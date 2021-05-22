又到毕业季翟天临再被声讨 是谁“害惨”了毕业生？

来源：澎湃新闻

又到一年毕业季，各大社交平台再次出现一波“声讨”翟天临的声音。

2019年翟天临大面积重复抄袭的论文造假事件后，各大高校引以为戒，纷纷要求降低论文重复率以端正学术风气。这一事件的后续影响也延宕至今。

腾讯新闻旗下“全媒派”近日就刊文分析了“翟天临被临毕业大学生周期性吐槽”一事。文章称，因为专业、写作情况不一样，大家为毕业论文烦恼的点不尽相同，但是当有一个共同的“敌人”时，他们共通的意义空间便扩展了，分享和发泄的“靶向作用”也更为明显……控诉翟天临这一话题本身，无形中给经历相似的网友提供了社交的空间；这一行为的目的并非交友，却在无形中成了毕业论文压力下焦虑难耐的同学们的一种社交仪式；话说回来，这些控诉翟天临的网友，真的恨他吗？恐怕也不是。

文章认为，由于翟天临事件已有定论，可讨论的空间并不大，因此，很难说这种社交仪式会得出什么具体结论。但不可否认的是，这一话题的确能碰撞出共鸣和共识，尽管无法对毕业论文的推进起到实质性的作用，但是对宣泄情绪、排遣烦恼还是有些用处的。

值得一提的是，有网友在上述文章下留言称，“翟天临事件从侧面反映要解决一个问题，那就是论文查重太贵了。知网维普垄断了国内市场，自己一分钱不花，还让别人给他钱，必须得改革，最起码让学生免费查重。”

两年时间过去，眼下，论文查重又是怎样一番景象？红星新闻最新刊发的文章《翟天临“害惨”毕业生？别让查重“害惨”论文》提到，媒体调查发现，查重俨然变成坐地起价的生意，价格涨势凶猛，学生变成待宰肥羊。在某电商平台搜索，硕博学位论文查重，售价普遍在500元左右，最贵甚至卖到1800元。还有商家提供有偿“降重”服务，助学生顺利通过学校的审核。

文章称，不容否认，论文查重的初衷，是严惩学术不端，对剽窃、侵占他人智力成果行为“零容忍”，维护教育与学术的尊严。然而，本该是净化学术生态的利器，怎么屠龙不成反变恶龙？好事是怎么办坏的？毕业生苦论文查重久已，槽点主要在判定重复标准过于“机械”——文史哲论文写作难免要引用原著观点，还有网友表示论文中药剂、厂家、公式、仪器都会被认为是“重复”，有人为了应对查重，把“无水乙醇”改成了“百分之百的酒精”。

在文章作者看来，如果判断毕业论文好坏，不在乎是否认真调研、独立思考，不在乎是否有独到见解，对社会有所启发，只在乎“重不重”，就很容易走向另一个极端，为了对抗僵化标准，论文创作可能会变成另类“洗稿大赛”。一些投机取巧者，找到了查重系统的漏洞，利用关键词同义替换、变换句式、段落分割、语义转述、删减重复部分和英汉互译等手段，反而变成“论文写作成功学大师”。

其实，在2019毕业季，应届毕业生已纷纷感叹当年论文查重格外严格。除了增加重审环节之外，部分高校将查重率从原来的30%降低至20%甚至是8%，并且跟踪监控毕业生毕业论文，发现高重复率论文则取消学位证和毕业证。

据半月谈2019年9月报道，一位政治学专业大学生表示，论文在查重中被标红的部分确实是重复，但重复不代表是抄袭。很多人的论文中都会有观点性的内容，这些内容会引用部分学者的观点。查重所用的数据库非常全面，所以凡是相似的表述，或同一个词汇反复出现都会被标红，这种“一刀切”的处理给学生在论文创作中带来不少困扰。比如“随着行政体制改革和服务性政府建设的推进”这种官方性的话语，再比如有时论文中常需要引用政策文件，并且无法进行个人修改，但由于同一文件被许多学者都引用过，所以也会被认为是重复的内容。

一位法学专业大学生提到，在完成其个人毕业论文后，第一次查重发现的重复率很高。论文中有些关键词被查重软件认为和另一篇论文重复，可是两篇论文从主题到内容都没有任何关联性。另外，由于一些高质量论文引用率较高，容易被查重判定重复，许多学生被迫引用一些质量一般的论文。

同在2019年9月，半月谈评论文章提到，翟天临大面积重复抄袭的论文造假事件后，各大高校引以为戒，纷纷要求降低论文重复率以端正学术风气，但在现实操作中是否真正维护了学术规范、提升了论文质量却值得商榷。一些网站存在垄断性，其查重技术却存在不少瑕疵，很多毕业生论文中的专有名词和案例引用均被查重软件标红，无法通过，学生无奈之下只好把专有名词改成通俗白话，主动句改为被动句，直接引语变成间接引语，毕业论文变得毫无专业特征与学术美感可言，学术创作某种程度上陷入了文字游戏。为了满足过低的重复率要求，许多学生被迫对论文进行多次不必要的修改、多次查重，学生的经济负担加重了，查重网站赚得盆满钵盈，对于学术进步却徒劳无功，最终成为学术论文的形式主义。

作者也认为，学术规范涉及逻辑、形式、方法多个层面，并非由文字表达一根大梁支撑，扶正学术风气应从多方着手，不应因某热点新闻有所偏倚。当然论文原创性是维护学术尊严应有之举，却不是学术规范的唯一着眼点，而依赖个别网站技术手段的重复率识别，也不该是论文原创性的唯一依据。论文查重，要慎重！

