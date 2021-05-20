985相亲局过来人：同类学历，同个圈子，准备鸡娃

来源：澎湃新闻

网聊20天左右，交大本硕毕业的曹先生找到了恋人——他“挂牌”的985相亲平台创始人乐乐。

和他一样，乐乐有着本科清华、硕士交大的985高学历，并且要求未来的另一半学历高。

2021年，结婚第四年并有了一个女儿的夫妻俩认为：他们985相亲局下的婚姻是幸福的，学历是他们走到一起的一个因素，但并不是全部。

学历门槛等于歧视与不公？

在大学里忙着搞学习、毕业了忙着搞钱而没时间恋爱，是许多985学生单身的原因。

以乐乐为例，当她进入交大念研究生的时候，课程从早上8点持续到晚上6点，实习和考证占据了她大部分的课余时间，很少有机会认识潜在的恋爱对象。

当她把谈恋爱提上议程的时候，发现自己不单时间有限，并且对另一半的期待也比较高。985学历成了她对另一半的要求。

她和另一位创始人月亮找到了更多想要985相亲对象的需求者，创办了一个平台，对“挂牌”者提出了的985学历的限制。她认为，985学历能使两个有更多共同话题的人相遇，因为她们不限“应征者”的学历，所以不能构成歧视与不公。

学历匹配真的有益于爱情吗？

乐乐曾经遇过一个非985相亲对象。对方把简历、裸着上半身和满桌子名片的照片发到她邮箱的时候她吓坏了。特别是当对方把名片照片定义为高端人脉的时候。她觉得对方又刻意又油腻。

“好像确实不是一个世界的人。”她说。

大学四年，理工男曹先生因为见到女生会羞涩，以及玩游戏、补专业时间无暇顾及恋爱，所以恋爱经历贫乏。在一个复旦朋友的撺掇下，他写了一份自我介绍发给了乐乐创立的相亲平台。

一开始，乐乐看中了曹先生的写代码技能，拉他入伙了相亲平台，在曹先生换了张更帅的头像后，乐乐对他有了兴趣。

聊得投机之后，两人开心地在一起了。

在相处过程中，他们发现，学历背后，是两个人拥有很多共性：过往求学经历的共同话题、对知识的热情、对未来的规划……

“在一开始会有这样子的一个加分项，比如说都是交大的，能让大家拉近距离，然后有一些共同的话题去聊起来。”乐乐说。“后来这其实就不是一个很重要的事了，大家真正相处起来。”曹先生又补了一句。

985相亲局下的婚姻：搞钱与鸡娃？

结婚后，曹先生和乐乐在家的一半时间都是两个人一起工作。

“生活中我们干得最多的事情就是在一起加班。所以我们家装修的时候，一定要有一个工作台，能够让我们两个都能在那边加班。”乐乐说。

“搞钱”是两个人的共同爱好。两个人经常会互相分享知识以及讨论创业思路。

女儿没有出生之前，乐乐有着雄心壮志，希望能培养孩子考上好学校。但女儿出生后，她表示平安喜乐最重要。

但“激进”的曹先生和她的想法却不一样。他希望孩子的智商能高过自己，之后搞竞赛，至少上华东五校。

“或者对社会做出贡献。”关于对女儿的期待，乐乐又补了一句。