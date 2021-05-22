比起“宇宙中心曹县” 我更关心它的真实模样

来源：红网

近日，山东菏泽曹县在网络意外走红。“山东菏泽曹县，牛x，666，我的宝贝！”一段土味喊麦引起网友跟风恶搞。“中国不能没有曹县，就像西方不能没有耶路撒冷”“北上广曹”等等网络“梗”不断解构与恶搞这样一个原本普通的县城，将曹县送到这场网络造梗狂欢的“前台”里。有人认为，曹县的走红，是乡镇在信息时代下的突围。然而在我看来，曹县的爆火，实际上是城市文化视域下对于乡镇形象的“他者化”处理。在“造梗”的调侃和戏谑中，乡镇的主体性仍旧被遮蔽。

当我们细究爆火的“曹县金句”，便会发现其中差异化、对立化的“框架”构建。从“宁睡曹县一张床，不买上海一套房”中我们便可窥探其中“北上广”和“曹县”的并峙。正如光明日报所指出的，这些调侃是“一线城市的表征和曹县的县城本相相嫁接”，其本质是借助乡镇这一“他者”形象关注都市困境。这些与真实情景“错位”的调侃和戏谑背后，看似被聚焦的“曹县”，实则成为城市文化的附庸，爆梗中真正的主语依旧是“都市神话”。

同时，这种满足猎奇和“审丑”心理的“土味喊麦“和“土味梗”，某种程度上是对乡镇文化的降格，这也是为什么曹县本地人会在这一次“曹县梗”的狂欢中感到局促与不安。造梗狂欢之初，“曹县”的出场并不是网络时代对乡村的文化赋权，而是乡镇作为都市文化的附属品而存在。乡镇的声音在看客们“审丑”式的调侃、戏谑声中被消弭，乡镇的主体性在狂欢中被遮蔽。

事实上，近年来农村、乡镇在互联网的“出场”或多或少存在这种问题。他们或是“土到极致就是潮”的“喊麦”与“社会摇”，甚至以身体伤害为代价迎合某种城市的猎奇和“审丑”心理；又或是营造出“田园牧歌”氛围，迎合和满足城市对“世外桃源”的幻想。然而，“土味文化”对乡村文化的“降格”处理让乡镇的发展在戏谑和“审丑”眼光下被无视；而“田园牧歌式”的内容则掩盖了农村、乡镇的现实问题。

学者布迪厄曾指出，“文化资本作为一种具有特殊的积累法则、交换法则和运行法则的资本形式，正在变成越来越重要的社会分层的基础”。如今的文化品位依旧把握在城市一端，乡村、县镇一级的文化依旧被挡在定义规则之外。“曹县梗”的狂欢戏谑，事实上压缩了乡镇一级文化的表达空间，使得他们依旧处于边缘位置。

然而，令人欣喜的是，在这一次网络爆梗出现后，各大媒体出动，让人们看到“繁荣城市镜像”的曹县背后的真实模样。“包办了日本人民的身后事”“内销汉服，承包全国演出服”，“两大法宝”的挖掘让大家看到曹县发展的样貌，看到县域经济蓬勃的活力。正如曹县县长所回应的那句话“无论是正面的还是调侃的，欢迎网友来曹县走一走，看一看真实的曹县”。或许在“爆梗”后，乡镇更需要这样的“出场方式”，展现自身的内生性和主体性。

