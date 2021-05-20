三星堆推出带真土的考古盲盒？旗舰店：不是考古坑的土，是仿制的

来源：红星新闻

作者：彭惊

戴着眼镜，手握小铲子，小心翼翼地“挖土”，随着土壤一点点剥离，土里的“文物”也逐渐现出真身……这样的体验，可不是考古学家的专属，拥有一个“考古盲盒”，你也能过一把考古的瘾。

红星新闻记者了解到，518世界博物馆日当天，三星堆博物馆官宣入驻天猫，上新了40多款文创产品，还推出了即将预售的三星堆考古盲盒。

考古盲盒有何独特之处？据了解，盒中的“微缩”手办原型是今年3月“上新”的网红文物和三星堆的经典文物，包括陶猪、天鸡、青铜神树、青铜纵目等。盲盒土堆形态借鉴了三星堆遗址地貌，土壤外观、形态、颜色也与考古坑内相近。为了达到“沉浸式考古体验”，考古盲盒还将附赠铲子、锤子和眼镜，让挖手办充满仪式感。

红星新闻记者在三星堆博物馆旗舰店的企业资质中看到，该店铺由广汉市三星堆文旅发展有限公司运营。红星新闻记者致电该公司，公司工作人员表示，该旗舰店就是三星堆博物馆的官方网店。5月19日，红星新闻记者致电三星堆博物馆，相关工作人员称，目前天猫上的店铺的确是三星堆博物馆的旗舰店，不过考古盲盒的上架日期还未确定。

红星新闻记者在三星堆博物馆旗舰店中看到，旗舰店中上架了金属书签、笔插、项链、耳环、扑克牌等文创产品。旗舰店客服表示，店内的产品均是根据三星堆出土文物为基础设计的。

备受关注的三星堆考古盲盒，现在处于“即将开启预售”阶段。由于考古盲盒可以带来“沉浸式考古体验”，不少网友都十分期待。“考古发掘真的很有趣，太惊艳了”“真土盲盒不容错过”“这是个很有文化底蕴的盲盒”“为了三星堆的土也值得买盲盒啊！”……有网友还做了“买土还盒”的词条解释，戏称“土比手办值钱”，甚至有人为了三星堆的土买盲盒。

旗舰店客服告诉红星新闻记者，目前考古盲盒上架时间还需要等待通知。至于盲盒中大家所期待的“真土”，客服人员表示，盲盒中的确是带土的，不过盲盒中的“土”并不是三星堆考古坑里的“土”，是厂家制作的仿制土，用来模拟考古而制作的。

在多数人的印象中，三星堆是遥远而不可触碰的，沉睡了数千年醒来，是青铜铸就的人间神国。考古盲盒的出现，令三星堆的文物“活”了过来。三星堆博物馆文创负责人、三星堆景区管委会文化产业发展部部长任韧曾在接受红星新闻记者采访时说到，“盲盒的主力消费群体’90后’特别是‘95后’，他们思想独立，注重个人精神表达，具有民族自豪感，对传统文化有好感。盲盒等潮玩具有个性化、收藏性、设计性的特点，迎合了年轻人的个性审美需要，体现了新一代年轻人精神文化需求的增长。”他表示，通过盲盒这种潮玩形式，可以让更多人特别是年轻人来了解和喜爱三星堆文化，让三星堆文化融入大众日常生活中。

任韧还表示，借助盲盒的产品形式，根据IP自身文化特色开发产品，只是一条短期产品捷径，持续品牌文化创新才是长远目标。“从短期来看，借助盲盒品类热度，拓展产品形式边界。在丰富的古蜀文化素材中，找寻适合的机会点。从长期来看，加强知识产权体系的建设和管理，完善品牌授权体系，提升产品的质量，才是形成品牌壁垒关键。提高对市场的洞悉能力，寻找下一个新品类方向深度挖掘客户对新文创的需求才能在市场竞争中争上游。”