比特币泡沫是美联储释放过多流动性的结果

来源:21世纪经济报道

5月19日，所有加密货币全面崩盘，作为龙头的比特币24小时最大跌幅超过30%，其他诸如以太坊等跌幅更大。

这看上去并不意外，而是由市场内的博弈规律所决定。加密货币可以匿名交易且不受监管干扰，因此，逐渐成为一种被市场接受的炒作资产。正因为其除了投机外没有其他价值，这个市场完全成为资金博弈的场所，而贪婪的人性则是主要驱动力。

从比特币的历史看，目前其所经历的不过是众多次暴跌中的一次，比特币正是在10余次暴跌中从毫不值钱升值到每枚6万余美元，创造了历史性的最大泡沫。这个泡沫不会结束，更具专业性的投机者将会逐步掌控这个市场。

这次加密货币全面暴跌与此前不同，因为此前比特币除外的其他加密货币只是在小圈子里死气沉沉的交易，而这次他们过快上涨，同时出现暴跌，波及了更多“小白投资者”。

由于美联储无底线的宽松政策导致市场流动性泛滥，在股市估值到了危险水平后，资金在今年年初开始流向更多其它资产，加密货币、大宗商品被流动性淹没。比特币被华尔街的投资机构视为“电子黄金”，相比波澜不惊的黄金期货，比特币有更多的“非机构投资者”，市场活跃，波动性更高。因此，机构们开始大举进军这个市场，并为此构建了一个更完整的市场体系：有比特币期货、ETF以及做空机制。

机构资金的进入推动了比特币的快速上涨，由于其逐渐被主流金融市场接受以及创富效应，也刺激了其他加密货币的价格鸡犬升天，该市场已经进入疯狂状态。但是，或许是被其他加密货币分流了资金，比特币最近在6万美元下方停滞不前。在这个过程中，机构资金也开始流出比特币市场。一方面，其他加密货币筹码过度集中，吸收了大量资金，另一方面，机构开始持续抛售比特币，与此同时，随着美国通胀预期越来越强烈，黄金等资产开始受到资金瞩目，也吸收了一部分加密货币市场的资金，冲击了整个市场的流动性，内在下跌调整的力量越来越大。

巧合的是，加密货币市场几乎同时又受到两个外部因素的影响，加速了调整的过程。首先，5月13日，美国司法部和国税局宣布对全球最大加密交易所币安展开调查，因为对方涉及洗钱和（非法）避税等问题。加密货币一直被公认为是洗钱工具，但目前已经高达数万亿美元市值，影响越来越大，加强审查成为必然。此外，由于华尔街构建了一个完整的比特币投资体系，机构投资者的专业性使得原来的非金融投资者在博弈中处于极大的劣势，因此，有必要加强市场监管，保护中小投资者。在这种背景下，部分机构投资者趁机抛售。

其次，曾经作为加密货币教主的马斯克引领年轻一代“冲入市场闹革命”。但令人意外的是，5月12日他突然宣布已经停用比特币购车，理由是担心比特币挖矿和交易导致化石燃料、煤炭的耗用飞速增长，随后又暗示特斯拉可能已卖出比特币，导致比特币进一步下挫，他也被视为“叛徒”。马斯克奇怪的态度转变在传统市场有可能被认定为是操纵市场的行为，但至今也没有人知道其态度转变的真实原因。

有观点认为，加密货币的火热与过高市值，吸收了太多美元影响到了美元的储备地位，但加密货币市场吸收了过多流动性也为美国削弱了通胀压力，否则资金可能进入更多与生产与生活有关的领域。应当说，美国政府可能注意到加密货币带来的某些影响而不得不加以控制。

总体而言，加密货币的膨胀与波动是美联储释放过多流动性产生的结果，这个市场不像传统金融市场受到价值束缚，是彻底的投机媒介，所以，更具有戏剧性，如果站在历史角度看，就是一场闹剧。但是这场闹剧不会结束，新的投资者开始入场，进入新一轮赌博。

中国政府将加密货币交易视为非法金融活动，5月18日，中国三大行业协会共同发布公告整治“币圈”乱象，加强对虚拟币市场的监管，中国政府也开始整治大宗商品市场的投机活动，与美国流动性泛滥与到处投机不同，中国不允许金融投机影响金融秩序与生产秩序，投机者应该及时收手。