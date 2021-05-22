深圳赛格大厦“晃出”币圈江湖 揭秘造富神话背后服务商

来源：第一财经

作者：黄琼

深圳华强北赛格广场，这次是“晃”出了圈，同时，这里隐藏的币圈江湖和造富神话背后的服务商也逐渐走入大众视野。

5月18日12点31分，赛格广场值班人员接到租户反映感觉大楼在晃动，大楼管理处迅速通过楼层广播通知楼内人员应急疏散，并安排工作人员引导人员有序撤离。截至当日14时左右，大厦内人员全部撤离，赛格广场暂停营业。

19日和20日，赛格广场给内部商户开辟了进出通道。但自5月18日中午赛格广场出现了第一次明显晃动后，19日和20日中午又接连出现了小幅晃动。紧接着，最新通知要求，21日零时起开始封楼，不管是业主、商户还是租户，都不能进出赛格广场，直至相关检测工作完成。

21日下午，官方公布最新监测结果数据显示：大厦各项监测数据正常，未超出相应标准要求。

撤离赛格广场的第一天，不少档口商户对第一财经记者表示，当下正值矿机、显卡和硬盘的销售火爆时期，一天不营业，一个商户便可能造成几千元的经济损失。

华强北赛格广场和华强电子世界两大电子卖场聚集了电脑、通信、网络、安防、视听、电子元器件等卖家。赛格广场的1-8层是亚洲最大的电子配套市场。2017年由于加密货币价格暴涨，加上传统的线下电子产品销售遇冷，嗅觉灵敏的电子商家开始了“币圈”追逐。

加密货币属于虚拟货币的一种，比特币、以太币、狗狗币、奇亚币等都属于加密货币。而为获得这类加密货币，“矿工”们利用矿机挖比特币；利用显卡挖以太币；再到现下比较火的是利用硬盘挖奇亚币……而服务好每一个“矿工”成为了赛格广场商户的使命。

这也成为了在传统电子产品销路遇阻的情况下，老商户不离场，新商户涌进赛格广场的最主要原因——“币圈”的狂热又带来了强大的硬件产品需求。

5月20日这天，秦海夫妻俩并没有过“网络情人节”，而是通过赛格广场的“商户通道”，在赛格广场一遍又一遍咨询着关于挖奇亚币的方法和设备。这两天发生的关于大厦晃动事件，并没有影响他们俩的咨询热情，反而打趣道，这一晃，必定让更多的人认识赛格广场，认识“币圈”。

醒目的“币圈之家”

一个月多前，第一财经记者走访赛格广场时并没有发现多少“奇亚币”的字眼。5月20日，记者再次进入时发现，“奇亚币”“矿机”等字眼随处可见，还出现了不少关于“奇亚币”的专营店。当天，仅让商家进入的赛格广场里面，流动人群依然不少，仅有少数档口或商铺的暂停营业。

不少档口的工作人员正在组装矿机，客户津津有味地咨询着“币圈”的秘密。赛格广场中心的柱子上写着“币圈之家，你并不孤单”的标语，字体和配图颜色为橙、黄、白相间，霸气又醒目。

搭上奇亚币这趟新车的林吉，至今仅过去1个月左右，林吉已经被“币圈”其他人称作“大佬”。

4月中旬，初次涉足“币圈”的林吉一次性在赛格广场5楼拿下8个档口，全部打通装修。林吉对第一财经记者表示，“4月中旬我看到很多商家在抢硬盘，于是我一次性砸了200多万进去，囤了300片固态硬盘。但是我没有店铺，了解之后，我也看好奇亚币的未来，于是就立马行动了。”

据林吉介绍，8个店铺的年租金是70余万元，在签租赁合同的时候一次性给清了，紧接着边装修，边试营业。“试营业的第二天就爆单了。那天我们全部员工一起加班。”林吉说。一个多月的时间，林吉在深圳已经建立了自己的机房，还在东莞石塘厦镇租了场地，正计划建设自己的“矿厂”，目前还在装修中。

来自山东的秦海夫妇对新兴的奇亚币充满了兴趣，一直在网上关注着，还未入场。秦海对第一财经记者表示，刚好这次来深圳，顺便来华强北了解一下，买一些设备回去。19日，秦海抵达深圳， 20日一早便来到了赛格广场，而订的酒店距离华强北也仅10分钟车程。

2017年加密货币市场迎来了牛市，比特币迎来第三次暴涨，价格飙涨到了近2万美元的历史高位。而以太币也从2017年年初的不足10美元涨到年末的800多美元。彼时华强北不少嗅觉灵敏的商户开始变身“矿业服务公司”，出售挖币专用的显卡、硬盘、矿机。

2021年年初以来，比特币、以太币、狗狗币等虚拟货币价格再次波动上涨。比特币价格从不到3万美元一度上涨至超过6万美元，当前回落至约4万美元；以太币从年初的1200美元左右涨至高点超4300美元，当前回落至2700美元左右；狗狗币则从0.0047美元左右一度拉升至0.74美元，涨幅超150倍，当前价格回落至0.4美元左右。

当上述加密货币还在通过高耗能来实现挖币之时，奇亚币以绿色、低能源消耗的特色迅速出圈，但真实原因更是其价格一路上涨，而使用硬盘挖币，相对简易方便，奇亚币成为华强北另一宠儿。

硬盘的价格和销量齐飞

奇亚币的入场又搅动了硬盘市场。据了解，奇亚币是通过“硬盘挖矿”，P盘结束之后，程序把硬盘上的哈希数据扫盘提交到主网验证，看是否获得了奇亚币。P盘即利用CPU或者显卡通过独特的算法将硬盘写满哈希数据。通俗理解，P盘就是把硬盘写满彩票号码，然后提交到主网用于抽奖（挖矿）。 所以P盘越快，硬盘就写满的越快，硬盘越大，中奖的几率就越大。

如同此前显卡一样，随着参与进来的人越来越多，投入越来越大，对硬盘的需求猛增，市场一度出现“抢盘”现象。随之硬盘价格也疯涨，一盘难求的好戏再次上演。

赛格广场6楼的这个档口，阿森已经呆了十余年，从出售电脑整机到出售矿机、显卡，阿森在华强北的日子似乎还有很多个十年。“但是目前我们仍不敢囤硬盘，两个月前16T（相当于16384G的容量）的移动硬盘才一两千元，现在拿货价四五千元，涨得这么厉害，我们不会轻易冒险。”阿森对第一财经记者说道。

记者在赛格广场多个出售硬盘的档口询问是否有16T的硬盘出售，多位店家表示现在缺货，而其中有一位店家表示，“现在售价5300元，你确定要吗？我可以调货过来。”

阿森向记者展示了一台正在组装的用于奇亚币挖矿的服务器。在长方体的外壳内，放置了CPU、两个固态硬盘以及硬盘柜，而这台服务器的硬盘柜内可以放置24个16T的移动硬盘，一起组合成384T的超大硬盘。

据了解，一台顶配挖矿服务器，日P盘10T以上，价格为8.3万元，配件全新且保修。该费用中并不包含移动硬盘，按照配置24个16T硬盘量，单个市场价为5300元来计算，只硬盘的费用就需12.72万元。由此可知，一套顶配的P盘设备，移动硬盘加服务器的费用差不多要20万元。

捞金和亏损同时发生

“服务好每个矿工是公司第一天条”，这条蓝白色的标语横贴在赛格广场内部的正中央，与“币圈之家 你并不孤单”构成一个“T”字造型，让每个走进赛格的人都能感受到华强北对币圈的热情。

阿森坦言，主营业务——电脑主机销售已经不赚钱了，要想在华强北继续待下去，跟紧潮流是必须的。此前阿森的档口销售最好的是显卡，现在P盘服务器和显卡的销售额不相上下。3月，阿森开始出售奇亚币P盘用的服务器，起先一天能出售三五台，进入4月以后，一天能出售七八台。店里三个人，组装、打包、送货或者寄件，处理这七八台服务器差不多需要忙一整天。

由于市场火爆，服务器的购买并不容易，市场一度传来缺货的消息。5月18日，阿森在市场拿了10余台奇亚币P盘服务器，同时被告知，再多都没货了。而就在19日下午，阿森接到电话，同款服务器的单价下降了近千元，而且货量也增多了。就一天时间，阿森相当于亏损一万多元。

而另一边，林吉认为，若是单纯靠出售硬件赚差价，市场是有限的，要想赚钱，还要卖服务。据了解，除了像阿森这样单一出售硬件的商家外，赛格广场还有一批代P盘、出售算力商家。

林吉表示，如果你不想自己每天盯着，或者你担心自己不会操作，可以买了这些设备放在我的矿厂，我们有专门的员工每天在现场，还会负责日常的维护、维修等。除此之外，在软件方面，我们也还在不断更新。据其介绍，市场代P盘的价格一般是通过P盘获得奇亚币的价值的10%。

币圈造富神话还将持续多久？

一位长期关注虚拟币的金融人士曾先生告诉第一财经记者，自己一直想买，但一直又在观望。错过了几轮上涨期，感到十分惋惜。

今年年初，曾先生判断比特币未来行情还会持续向好，彼时比特币价格在三万美元左右，而后来比特币一度涨超6万美元。20日晚间，曾先生告诉记者，未来自己还会考虑比特币和以太币，将持续关注。

加密货币市场犹如过山车，到底是在山顶还是谷底，谁也说不清。

近期，虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹。5月18日，为进一步贯彻落实中国人民银行等部门发布的《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等要求，防范虚拟货币交易炒作风险，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合就有关事项发布公告。

公告指出，正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性；有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务；消费者要提高风险防范意识，谨防财产和权益损失；加强对会员单位的自律管理等。

消息出来第二天，5月19日，加密货币市场再度跌入谷底，全球市值直接腰斩。比特币家园数据显示，加密货币市场又有22万人爆仓，爆仓金额高达122亿元，最大单笔爆仓发生在Huobi-BTC，价值高达6700万美元。5月12日至今，全网已有数十万人爆仓，超过500亿资金灰飞烟灭。

中国（深圳）综合开发研究院金融与现代产业研究所副所长余凌曲在接受第一财经记者采访时，也表达了自己的观点。他表示，从交易实际来看，比特币等主流加密货币既不是虚拟商品，也不是货币，而是介乎两者之间的金融资产（可以想象成为数字黄金，黄金在工业生产用途上几乎无用，其价值就是来自全体地球人的共识，这与比特币很像）。而金融资产价格涨跌很常见，官方警示风险、限制交易，必然引起资产价格下跌。

但同时，余凌曲认为，“监管可能会改变价格走势，但全球共识正在逐步形成，个人预料未来比特币可能会继续和黄金抢夺家庭部门甚至官方资产储备的市场。”

“如果赌性克制不住就不要入这个圈子。”一位币圈人士指出，有很多人一旦入圈就会上瘾，当尝到了甜头之后，就会不断地投钱，错失对市场的理性看待，最终会亏得血本无归。 “如果控制不了自己的就退出，最好不要轻易进入。”他表示。

（林吉、阿森、秦海为化名）