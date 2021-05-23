马斯克带货 比特币、狗狗币造富神话背后 谁在持续受益？

来源：英才杂志

作者：顾天娇

2021年以来比特币（BTC）、狗狗币（DOGE）、SHIB等带来的一夜暴富的故事夺人眼球。

不过，加密货币暴涨暴跌是家常便饭，币圈狂欢背后有多少泡沫无人能够说清。

加密货币的诞生，在全球范围内催生了大批用于“开发”加密货币的计算芯片，由于比特币的生产过程被称作“挖矿”，所以这类芯片也被称为矿机芯片，比特币的狂热也催生了矿机市场的繁荣。而在淘金故事中，“挖金子”的生意显然比不过“卖铲子”的生意来的稳妥。

对于矿机芯片来说，对算力的追求永无止境，从GPU、FGPA再到ASIC，矿工们无不希望以更低的能耗获得更高的算力，提升生产效率。有人说，矿机芯片领域是芯片行业中少有的中国占主导地位的，那么事实如何？英伟达、比特大陆、嘉楠耘智、比特微等矿机芯片厂商，谁是“矿机芯片之王”呢？

矿机价格随币价波动，矿机商“坐收渔利”。

如果想要获得加密货币有两种方式，一种是交易买入，一种是自己挖矿。挖矿可以看做是加密货币交易的一级市场，也可以看做这个产业链的上游环节。

就像常规采矿一样，在加密货币采矿中，矿工的工作是挖掘资源。从地下开采资源的奖励是资源的现金价值，而对于区块链矿工来说，破解难题可以获得相应加密货币奖励。挖矿成本主要来自于矿机和电费。

不说比特币自发布以来实现了千万倍涨幅，单从2020年初至2021年5月14日，其涨幅就高达569%，最高时达6.12万美元/枚；同期以太坊（ETH）涨幅高达2829%；而今年最大的黑马狗狗币，自2021年初至今已上涨了5192%。

推动矿工不断加大投入的除了持续上涨的虚拟货币价格以外，还有货币越采越少、越来越难开采的紧迫感。

比如比特币，奖励最初设定为每块50比特币货币奖励，2012年11月28日，奖励减半至25；2016年7月9日降至12.5；2020年5月11日再次降至6.25；到2024年，它将再次减半。此减半过程将重复发生，直到比特币货币奖励发放总额达到2100万。奖励减少意味着挖矿难度加大。

早些时候，只有专业和专门的矿工负责挖矿。随着一些企业购买更专业的矿机，前往更低电费的地区组建矿场，散户入局的门槛越来越高，单个矿工已经没有了竞争力。于是矿工们通过加入开放的矿池，将资源结合起来进行有效竞争，矿池挖出币按照贡献度分给每个矿工。还有人通过比特小鹿这样的挖矿云服务平台参与挖矿。

无论挖矿的模式如何改变，不变的是对矿机的需求，现在矿机市场处于“卖方市场”。一方面随着大量加密货币价格上涨，市场对优质、高性能的矿机需求增加；另一方面，自去年以来愈演愈烈的芯片短缺情况，也使得矿机的供货量受到压制，多种因素的组合使得质量高、性能高的采矿机价格昂贵且难以获得。

同时，优质、高性能矿机的供应商数量有限，这就决定了它们在市场中地位较高。由于比特币价格的波动性强，供应商往往不愿意承诺签订具有固定定价条款的长期合同，因此，此类矿机的价格通常与加密货币价格密切相关，且波动性相似。

由此也能看出，不同于人们认为的炒币玩家能获得更高的超额收益，而卖机器的收益相对固定，优质矿机芯片厂商和矿机公司在产业链中其实是拥有很高的定价权的，也更能锁定加密货币价格上涨的利润。

英伟达、比特大陆、比特微各有千秋。

加密货币矿机经历了CPU、FGPA、GPU、ASIC挖矿时代，一轮又一轮的进化后，CPU和FGPA已非主流，GPU和ASIC风头正劲。

GPU领域，英伟达（NVIDIA）是龙头。2020年四季度，加密货币挖掘业务为英伟达带来1-3亿美元的营收，占其总营收的2%-6%。

此前矿工们会通过给电脑叠加显卡提高电脑的计算能力，英伟达GPU一度遭到哄抢，矿工们购买其游戏芯片用于挖矿，造成游戏玩家买不到GPU。为了市场平衡以及获取更高收益，今年2月19日，英伟达表示将推出专业用于比特币挖矿的GPU系列产品，而主要目的便是应对矿工挖矿的特殊需求。同时，英伟达还将推出以太坊挖掘专用芯片CMP系列，据悉，CMP系列将不具备运算图像能力，但拥有较低的峰值核心电压及频率，会提升挖矿性能和效率。

不过实际上GPU由于算力竞争力不足，用于挖以太坊以及其他的一些虚拟币尚且合适，但在挖比特币方面，与ASIC比完全没有优势。ASIC是目前比特币挖矿的主流方式。

与其他芯片行业全然不同，中国矿机ASIC芯片几乎垄断了比特币芯片的生意。这个领域的大玩家包括比特大陆、嘉楠耘智、比特微等。

根据第三方测评数据，在一众比特币矿机中，如果将回本时间作为衡量标准，300天以内的为第一梯队，300-600天的为第二梯队，600天以上为第三梯队。那么，第一梯队中主要是蚂蚁S19、蚂蚁T19、神马M30S、神马M20S以及阿瓦隆1146，第二梯队则包括翼比特E12、捷豹F5M、芯动T3等矿机。

在算力方面，蚂蚁S19和神马M30S系列遥遥领先，其中蚂蚁S19由比特大陆研发生产，神马M30S由比特微研发生产，这两个也是目前主流的矿机。从现有产品来看，两家研发实力相当。

不过比特大陆（BTCM.N）研发潜力颇大，根据比特大陆年报，其于2021年收购了一家矿机制造商，该厂商与联发科共同开发矿机，现有矿机产品包含7纳米ASIC，相关矿机将于2021年4月底交付。

从销售和供应情况来看，比特大陆和比特微官网分别显示，蚂蚁S19和神马M30S系列已售罄。比特大陆用于矿机的7nm芯片由台积电制造，比特微的8nm芯片由三星制造，上游芯片制造产能吃紧是否砍单这两家矿机芯片厂，暂时无法从公开资料中得知。

值得注意的是，据比特大陆年报，2021年2月，其签署了5900台比特币矿机的最终购买协议，总价约为人民币5520万元。根据框架协议，原则上同意 2021年购买多达10000台比特币矿机。这些矿机将全部用于比特币开采以带来收入。

所以，很难判断缺货是因为缺芯，还是因为矿机厂商将其生产的矿机自用于挖矿了。可以肯定的是，“芯片荒”使得其他矿机芯片厂商获取芯片产能更加困难，对头部公司来说未尝不是抢占市场的机遇。