从《逃耻》看日本社会的低结婚率问题

来源：香港01

被称为“国民女神”的知名日本女星新垣结衣本周三（19日）宣布婚讯，引起其支持者于网路世界一片悲呜。新垣结衣与结婚对象星野源在知名日剧《逃避虽可耻但有用》（简称《逃耻》）中扮演契约夫妇而结缘，最终“拉埋天窗”。《逃耻》这部日剧在日本与香港都大受欢迎，除了内容与演员吸引之外，很大程度上也与其反映的社会现象有关。

日剧《逃耻》大受好评，当中讲述30多岁仍然未曾有恋爱经验的男主角与毕业后一直找不到合适工作的女主角，两人各取所需而进行“契约结婚”后，再慢慢从日常生活中培养出感情。故事虽然是欢喜结局，但在现实社会，并非所有人也能像新垣结衣与星野源一样，能顺利地结识到生命中的另一半。

众所周知，日本出生率低下的问题愈来愈严重，人口老化做成“少子化”的问题。少子化问题除了是社会进步及高昂养育成本减低民众生育意愿之外，更根本的问题是愈来愈多人选择不结婚。由于愈来愈多人单身，生育的任务落在愈来愈少的已婚夫妇上，变相令少子化的问题更为严重。按日本的数据显示，结婚比率自1970年代以来持续下降，每千人中的结婚率由接近10的高峰下降至2019年的4.8。与此同时，终身未婚的人数也不断上升，尤其是男性更为严重，在2015年已有排近四份一的男性终身未婚，女性亦有接近15%，厚生劳动省推论比例在将来将继续走高。

结婚生育关乎社会环境

结婚率低除了造成低生育率外，也产生了一系列的社会问题，例如孤独问题，值得政策製定者所注意。当然，如果有人坚持不想结婚，社会并不应该强迫他们结婚，但正如《逃耻》的男主角一般，未能结婚的人不见得都是抗拒结婚的人。未婚问题与失业问题其实有些相似，未婚者很多不一定是不想结婚，而是基于各种因素找不到合适的结婚对象，或是未能满足住房等结婚条件，正如失业者当中，不全然是坚持不想找工作者或完全找不到工作者，当中不乏是找不到合适工作、薪金待遇的人。

故此低结婚率问题并不完全是个人选择自由，也是更广泛的社会问题。既然是个社会问题，政策决定者便应该负起责任改善问题，令想结婚又不能结婚的人较容易“终成眷属”。例如为年轻人提供经济可负担的住房、改善年轻人工作压力等，都是可以著手之处。

其实低结婚率与低生育率的问题不只在日本这般发达的经济体。随着中国社会急速发展，社会也开始呈现了类似的问题。中国刚公布了人口普查数据，数据显示中国人口增长进一步放缓，老龄化问题也日趋严重。对于老龄化问题严重，有不少评论建议进一步开放生育和鼓励生育。但在讨论生育问题之馀，结婚率下降也是一个根本需要解决的问题。按《中国结婚报告2021》所显示，粗结婚率亦面临下降问题。低结婚率不单只是感情问题，背后其实也有不少社会性的问题。例如中国男女比例失衡，按新公布的第七次人口普查数据，男女比为105.07：100，男性比女性多3,000万人。也就是说，从技术上说，有3000万中国男性无法找到伴侣。由此可见，挽救低结婚率还有更多工作可以做。

