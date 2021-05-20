“嗑CP”为啥比自己谈恋爱还快乐 背后动机决定“境界”

作者：祝杰

人类社会属性的核心部分，正是对亲密关系的需要。作为一种社会性动物，人类渴望获得亲密关系。而“嗑CP”低风险、低成本，人们不用亲自参与就能体验到恋爱的感觉，从而获得满足。

前段时间，随着网剧《司藤》热播，在该剧中扮演男女主角的演员张彬彬和景甜也跟着火了起来，他们近期在多档综艺节目中亲密互动，让粉丝们直呼“太甜了”。不少观众，甚至希望他俩能从戏里“甜”到戏外、假戏成真，而粉丝的这一行为也被称为“嗑CP”。

在这里，CP是英文Couple的缩写，特指存在恋爱关系的情侣。而“嗑CP”则是指粉丝非常喜爱影视剧或小说中的情侣，甚至有点像嗑药一样，沉迷其中、难以自拔。

那么，“嗑CP”的潮流从何而起？这与普通的追星有何异同？年轻人又为何热衷于此？

“嗑CP”是偶像崇拜的衍化行为

在分析“嗑CP”现象前，我们先聊聊它的“近亲”——偶像崇拜。偶像崇拜是指个体对自己所仰慕对象产生的一种钦佩心理，并由此引发出一系列的学习和模仿行为。在人类社会早期就存在偶像崇拜现象，比如崇拜大自然等，人们通过相信世上有某种“伟大的存在”，从而获得一种安全感。

此外，偶像崇拜也是个体成长的必经之路。美国心理学家班杜拉认为：人的行为，特别是那些复杂行为，主要经由观察与模仿而产生。而父母就是孩子最初的榜样、崇拜的偶像，孩子通过观察并模仿父母的言行举止，从而迈出了社会化的第一步。当孩子发展到一定年龄阶段后，就开始认同父母之外的其他榜样，如老师、同学、小说或电影里的主人公或聚光灯下的明星。通过捕捉并认同理想榜样的某些特征(如才华、美貌、智慧等)，人们得以从外界获取构建人格的“砖块”，以此来完善自我结构，最终成为一个区别于父母的、独一无二的个体。

在笔者看来，“嗑CP”是偶像崇拜行为的一种衍化，只不过人们推崇的不再是某个对象，而是一段理想化的恋爱关系。“嗑CP”的同时，年轻的粉丝们或许也在观察并捕捉这段理想关系的特征，从而为自己日后经营亲密关系做好准备。

用想象的方式间接满足需求

美国社会心理学家罗兰·米勒指出：人类社会属性的核心部分，正是对亲密关系的需要。作为一种社会性动物，人类渴望获得亲密关系。而“嗑CP”低风险、低成本，人们不用亲自参与就能体验到恋爱的感觉，从而获得满足。

在现实中，当人们坠入爱河时，大脑会分泌包括苯基乙胺、多巴胺、去甲肾上激素在内的“爱情激素”。这些神经兴奋剂，使热恋中的两人感到精神抖擞、不知疲惫。而有趣的是，很多疯狂“嗑CP”的粉丝也表示，当他们脑补心中CP在一起的画面时，他们自己也会感到非常开心，就像自己在谈恋爱一样。在这种愉悦感的驱使下，他们能彻夜刷CP的微博动态，兴奋到根本停不下来。

那么，为何脑补别人恋爱，自己也能高兴到起飞？

究其原因，这是因为人和动物的一大区别就是——动物只能用原始方式来满足自己的本能冲动，而人类则拥有名为“想象力”的高级认知机能。借助认知、情绪与生理反应间的交互作用，当某种需要得不到实际满足时，人类可以利用想象的方式，来使需要得到间接满足。

“望梅止渴”的故事就是一个典型的例子，将士们想象酸梅子，他们的嘴里就能分泌唾液，想象力激活了人类的生理反应，这一点也适用于“嗑CP”。

背后动机决定“嗑”的境界

荧幕上或小说里的爱情多是“甜”的，而现实生活中的亲密关系却是五味俱全。因此，很多人，包括不少粉丝也认为，“嗑CP”这种行为是对真实亲密关系的一种逃避。究竟，这种观点有无道理呢？

通常人们会把原本没有任何因果关系的事，解释成似乎存在因果关系，个体心理学创始人阿德勒称这种现象为“外部因果律”。“嗑CP”这个行为本身并无不可，而且在笔者看来，能用间接且符合社会规范的方式来满足本能欲望，这本身也是个体心智发展良好的标志。

诚然，有些人在感情中碰壁后，就此对现实中的爱情万念俱灰，大骂“童话都是骗人的”，从此蜷缩在幻想世界之中，将“嗑CP”作为仅有的、满足亲密需要的方式。对这部分人来说，“嗑CP”或许是他们逃避现实亲密关系的借口。

不过，对多数粉丝而言，他们能在“嗑CP”和维系真实亲密关系中找到平衡。有了这个小兴趣，反而让粉丝们追起剧来更加津津有味，在社交中也有了更丰富的谈资，或许由此能结交到志趣相投的朋友。更有个别出众的粉丝，能将对CP的爱慕之情化为动力，创作后续的文学作品、谱写相关的主题歌曲。对他们来说，“嗑CP”并非是一种阻碍，而是让生活丰富多彩的“调味料”。

因此，“嗑CP”本身无罪，能否发挥“嗑CP”的正面作用，就要看当事人到底是把它当作一种情感逃避，还是将其视为一种成长动力。