

曹县的走红和短视频关系密切。

有报道称，一名自称是曹县人的男子时常在视频中用曹县方言大喊“山东菏泽曹县牛*666 我的宝贝”。

此举引发众多视频创作者跟风模仿，并开始调侃曹县。随后，众多网友们也加入其中。

就连山东省菏泽市曹县县委副书记、县长梁惠民，也在近日公开回应“曹县走红”。

她说：“(近期曹县的)短视频比较火爆，有正面宣传，也有哗众取宠的，甚至出现了‘北上广曹’，这是网络上的调侃。但从另一个角度来看，这里面至少表现出两层意思，一是大家非常关心来自家乡的信息，关注家乡的发展；二是家乡确实变化大，甚至变化得让大家有点不可相信。”

面对已经成了“宇宙中心”的曹县，梁惠民也向当地媒体表示，各位网友对曹县的关注度非常高，对曹县有正面的，也有调侃的，不论是正面的还是调侃的，都欢迎网友来曹县走一走，看一看真实的曹县。

那么真实的曹县是什么样的？

真实的曹县

记者查阅曹县人民政府的县区概况，第一个感觉就是“人多”。

其页面显示，曹县是山东省首批20个省管县之一 ，总人口175万，是全省人口第一大县，也是劳动力资源第一大县。

但在过去，曹县是山东农村劳动力的输出大县。对于当地农民而言，打工是他们收入的主要来源。

2006年的一篇报道显示，2005年曹县输出20万农村劳动力，劳务收入达到17亿元，占到了曹县GDP总量(57亿元)的30%；农民纯收入3017元，打工收入占到了农民收入的30%以上，务农收入只占20%左右。

曹县大集镇的孙庄村，还曾被称为“三多村”：光棍多、老人多、留守儿童多。

变化出现在2009年。这一年，中国网购用户突破1亿人，电商成了很多人创业的方向。也是在这一年，大集镇南面丁楼村的一对夫妻开淘宝店卖影楼服装，打破了这个农业镇与互联网的次元壁。

10年间，大集镇大力发展电商产业，从线上销售拓展到线下生产，镇子不仅成为了电商的大集聚，也成就了人才的大集聚，探索出了一条以电商发展带动乡村振兴的道路。

关于曹县的两个“传说”

这期间，江湖上经流传着有关曹县了两个“传说”。

一个是关于服装的。

随着喜好汉服、cosplay的年轻人越来越多，曹县生产的演出服装开始借助电商的力量行销全国。

此前，就有媒体将曹县称为“汉服大本营”，还有文章称“曹县本地电商卖出的汉服产品已经占据全国汉服销售额的三分之一”。

这样的说法是否靠谱？数据或许能说明一些问题。

企查查数据显示，全国共有6300余家演出服企业。其中，曹县就有1483家，占比高达25%，也是我国演出服最多的地方，且这些企业多半成立已超过五年。

另一个“传说”则要追溯到2017年。

当时，日本东京电视台一档综艺节目摄制组曾走进山东菏泽，据该节目现场出镜人介绍，日本人买的棺材9成都来自这个城市。

这样的说法并非毫无依据。企查查数据显示，截至目前，在全国在业存续的“木材加工”相关企业共413840家，其中山东88798家，菏泽市8886家，曹县就有1301家。

过往报道显示，曹县西侧的河南兰考县出产桐木，曹县的桐树加工产业较为成熟。2000年，日本商人发现了曹县桐树加工产业的优势，找上门来和曹县工厂在棺材加工上达成合作。2013年，由于曹县服饰产业的热销，电商平台开始积极和曹县进行资源合作。在电商平台的帮助下，曹县开始向海外销售木制品，桐木制的置物架、跆拳道板、酒盒等在跨境电商平台上广受欢迎。

这样的曹县，和你印象中的曹县一样吗？