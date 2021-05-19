没有一个冠军是社交媒体带来的

来源：工人日报

作者：刘颖余

社交媒体不是天使，也不是恶魔，效用如何，完全取决于个人使用。用得好，就是锦上添花，用得不好，徒增烦恼和寂寞。

运动员的人生奋斗，归根到底是要靠艰苦和科学的训练，这世上没有一个冠军是社交媒体可以带来的。

36岁的朱挺大概不会想到，在自己的职业暮年，还能再“火”，而且是因为一张红牌。

因为在对山东队的中超比赛中踩踏宋龙，替补出场的朱挺只踢了5分钟，便被当值裁判请出了场。

红牌是足球比赛的一部分，几乎没有哪个足球运动员职业生涯与其绝缘。问题是，得完红牌后，倔脾气的朱挺来了一大波操作，迅速把自己推向舆论漩涡。

急了眼的朱挺本能选择了社交媒体，他连发两篇微博，以证清白，“我跟宋龙道歉，不小心踩到他了，如果这球我一点点心思是故意要去伤害宋龙，我现在父亲还在医院准备手术，一定出事…… ”“我不删，我觉得自己如果这个委屈也受，大不了我退了（退役）……你们这些脏嘴，也是嚯嚯足球的一群脏人，你们赢了今天躲不过明天！ ”

总而言之委屈得很，甚至不惜以老父亲的安危发毒咒，以结束自己的职业生涯相要挟，可惜的是，效果都不好。

大多数球迷并不买账，说他“太狠了”算客气的，有人干脆斥之“荒唐”，责之“不孝”。至于说大不了退役的话，更像是一种无力的“撒娇”。有球迷就说，没多少人会在意一个36岁的球员是否继续踢下去。

我相信朱挺是真诚的，他可能也是逼急了，不知道如何自证清白。但他的“危机公关”显然糟糕透顶，疯狂攻击所有批评他的人为“脏人”，更是败笔中的败笔。

事后球迷的反应和足协的迅速处罚（追加停赛3场，罚款3万元），都说明了一切。

另一方面，我其实也佩服朱挺的坚持。去年一年没比赛，他始终坚持训练，很多球迷看到他在大连海边默默跑步。本场比赛，他可能是太想表现自己了，以致失去了理智和平常心。

其实，朱挺并非泛泛之辈。2005年，他曾代表国青队参加土耳其世青赛，并有过漂亮进球；2008年他入选国奥参加过北京奥运会……但朱挺能力不错，脾气也不小，在国青和国奥，他都有红牌记录。在俱乐部层面，有人统计，朱挺仅因为红牌禁赛就累计达到19场，一共被罚了11万元。

翻出这些陈年旧账，不是跟朱挺过不去。我想，他一定是想赢球的，想好好踢球的，否则他也不会那么坚持。某种程度上，朱挺也是孤独的，除了借助社交媒体，他似乎没有别的出口。

生长在一个社交媒体蓬勃发展的年代，如今的运动员们是幸运的。社交媒体让他们有了个性表达的机会，也让他们的人生有了更多可能。傅园慧在里约奥运会一金未得，却照样能成为网红，这在没有社交媒体的年代，是不可想象的。

然而，社交媒体是一把双刃剑。过度沉迷其中，有时也会加重运动员的焦虑。网络舆论形成的压力，公众对于某些恶趣味的追捧，均有可能影响运动员的心态。

最新科学研究报告指出，每天用社交媒体超过2个小时，会使一个人的社会隔离感增加一倍。

这并不奇怪，世事多半如此：身边越热闹，内心越孤独。选择越多，你越不能做出正确选择。

还记得那个自称姓“嚣张的张”的张国伟吗？他就是一个社交媒体狂热的爱好者，2016年6月18日至8月18日两个月时间里，张国伟竟然发了126条微博，可是这并不能带给他什么。里约奥运会他连决赛都没进，后来早早就退役了。耿直的队友胡麟鹏认为是社交媒体害了他，并非没有一点道理。

社交媒体不是天使，也不是恶魔，效用如何，完全取决于个人使用。用得好，就是锦上添花，用得不好，徒增烦恼和寂寞。

运动员的人生奋斗，归根到底是要靠艰苦和科学的训练，这世上没有一个冠军是社交媒体可以带来的。也千万不要说美国篮球巨星詹姆斯有多么热爱社交媒体，因为你终究不是詹姆斯。