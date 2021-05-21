结婚人数连续第七年下降，年轻人为啥不结婚？

来源：新华每日电讯

“执子之手，与子偕老”，曾代表人们对爱情和美好人生的向往。然而，在高速运转的现代社会，传统的婚姻观正面临挑战。

民政部前不久公布的一项数据显示，2020年全国结婚登记仅813.1万对，连续第七年下降。

“新华视点”记者调查发现，与父母辈相比，越来越多“80后”“90后”把单身视为一种正常选择。“30多岁了还没结婚”“20多岁了还母胎SOLO”等现象在年轻人中见怪不怪。

越来越多适龄青年不想结婚

“如果成家了，绝不会像现在这么自由。”34岁的丁浩(化名)在北京一所高校读博，住在宿舍，吃在食堂，忙的时候做科研昏天黑地，闲下来了就叫上“驴友”四处走走。如果不是家人偶尔催婚，他觉得这样的生活也挺惬意的。

读博以前，丁浩在家乡沈阳一家电视台做技术员，看到身边的同学纷纷结婚生子，他也曾十分焦虑，积极相亲，但几段恋爱都无果而终。辞职读博后，他的想法慢慢变了。“婚姻是为了让自己生活得更舒服，而不是一个必须完成的任务。”他说，“现在时间和收入完全由自己支配，不需要迁就任何人，我很喜欢这种状态。”

27岁的白领张佳(化名)和男友已经恋爱7年，并放弃了结婚计划。“每次一谈到结婚，就跟着很多麻烦和问题，比如融合两个家庭、买婚房、生孩子，双方家庭分歧都很大。”张佳说，后来她和男友达成默契，只恋爱不结婚。“结婚与爱情无关，它只是给双方关系套上了道德和法律的枷锁。”

眼下，越来越多适龄青年选择不结婚，过着“一人吃饱，全家不饿”的生活。

社会学家李银河说，在上世纪80年代做家庭调查时，随机抽样中独居人口只占2%左右；而在2007年做家庭调查时，独居人口已经上升至12%。

国家统计局《中国统计年鉴》发布的抽样调查数据显示，从2015年起，我国一人户占比逐年增加，已经从2015年的13.15%增加至2019年的18.45%，我国家庭正呈现单身化趋势。

对一些年轻人来说，不结婚是一种主动选择。在一项“哪些原因让你不想结婚？”的网络投票中，获票最多的选项是“有自己的生活方式，享受单身生活”。对另一些年轻人来说，不结婚则是被动接受。一位受访者坦言：“每天‘996’，哪来时间恋爱结婚？”

社交媒体上，“年轻人不结婚”话题引发广泛讨论。网友纷纷表示：“单着不好吗？为何要去尝爱情的苦”“每天都有恐婚新理由”“结婚才需要理由，单身不需要理由”“找不到合适的绝对不将就”……

随着单身青年渐多，“单身经济”悄然兴起，单身生活也变得越来越舒适和便利。面向年轻人的饭店推出“一人份”套餐，单身公寓市场火爆，迷你小家电和小型厨具持续畅销，甚至出现了“个人定制旅行”“一个人的婚纱照”。

为什么选择单身？

专家认为，单身文化的兴起并不是偶然的，背后有着深刻的经济、社会背景。

——社会转型使家庭功能发生变化，婚姻成为“选择题”。

李银河认为，单身群体的增加，与当前中国社会的城市化、现代化进程相关。在传统乡土社会，家庭不仅是消费单位，也是生产单位，组建家庭是刚性需求；但在现代社会，完全可以一个人挣钱，一个人花，结婚变得可有可无，成为人生的一个选项。

“特别对于女性来说，过去男主外、女主内，女性如果不结婚就没有生活来源；但是现在不一样了，女性完全可以养活自己，不需要依附男性，结婚意愿较过去大大降低。”李银河说。

——社会教育水平大大提升，使结婚年龄不断推迟。

“现在硕士毕业已经二十五六岁，博士毕业一般就快三十了，如果工作几年就更晚。”山西省社科院研究员谭克俭说，随着受教育水平的提升，年轻人更加注重自我价值的实现，结婚在人生重要性上的排序降低。

根据国家统计局公布的数据，从1990年至2017年，我国育龄妇女平均初婚年龄推迟4岁多，从21.4岁提高到25.7岁，并有继续走高趋势。

——社会对单身青年的包容度在提升。

多位受访者指出，与过去“男大当婚，女大当嫁”、不婚者被视为异类相比，现在对婚姻的观念正变得更加开放，晚婚、不婚、同居越来越常见，婚姻早已不是人生的必选项，社会对不同选择也更加包容。

上海白领葛书怡自称“母胎SOLO”，即便一直单身，她也觉得舒服自在。“即便一个人出去吃饭，也不会有异样的眼光，甚至有的饭店还给你在对面放个娃娃。”葛书怡说，“即便是父母和亲戚，好像也在慢慢接受自己想一个人生活的想法。”

——结婚成本抬高，部分青年经济压力大。

39岁的山西泽州县南村镇人司小东(化名)感叹，攒钱的速度永远都赶不上彩礼上涨的速度。当地现在的标配是近20万元彩礼、在市里买房买车，加起来要六七十万元，对于普通家庭来说负担很重。“总是需要再攒攒钱，拖着拖着，就快40岁了。每个村子都有我这样的光棍，人数很多。”

一位受访者语带苦涩地说：“爷爷娶奶奶只用了‘半斗米’，爸爸娶妈妈只用了‘半头猪’，我结婚却要用掉爸妈的‘半条命’。”

为年轻人创造更好的婚育条件

多位受访专家表示，对年轻人的家庭生活，应尊重多元化、多样化的个人选择，对独居人群给予更多的包容和理解。

与此同时，结婚人数降低带来的负面效应也应引起足够重视。结婚和生育密切相关，结婚率降低会影响人口出生率，进而影响经济社会发展。

“结婚是家事也是国事，我们的社会应该为年轻人创造更好的婚育条件。”南开大学人口与发展研究所教授原新建议，要加大对适龄青年的婚育辅导力度，保障他们在孕期、产假、哺乳期期间享有的法定权益。

在完善社会政策的同时，社会还应对年轻人加以引导，帮助他们树立积极的恋爱观、婚姻观和家庭观。专家指出，一些年轻人受自身家庭因素或成长环境影响，对婚姻提不起兴趣，甚至心怀恐惧；对此学校、媒体等应当加强教育引导，帮助他们去除偏见，抵制负面的婚恋观念，形成积极健康的舆论导向。

对那些苦于找不到对象的年轻人，社会各方要努力为他们创造渠道，接触更多适龄青年。专家建议，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织和社会组织的作用，组织单身青年参加文体娱乐、兴趣培养、技能提升、社会服务等健康向上的集体活动，丰富青年交友择偶的机会。

“对于因彩礼等结婚成本高而结不了婚的人群，各方也要有所作为。”中华女子学院党委书记李明舜说，“社会要在传统礼俗和陈规陋习之间划出一条线，旗帜鲜明反对天价彩礼，反对铺张浪费，积极推动移风易俗，树立文明乡风。”