网红鼓吹“精灵耳”等自残式整容 容貌内卷何以至此

来源：澎湃新闻

近日，“精灵耳”整容、小腿肌肉阻断术等“自残式”整容项目悄然在网络上流行，引发关注。在网红博主宣传下，相关话题登上热搜。

据羊城晚报5月20日报道，南方医科大学第三附属医院关节外科、运动医学科副主任曾春接受记者采访时说，当听说有女孩为了瘦腿而切断腿部神经时，感到震惊、不能理解。“那些因外伤神经受损、小腿肌肉萎缩的患者非常痛苦，千方百计想各种办法修复神经，没想到还会有健康人群主动自断神经，这无异于自残。”

“很多人看到这样的事儿，第一反应就是指责那些盲目去做的人：是不是傻？有必要吗？就是懒，不想动，情愿动刀子也不愿运动。这当然是非常简单就能出口的批评，但事情并没有这么简单。”该评论指出，自残式美容的风行，固然与每个人自身的医疗常识、判断能力、理性程度有关，但一直以来，过度鼓吹“白幼瘦”的各类社交媒体更是难辞其咎。该评论指出，切掉腿神经，未达手术指征切胃，这一类危害性极大，没有任何治疗和功能性帮助的手术，专业医疗机构明摆着是不能做的。

“到底这些女孩是在哪里做的，过程是否符合相关法律法规，监管部门应该追根溯源。而这种价值观扭曲，物化女性，鼓吹牺牲健康去换取畸形美的内容，为什么会在某平台上长期存在并呈泛滥之势，平台的内容审查与监管，也应经受拷问。”上述评论称。

除了社交平台的鼓吹，“容貌内卷”与整容市场扩张、整容机构助推也密切相关。

上述封面新闻的报道中，四川省卫健委整形美容医疗质量控制中心业务主任、四川省人民医院医疗集团新丽美医疗美容医院院长游晓波表示，某些时候，人们容易把医美的效果夸大，同时把它的负面的东西掩盖。很多机构为了经济利益，没有给消费者告知真相，有时候就会导致医美整形的初衷脱离医疗的实际，脱离安全和健康，为了追求利润而导致项目的设置的不合理，违背自然，违背健康，违背人类的正常生理结构。所以大家要慎重！”