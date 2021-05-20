报告：中国大陆逾六成女青年称需婚前购房

来源：中新网

贝壳研究院19日发布《单身青年安家置业调研报告》显示，超七成单身青年想买房，近半购房预算低于百万元（人民币，下同，20万新元）；超六成女青年称需婚前购房，而“90后”对另一半是否有房最宽容。

《报告》通过对18-36岁青年进行问卷调研，洞察中国内地单身青年群体的购房消费特征。

相较于恋爱中青年和已婚青年，单身青年有着更强烈的购房意愿。《报告》显示，超过七成单身青年有购房打算，无房单身青年的购房意愿更高。从整体来看，单身青年的置业率达到41%，其中60%有房单身青年依然有再次购房的意愿。

《报告》指出，与已婚青年相比，单身青年的购房实力稍逊，购房预算在百万元以上的单身、恋爱、已婚青年占比分别为54.01%、64.14%和72.50%。

随着“她经济”时代的到来，单身女青年的购房需求已超男青年，超八成无房单身女青年想要买房。在受访人群中，有房单身女青年占比仅为34%，较超过半数未成家先置业的单身男青年占比，低17个百分点。

异地漂泊的大城市单身青年对“家”的慰藉更为渴求。根据调研，近六成一线城市单身青年和近半数新一线城市单身青年来自异乡，他们中想买房的占比超过70%，高于二线及以下城市。

在身处异乡的单身青年眼中，41.5%的异地单身青年想在常住地置业，22.03%的异地单身青年想回户籍地买房，36.44%的异乡单身青年既不想在工作地购房、也不想回户籍地购房。对于在家乡工作的单身青年，26.18%的人不想在家乡购房。

《报告》显示，超五成单身青年认为，男女在婚前都需要购置属于自己的房产。单身女青年表现出更为独立自主的婚恋置业观，超六成单身女青年认为，男女都需要婚前购置属于自己的房产。与此形成鲜明对比的是，超六成单身男青年认为男性更需要婚前购房。

“脱单”是影响单身青年购房意愿的因素之一。《报告》显示，超七成受访单身青年会因为脱单而增强购房意愿，35.2%的单身青年在脱单后想要自己买房，35%想和另一半共同买房。

从女性单身青年视角来看，77%的单身女青年表示愿意与另一半共同承担首付。女性单身青年购房自有存款和家人支持比例高于男性，75.56%的女性购房资金来源有自有存款，男性占比低于女性6.06个百分点；63.99%的女性购房有家人支持，男性占比低于女性7.99个百分点。